Avnet EMEA porta le business unit europee a electronica 2024

Si terrà a Monaco (Germania), dal 12 al 15 novembre, la fiera mondiale dedicata al mondo dell’elettronica, electronica 2024. Tra i numerosi stand allestiti, ci sarà quello di Avnet EMEA che riunirà, in un unico spazio espositivo, le sue business unit europee.

Principale evento europeo dedicato al settore, electronica rappresenta per Avnet il palcoscenico ideale per presentare la sua vasta gamma di soluzioni – che spaziano dai componenti ai moduli – destinate a soddisfare le esigenze di tutte le principali applicazioni che fanno tendenza. Le business unit di Avnet EMEA – Avnet Abacus, Avnet Silica, EBV Elektronik e Farnell – accoglieranno i visitatori offrendo loro l’opportunità di esplorare un’ampia gamma di demo interattive, di incontrare esperti di settore e di partecipare a entusiasmanti sfide e conferenze tecnologiche. Gli specialisti Avnet saranno a disposizione per confrontarsi e fornire informazioni e consulenza su specifiche esigenze applicative o di progetto. Inoltre, Avnet presenterà il proprio portafoglio di soluzioni embedded.

Le business unit di Avnet EMEA a electronica 2024

Avnet Abacus – A electronica, Avnet Abacus offrirà l’opportunità di incontrare i principali esperti del settore industriale, concentrandosi su come supportare la trasformazione delle idee progettuali iniziali in realtà operative. Attraverso una serie di sessioni di incontro, i partecipanti potranno fare networking e discutere dei loro progetti con gli ingegneri Avnet Abacus presenti allo stand.

A electronica, Avnet Abacus offrirà l’opportunità di incontrare i principali esperti del settore industriale, concentrandosi su come supportare la trasformazione delle idee progettuali iniziali in realtà operative. Attraverso una serie di sessioni di incontro, i partecipanti potranno fare networking e discutere dei loro progetti con gli ingegneri Avnet Abacus presenti allo stand. Avnet Silica – Avnet Silica illustrerà le ultime novità in fatto di intelligenza artificiale generativa, comunicazioni e tecnologie di sicurezza. Verranno ospitati una serie di eventi che si terranno nel tardo pomeriggio, incentrati sulle tecnologie di alimentazione, tra cui una entusiasmante sessione collaborativa denominata Power Hour. Inoltre, è previsto il lancio del concorso BayStartUP , ideato da Avnet EMEA per supportare nuovi progetti innovativi. I visitatori potranno vivere una serie di esperienze interattive grazie a un simulatore di volo virtuale e video rendering in tempo reale che consentirà loro di trasformarsi nei propri personaggi preferiti. Il team di Avnet Silica sarà disponibile per analizzare progetti e suggerire soluzioni. I visitatori potranno anche prendersi una pausa presso il punto di ristoro al piano terra, dove verranno offerti caffè e dolci.

Avnet Silica illustrerà le ultime novità in fatto di intelligenza artificiale generativa, comunicazioni e tecnologie di sicurezza. Verranno ospitati una serie di eventi che si terranno nel tardo pomeriggio, incentrati sulle tecnologie di alimentazione, tra cui una entusiasmante sessione collaborativa denominata Power Hour. Inoltre, è previsto il lancio del concorso , ideato da Avnet EMEA per supportare nuovi progetti innovativi. I visitatori potranno vivere una serie di esperienze interattive grazie a un simulatore di volo virtuale e video rendering in tempo reale che consentirà loro di trasformarsi nei propri personaggi preferiti. Il team di Avnet Silica sarà disponibile per analizzare progetti e suggerire soluzioni. I visitatori potranno anche prendersi una pausa presso il punto di ristoro al piano terra, dove verranno offerti caffè e dolci. EBV Elektronik – A electronica 2024, sotto il tema “ Meet the World – Meet EBV “, EBV Elektronik si concentrerà sul concetto ‘All-Electric Society’. I visitatori potranno interagire con gli esperti EBV ed esplorare questa visione di futuro sostenibile ed elettrificato, e saperne di più sulla linecard dell’azienda che include i più innovativi componenti e dispositivi. A disposizione anche la rivista TQ Magazine e i podcast.

A electronica 2024, sotto il tema “ “, EBV Elektronik si concentrerà sul concetto ‘All-Electric Society’. I visitatori potranno interagire con gli esperti EBV ed esplorare questa visione di futuro sostenibile ed elettrificato, e saperne di più sulla linecard dell’azienda che include i più innovativi componenti e dispositivi. A disposizione anche la rivista TQ Magazine e i podcast. Farnell – il brand di Avnet EMEA, Farnell, presenterà le sue soluzioni nei settori della mobilità elettrica, del controllo industriale, della prototipazione e della progettazione. Protagoniste saranno le dimostrazioni di fornitori globali come Mitsubishi, Raspberry Pi e Arduino, insieme al lancio di una entusiasmante Design Challenge. Gli ospiti dello stand potranno anche cimentarsi in un gioco a quiz con premi tra cui i noti calzini da lavoro brandizzati Farnell.

E poi… i nuovi marchi

Infine, le Embedded Solutions Businesses di Avnet presenteranno diverse soluzioni e servizi focalizzati sul supporto fornito agli OEM per realizzare prodotti migliori. Il nuovo marchio Tria recentemente annunciato, presenterà i propri moduli di elaborazione embedded e i single board computer leader del settore. Previsti inoltre una serie di demo live e case studies dei clienti. Infine, Witekio, società Avnet, illustrerà le proprie potenzialità di progettazione software in un’area demo interattiva. On show anche le display solutions Avnet per sistemi embedded HMI integrati in ambienti difficili.

Dichiarazioni

“A electronica 2024 saremo lieti di dare il benvenuto ai clienti e a tutti coloro che sono interessati all’ingegneria elettronica che, provenienti da tutta l’area EMEA, ci raggiungeranno nello spazio Avnet City“, ha detto Brian Wilken, VP Strategic Planning di Avnet EMEA. “Questo evento rappresenta la piattaforma più autorevole per entrare in contatto con l’industria e mostrare come stiamo supportando la prossima ondata di innovazione tecnologica in una varietà di settori in rapida evoluzione“.