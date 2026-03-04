Acer porta a Didacta la scuola del futuro

Acer conferma la propria partecipazione a Didacta Italia, l’appuntamento nazionale di riferimento per il mondo della scuola e della formazione, che si svolge a Firenze dall’11 al 13 marzo, portando in fiera un’ampia gamma di soluzioni tecnologiche dedicate all’educazione e all’innovazione didattica.

Con l’obiettivo di supportare gli istituti scolastici nel percorso di trasformazione digitale, offrendo soluzioni scalabili e progettate per le esigenze concrete degli ambienti educativi contemporanei, la presenza di Acer quest’anno sarà caratterizzata da laboratori didattici indirizzati allo sviluppo degli ambienti di apprendimento nelle scuole italiane, per rispondere alle nuove opportunità offerte dai fondi PNRR.

In particolare, presso lo stand Acer – Padiglione Spadolini Inferiore, Stand K25 – sarà possibile fruire di uno spazio esperienziale articolato in diverse aree tematiche: laboratorio di grafica e creatività, laboratorio artistico, laboratorio di informatica e laboratorio dedicato all’intelligenza artificiale. Lo spazio ospiterà inoltre una meeting area pensata per incontri con scuole, partner e professionisti del settore education.

Il contesto: gli investimenti UE in tecnologia per l’istruzione Il Rapporto della Commissione Europea Investire nell’istruzione 2025 mette in luce i benefici economici e sociali della strategia per l’Unione delle competenze. Secondo le stime, se entro il 2030 più persone acquisissero competenze di base adeguate, il PIL europeo potrebbe crescere dell’8%-10% rispetto alle proiezioni attuali.

L’impegno italiano si allinea alla visione UE, puntando a potenziare le competenze digitali e l’innovazione tecnologica nell’istruzione per favorire una crescita inclusiva e sostenibile: il nostro Paese sta investendo risorse significative attraverso il PNRR, che destina 17,59 miliardi di euro al Ministero dell’Istruzione per il progetto “Futura – La scuola per l’Italia di domani”. Questi fondi supportano riforme mirate a digitalizzazione, inclusione, edilizia scolastica e contrasto alla dispersione scolastica, con progetti chiave da completare entro il 2026.

L’IA come motore della trasformazione educativa

Secondo l’AI Index europeo per l’istruzione, l’Italia si inserisce tra i paesi europei che guidano l’integrazione dell’IA nell’istruzione quale tecnologia trasformativa per la didattica, l’amministrazione e la gestione scolastica, con l’obiettivo di potenziare l’accesso all’apprendimento e a migliorare l’efficienza amministrativa e gestionale.

Nel nostro Paese, oltre 89% dei bambini e adolescenti utilizza l’Intelligenza artificiale e la percentuale raggiunge il 98% tra i 15-16enni, secondo le stime di Eu Kids Online. L’IA generativa è usata principalmente come supporto allo studio e per semplificare le ricerche, risparmiando tempo.

ACER e le sfide nel settore Education

Da tempo impegnata a supportare le nuove sfide dell’apprendimento, Acer ha presentato nei mesi scorsi con Intel il progetto pilota congiunto Classroom AI, equipaggiando 50 scuole in 8 paesi europei – tra cui l’Italia – con soluzioni specifiche per il settore come Acer TravelMate AI e Acer Chromebook Plus. Questi dispositivi forniscono accesso a strumenti basati su IA tramite l’integrazione di Microsoft Copilot e Google Gemini, per offrire tutoraggio personalizzato per migliorare le esperienze di apprendimento; ottimizzare i sistemi di gestione educativa e assistere gli insegnanti nei compiti amministrativi; assistere gli educatori nella pianificazione del curriculum e nella creazione di lezioni interattive; supportare gli insegnanti nell’analisi delle tendenze nei test degli studenti e nella pianificazione di interventi didattici mirati basati sui difetti ed errori più comuni.

Recentemente, Acer ha presentato Chromebook Spin 311 e Chromebook 311, i primi Chromebook per studenti alimentati dal processore MediaTek Kompanio 540 che offrono prestazioni eccezionali e fino a 15 ore di autonomia, fornendo agli studenti la piattaforma ideale per imparare, creare e collaborare, unendo funzionalità di durabilità per sfruttare al meglio gli investimenti tecnologici e le risorse delle scuole.

In Italia, Acer mette inoltre a disposizione le proprie competenze per il settore Education anche sul fronte dell’assistenza, con Enfinitec, il servizio di prossimità situato ad Arese (Milano). Il sito, organizzato secondo processi rigorosi e grazie alle proprie certificazioni ISO, garantisce la completa tracciabilità delle operazioni. Per garantire la massima reattività e velocità nella riconsegna dei dispositivi in riparazione, Acer dispone di uno stock locale di pezzi di ricambio, oltre a quelli da remoto. Nel massimo rispetto della sostenibilità, Acer promuove l’economia circolare offrendo riparazioni in laboratorio e in loco, oltre al ricondizionamento di pezzi di ricambio e prodotti finiti.

Che cosa si potrà sperimentare con Acer a Didacta

Nel corso di Didacta Italia, Acer metterà l’accento sulle dimostrazioni di prodotto e sulla presentazione delle più recenti soluzioni tecnologiche per i laboratori scolastici, con l’obiettivo di mostrare applicazioni concrete e scenari di utilizzo reale, privilegiando il confronto diretto e gli approfondimenti pratici con scuole e partner nell’ecosistema education.

All’interno delle diverse aree laboratorio e degli spazi espositivi saranno presentate numerose tecnologie pensate per supportare l’apprendimento digitale e la didattica innovativa, tra cui:

· Area Meeting: soluzioni per collaborazione e presentazioni, come monitor touch da 75” e AOPEN Chromebox OPS.

· Laboratorio di Grafica e Creatività: monitor Pro Creator e monitor 3D professionali, mini PC AI, workstation Altos P10, notebook e desktop gaming e monitor ad alte prestazioni per applicazioni creative e progettuali.

· Laboratorio di Informatica: desktop e notebook professionali, Acer Veriton GN100, monitor e soluzioni per ambienti informatici completi e flessibili.

· Laboratorio AI: Chromebook Plus, notebook professionali TravelMate Copilot+PC, monitor dedicati e dispositivi progettati per esperienze di apprendimento basate sull’intelligenza artificiale e sul cloud.

· Area Lingue e Collaborazione: all-in-one, webcam, cuffie e notebook per la didattica multimediale e la comunicazione digitale.

· Area Mobile & Classroom: tablet, ChromeTAB, notebook education e soluzioni di connettività come dongle e dispositivi CONNECT per una didattica sempre più mobile e accessibile.