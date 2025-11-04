Aikom porta a Fiera Sicurezza 2025 le soluzioni per una sicurezza integrata

Aikom rinnova la sua partecipazione anche quest’anno a SICUREZZA 2025, la manifestazione di riferimento in Europa per il settore security e antincendio, in programma a Fiera Milano Rho dal 19 al 21 novembre 2025.

L’azienda sarà presente al Padiglione 5P – Stand N17-P20, dove il team di esperti offrirà consulenze personalizzate e presenterà le soluzioni più innovative in tema di videosorveglianza, controllo accessi in cloud, comunicazioni radio interoperabili e connettività professionale.

Durante i tre giorni di evento, i visitatori potranno inoltre partecipare a workshop gratuiti con gli esperti dei principali brand del settore, dedicati alle nuove tecnologie e a casi studio reali.

La partecipazione ai workshop è gratuita e prenotabile direttamente dal sito Aikom (CLICCA QUI)

Un ecosistema integrato per la sicurezza del futuro

Allo stand Aikom, i visitatori potranno scoprire un ecosistema completo di tecnologie pensate per rendere la sicurezza più intelligente, interconnessa e sostenibile. Saranno presentate:

• Soluzioni di videosorveglianza e controllo accessi dei brand Avigilon e Pelco, con telecamere di diverse tipologie e software di gestione integrabili con sistemi di comunicazione e sensori ambientali.

• Comunicazioni radio interoperabili Motorola Solutions, che includono radio professionali, dispositivi WAVE PTX e piattaforme di gestione, con simulazioni pratiche di scenari di emergenza.

• Soluzioni di connettività su misura, dalle reti enterprise di Cambium Networks, Teltonika Networks e Ruijie Networks fino alla connettività in mobilità con Peplink.

• Sistemi di sicurezza stradale SELEA, con telecamere di lettura targhe e software basati su intelligenza artificiale.

• Terminali interfonici, console di controllo e autoparlanti Commend, per una gestione efficace e centralizzata delle comunicazioni operative.

• Stazioni di alimentazione Townet, per garantire continuità e sicurezza agli impianti di videosorveglianza anche in assenza di rete elettrica.

Un impegno costante verso l’innovazione



“Il concetto di sicurezza oggi è sempre più ampio e integrato – spiega Raffaele Bianchi, Sales & Marketing Director di Aikom Technology –. Dalle comunicazioni radio alla videosorveglianza, fino alla sicurezza dei dati, servono ecosistemi tecnologici connessi che permettano di gestire in modo unificato l’intera infrastruttura. Con la nostra esperienza e il supporto dei migliori brand, accompagniamo i partner di canale in progetti su misura, per rendere città e comunità più sicure e resilienti”.

