Avnet Silica: il 4 marzo a Bologna workshop con STMicroelectronics

Il team Avnet Silica e gli specialisti di STMicroelectronics presentano un workshop tecnico dedicato alle ultime innovazioni tecnologiche per l’industria.

Durante l’evento verranno illustrati i nuovi dispositivi STMicroelectronics adatti alle applicazioni Motor Control, i nuovi algoritmi sviluppati da ST in questo ambito, la libreria NanoEdge AI Studio per il rilevamento di anomalie e i nuovi dispositivi Power (Si, SiC e GaN).

Info e iscrizioni QUI!

Hands-on Lab & Demo

Durante il workshop sarà possibile partecipare a un hands-on lab basato su STM32 e HSO (High Sensitivity Observer). Saranno inoltre disponibili diverse demo in ambito Graphic User Interface, Connectivity, Sensors e Motor Control, tra cui:

1kW Inverter basato su STM32G4, GaN Drivers e PowerGaNs 8×8

400W Inverter con GANSPIN e STM32

Infield Inverter con SiC MOSFETs

Decentralized Servo Drive con SiC in HU3PAK e STM32H7.

Supporto Tecnico Specialistico

Le varie sessioni saranno supportate dal Technical Marketing STMicroelectronics, dai FAE di Avnet Silica e STMicroelectronics e dagli specialisti dell’Application Lab ST di Praga.

Agenda

09:00 – 09:15 Welcome

09:15 – 10:15 STM32 Roadmap: What’s Next for Motor Control applications

10:15 – 10:30 Coffee Break & Networking

10:30 – 12:30 Hands-On Lab: Mastering Motor Control with the Latest HSO Algorithms on STM32

12:30 – 13:45 Lunch Break

14:00 – 15:00 Revolutionizing Motor Control: Wide Band Gap Technologies

15:00 – 16:00 Smarter Motors: NanoEdge AI for Real-Time Control & Live Demos

16:00 Closing Remarks & Takeaways