Al Netcomm Forum 2024 Esendex porta il suo Conversational Messaging

Mancano pochi giorni all’inizio del Netcomm Forum 2024, l’appuntamento di riferimento per il mondo digitale italiano promosso da Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano, e che da diciannove anni accompagna lo sviluppo dell’eCommerce e della Digital Transformation.

L’evento si terrà a Milano presso l’Allianz MICO l’8 e il 9 maggio e, anche quest’anno, Esendex, provider globale di soluzioni di messaggistica mobile aziendale, non mancherà di presenziare per portare il proprio contributo su queste tematiche.

Esendex al Netcomm Forum 2024 con WhatsApp Business Platform

Al Netcomm Forum 2024 l’Azienda presenterà, in particolare, le proprie soluzioni di Conversational Messaging che consentono alle imprese di potenziare la strategia di marketing e il rapporto con i clienti, così da affrontare al meglio le sfide nell’ambito della Customer Satisfaction.

Tra le soluzioni di Marketing Conversazionale proposte da Esendex spicca WhatsApp Business Platform, che permette di offrire assistenza ai clienti in tempo reale, inviare comunicazioni transazionali (avvisi, aggiornamenti, notifiche, promemoria ecc.) e inviare comunicazioni di marketing in modo semplice ed efficace. WhatsApp Business Platform offre, inoltre, il vantaggio di avvalersi dell’applicazione di messaggistica attualmente più utilizzata per dialogare con amici e familiari, quindi, la più indicata per creare conversazioni bi-direzionali particolarmente coinvolgenti con la clientela.