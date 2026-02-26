Avnet Silica a Embedded World 2026 svela il futuro dell’Embedded Tech

Avnet Silica, società Avnet, ha annunciato i dettagli della sua partecipazione a Embedded World, che si terrà dal 10 al 12 marzo 2026, a Norimberga, Germania.
Allo spazio Avnet Silica – Hall 3A, Booth 111 – il focus sarà sul futuro della tecnologia embedded, e verrà mostrato ai visitatori in che modo sistemi embedded, AI, connettività, sensori e soluzioni di alimentazione si stiano combinando per consentire un’innovazione a livello di sistema. Lo stand ospiterà dimostrazioni dal vivo in tema di edge AI, visione artificiale, sensoristica industriale, connettività ad alta sicurezza, visualizzazione, tecnologie wireless e soluzioni per il power. Tutte le demo sono basate su piattaforme scalabili e pronte all’uso messe a disposizione dai principali partner tecnologici.
Un nutrito team di esperti Avnet Silica sarà inoltre a disposizione presso lo stand per tutta la durata dell’evento per fornire consulenze approfondite e per analizzare in che modo le soluzioni esposte possano supportare e accelerare i futuri progetti embedded dei visitatori.
Le dimostrazioni dal vivo di Avnet Silica includeranno:
AI e Computing
- Piattaforma HMI RA8/RZG3E per elaborazione on-the-edge ad alta efficienza per sistemi HMI con responsive graphics e controllo industriale avanzati
- MCU NXP S32M27x per controllo motori ad alta precisione con functional safety integrata per aumentare le prestazioni e l’efficienza nelle applicazioni motion-centric.
- Microsoft Windows IoT su AMD Ryzen Embedded per processi edge AI basati su Windows che richiedono elevate potenze di calcolo
- Ultralytics YOLO vision AI con accelerazione NPU (AMD + DEEPX) per inferenza ad alte prestazioni a livello edge, ideale per applicazioni di ispezione o analisi in tempo reale
- Generative AI multimodale di NXP per la comprensione visiva e l’interpretazione del linguaggio naturale per processi decisionali autonomi intelligenti senza dipendenza dal cloud
AI e Sensing
Mano robotica guidata da sensori Onsemi che dimostra come i sensori di posizione e navigazione consentano ai mobile robot di eseguire attività sempre più complesse e sofisticate
Controllo gestuale di ST Microelectronics per applicazioni di computer vision, a livello di dispositivo, quali riconoscimento delle targhe e interazione intuitiva tramite gesti
Piattaforma con sensore di distanza intelligente Microchip e motore BLDC per near-field detection affidabile e controllo adattivo del motore per migliorare la sicurezza di automatismi e macchinari
Networking
- Piattaforma di rete industriale high-availability Marvell Ironman PRP/HSR per comunicazioni senza interruzioni in sistemi mission-critical
Wireless ed embedded
Display Renesas da 7″ con lettore RFID integrato e fotocamera Wi-Fi 6: verifica utente e connettività wireless ad alta sicurezza su piattaforma embedded compatta
LTE Cat-1bis con eSIM SGP.32 e sistema di localizzazione in tempo reale UWB per implementazioni IoT di livello industriale con comunicazione cellulare ad alta sicurezza ed elevata precisione di posizionamento
Rilevamento
- Sensore ad effetto Hall di Diodes per rilevamento magnetico nelle applicazioni di posizione, movimento e prossimità in sistemi industriali e consumer
- Soluzione Nexperia per il monitoraggio in tempo reale del flusso di alimentazione e dei carichi multipli per il power management trasparente
A Embedded World sarà presente anche uno stand dedicato Avnet Silica-Microsoft, dove verrà messo in evidenza come la progettazione di sistemi basati su software possa fungere da motore architettonico nelle moderne applicazioni industriali. Lo spazio Avnet Silica-Microsoft è adiacente allo stand principale di Avnet Silica, Hall 3A-101. Qui, i confronti si concentreranno su come la strategia software influenzerà lo sviluppo dei sistemi industriali, affrontando temi quali la struttura hardware, la scalabilità, la cybersicurezza, i requisiti di conformità e la sostenibilità a lungo termine.
Le principali aree di interesse per i visitatori includeranno temi quali Windows IoT Enterprise, AI e AI on the edge, progettazione di sistemi Cloud-to-Edge, piattaforme di elaborazione industriale di nuova generazione e servizi software. Nello stand saranno inoltre presentati:
- LiRISE, una soluzione IoT basata su ARM pronta per l’uso progettata da Liebherr-Components e Reycom. Tale soluzione offre una profonda integrazione di hardware, software, applicazioni ed intelligenza artificiale.
- Verrà inoltre illustrato come, grazie al chip DEEPX DX-M1, l’AI a livello edge permette la realizzazione di applicazioni industriali nel caso di sistemi nati senza acceleratori AI dedicati e come Local Foundry di Microsoft consenta l’esecuzione completamente offline di AI su un dispositivo.
- Abilitazione di software e servizi di Avnet Silica multipiattaforma per supportare, semplificare e accelerare lo sviluppo di applicazioni di visione embedded, dal proof-of-concept al prototipo, fino alla produzione.
La presenza di Avnet Silica a Embedded World si estenderà anche oltre lo stand della Hall 3A. I partecipanti alla manifestazione potranno infatti assistere alle presentazioni:
- “Shaping the Future – Semiconductors, AI, and Innovation”, Martedì 10 marzo | 14:00
Relatore: Thomas Foj, Vice President Supplier Management, Solutions & Digitalisation EMEA, Avnet Silica
Location: Hall 2, Startup Area
- “Agentic Generative AI on Embedded Devices”, Giovedì 12 marzo | 12:45
Sessione 7.5: Edge AI – From Lab to Field, Embedded World Conference
Relatore: Michaël Uyttersprot, Manager System Solutions, AI/ML and Vision, Avnet Silica
Location: NCC Ost, Level 2, Room Prag
Avnet Silica a Embedded World 2026
“Il futuro della tecnologia embedded vedrà sistemi embedded, AI, connettività, sensori e soluzioni di power combinarsi per cambiare il mondo che ci circonda”, ha affermato Martin Grossen, Direttore Embedded Software & Cloud Global, Avnet Silica. “In occasione di Embedded World intendiamo trasmettere questo senso di innovazione attraverso un’ampia gamma di dimostrazioni pratiche e reali che riguarderanno diverse applicazioni industriali. Insieme ai nostri principali partner e fornitori, Avnet Silica aiuterà gli ingegneri a realizzare i sistemi e le soluzioni di domani”.
I visitatori possono trovare Avnet Silica a Embedded World 2026 – Hall 3A, Stand 111. Lo stand collaborativo Microsoft è posizionato direttamente vicino allo spazio principale.