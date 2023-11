Axis Communications a Fiera Sicurezza 2023

Le soluzioni Axis sono presenti in due diverse aree dello stand di Allnet. Nella prima zona, pensata per simulare una situazione di protezione perimetrale, vengono installati 3 diversi prodotti. Una nuova telecamera PTZ, più precisamente AXIS P5676-LE, che è in grado di fornire un’ampia copertura e che rispetto al modello precedente integra al suo interno la tecnologia infrarossi, per immagini di alta qualità anche in situazioni di buio completo.