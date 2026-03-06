ATON IT partecipa a Levante PROF 2026: soluzioni integrate per il mondo Ho.Re.Ca., Retail e GDO

ATON IT conferma la propria partecipazione alla Fiera Levante PROF, in programma a Bari dall’8 all’11 marzo, la più importante manifestazione B2B del Sud Italia dedicata ai professionisti del settore Ho.Re.Ca. e a tutti gli operatori del mondo food, tecnologico ed enoagroalimentare.

La fiera rappresenta per l’azienda un’occasione strategica per presentare al mercato un ecosistema di soluzioni integrate pensate per digitalizzare e ottimizzare la gestione dei punti vendita.

Un’offerta tecnologica completa e integrata

Specializzata nello sviluppo e nell’implementazione di soluzioni ICT full service, ATON IT propone un portafoglio pensato per coprire tutte le esigenze operative di ristoranti, retail e GDO, con una combinazione di hardware, software e servizi professionali: Soluzioni Software, Gestionali per vendite, magazzino e contabilità, Strumenti avanzati di analisi e reportistica, Applicazioni di self‑ordering, Sistemi per programmi fedeltà e customer engagement, Soluzioni Hardware, Registratori di cassa telematici, Sistemi di pagamento elettronico, Bilance elettroniche, Rendiresto automatici, Chioschi interattivi (kiosk). A completare l’offerta, un servizio di assistenza specializzata che garantisce continuità operativa e supporto costante agli esercenti.

Un supporto concreto per decisioni più consapevoli, strategiche e orientate alla crescita.

ATON IT propone inoltre soluzioni che permettono l’interconnessione tra tutti i dispositivi del punto vendita, rendendo i processi di vendita più rapidi, fluidi e affidabili. L’ecosistema integrato include: Integrazione dei sistemi hardware e software, gestione centralizzata dei pagamenti, sistemi di fidelizzazione, reportistica e analisi avanzate. Grazie alla combinazione dei dati provenienti da registratori di cassa, bilance e terminali di pagamento, gli esercenti possono monitorare nel dettaglio: andamento delle vendite, prestazioni delle categorie di prodotto, comportamento dei clienti.

“Anche quest’anno abbiamo scelto di essere presenti alla fiera più rilevante del settore per presentare le nostre soluzioni integrate di ultima generazione e proporci come interlocutore unico per aziende di ogni dimensione”, conclude Giordano Duse.