EuCER Council: Aires tra i protagonisti all’IFA 2024 di Berlino

Conferenza ricca di spunti interessanti quella tenutasi al Dream Stage dell’IFA 2024 a Berlino, organizzata da EuCER Council in collaborazione con EuroCommerce. Il convegno ha visto una grande partecipazione da parte di rappresentanti del settore, giornalisti e visitatori della manifestazione che proprio quest’anno celebra i suoi cento anni dalla prima edizione.

Il dibattito ha riguardato i temi più attuali per il comparto dell’elettronica di consumo: diritto alla riparazione, digital product passport e raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici, in ottica di economia circolare. Sono state messe in luce le numerose opportunità offerte da un corretto recepimento delle direttive europee riguardanti questi temi delicati per promuovere la crescita economica e un minore impatto ambientale.

Un focus particolare è stato dedicato alla necessità, sottolineata dal Presidente di EuCER Council Hans Carpels, di una stretta collaborazione tra il settore retail e l’industria, per accelerare l’adozione di standard condivisi e mettere i rivenditori nelle condizioni di rendere i consumatori più consapevoli durante i propri acquisti, con uno sguardo sempre più attento alla sostenibilità.

Di grande rilevanza l’intervento della Segretaria di Stato del Ministero federale dell’ambiente, della protezione della natura, della sicurezza nucleare e della tutela dei consumatori, che ha evidenziato l’urgenza di promuovere la riparazione di prodotti elettrici ed elettronici, anche attraverso incentivi economici.

L’obiettivo è rendere l’economia compiutamente circolare e sostenibile, riducendo gli sprechi e aumentando il ciclo di vita utile dei prodotti, concedendo al tempo stesso alle imprese le giuste condizioni per dispiegare al meglio il proprio potenziale anche in un’ottica di responsabilità sociale.

Il Presidente di AIRES, Andrea Scozzoli, ha dichiarato: “Siamo fiduciosi che la Germania potrà risultare fonte di ispirazione per numerosi altri Stati membri dell’Unione europea, nell’ambito del recepimento di direttive tanto necessarie quanto complesse come quella del diritto alla riparazione. Sono rimasto particolarmente colpito per l’attenzione riservata a questo tema qui all’IFA e ringrazio in primo luogo il Presidente Hans Carpels, l’EuCER Council e EuroCommerce. Questa giornata segna l’inizio di un percorso che porterà le nostre imprese a essere ancora più protagoniste non solo del mercato, ma anche dello sviluppo della società nel suo complesso.”