Avnet Silica amplia la presenza a embedded world 2026 con uno stand dedicato alla collaborazione Avnet Silica-Microsoft

Avnet Silica, una società Avnet, parteciperà a embedded world, dal 10 al 12 marzo 2026 a Norimberga (Germania), con una presenza ampliata grazie allo stand Avnet Silica-Microsoft. Qui metterà in evidenza la progettazione di sistemi basati su software come fattore determinante nell’architettura delle moderne applicazioni industriali.

Posizionato direttamente vicino allo spazio principale di Avnet Silica (Hall 3A, Booth 111), lo stand dedicato Avnet Silica-Microsoft approfondisce come le scelte software modellano i sistemi industriali, influenzando l’architettura hardware, la scalabilità, la sicurezza, la conformità e la sostenibilità a lungo termine delle piattaforme. Lo stand dedicato si focalizza sulla progettazione di sistemi end-to-end, dimostrando in che modo hardware, software, assistenza e servizi si integrano in reali casi d’uso industriali. Le aree chiave che i visitatori possono trovare nello spazio includono:

AI e AI a livello Edge: Implementazione di AI Edge offline in tempo reale su Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 operando su x86 e piattaforme industriali basate su ARM, per evidenziare quanto siano più sicuri e il carico di lavoro gestibile anche senza hardware AI dedicati.

Implementazione di AI Edge offline in tempo reale su Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 operando su x86 e piattaforme industriali basate su ARM, per evidenziare quanto siano più sicuri e il carico di lavoro gestibile anche senza hardware AI dedicati. Progettazione di Sistemi Cloud-to- E dge: Come connettere, scalare e gestire i sistemi industriali in ambienti distribuiti.

Come connettere, scalare e gestire i sistemi industriali in ambienti distribuiti. Piattaforme di elaborazione industriale di nuova generazione : CPU moderne, diverse scelte di processori per bilanciare le prestazioni, efficienza energetica, maturità dell’ecosistema e supporto del ciclo di vita.

: CPU moderne, diverse scelte di processori per bilanciare le prestazioni, efficienza energetica, maturità dell’ecosistema e supporto del ciclo di vita. Piattaforme software e servizi: Sistemi operativi a livello industriale, tra cui Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 e GNU/Linux, supportati dal team EMEA Software & Services di Avnet Silica e in linea con i requisiti normativi quali il Cyber Resilience Act (CRA).

Lo stand mostra inoltre un framework di abilitazione della visione che permette la rapida valutazione di oltre 30 sensori di immagine su queste piattaforme, abilitando una prototipazione di alto livello e facilitando il passaggio dall’idea alla produzione. Queste dimostrazioni offriranno ai partecipanti l’opportunità di esplorare in che modo le tecnologie Microsoft supportano la progettazione di sistemi industriali scalabili, sicuri e conformi.

Avnet Silica a embedded world 2026

La visione più ampia di Avnet Silica a embedded world si incentra sul futuro della tecnologia embedded; ha l’obiettivo di supportare gli ingegneri nel passaggio dalla progettazione iniziale a soluzioni pronte per l’implementazione, dotandoli di hardware e software adeguati, nonché delle conoscenze, competenze e stabilità necessarie per operare con sicurezza. Lo stand dedicato Avnet Silica-Microsoft evidenzia una visione a livello di sistema di come la progettazione basata su software possa fornire nella pratica soluzioni scalabili e pronte per l’uso nel contesto industriale.

“Nei nostri colloqui con i clienti industriali, ci rendiamo sempre più conto che la vera sfida non è rappresentata dalle prestazioni hardware ma dalla garanzia che l’architettura software, la sicurezza e la strategia del ciclo di vita siano allineate fin dall’inizio. Se queste basi non vengono stabilite sin dal principio, la complessità cresce rapidamente” afferma Martin Grossen, Director Embedded Software & Cloud Global, Avnet Silica. “A embedded world dimostriamo come queste decisioni possano essere prese in modo coerente, con software e hardware progettati insieme per supportare l’implementazione a lungo termine”.

I visitatori possono trovare Avnet Silica a embedded world 2026 – Hall 3A, Stand 111. Lo stand collaborativo è posizionato direttamente vicino allo spazio principale.