Axis Days 2025 al via

Axis Communications, azienda specializzata nella sorveglianza video di rete, torna sul territorio con il ciclo degli Axis Days 2025, ideato per ispirare i professionisti dell’intero ecosistema della sicurezza. Dopo il successo dello scorso anno, che ha registrato oltre 260 partecipanti tra utenti finali, distributori, consulenti e system integrator in tre diverse città, quest’anno sono quattro le tappe in programma: ad aprire sarà Napoli il 26 giugno, poi Treviso il 17 settembre, seguita da Milano il 24 settembre e Torino in chiusura il 9 ottobre.

Axis Days 2025: quattro giornate di formazione e condivisione al servizio della sicurezza

In un mondo sempre più complesso e interconnesso, le organizzazioni hanno bisogno di supporto e orientamento per affrontare le sfide legate all’integrazione della sicurezza fisica, della cybersecurity e della protezione dei dati. Per non farsi trovare impreparate, le aziende devono poter contare su un partner affidabile che le aiuti a prendere decisioni consapevoli e a rimanere un passo avanti rispetto ai rischi emergenti. È proprio per questo che Axis ha sviluppato il format degli Axis Days, una serie di appuntamenti sul territorio che offre una piattaforma di incontro per esperti del settore, distributori, partner, consulenti e clienti finali, dove condividere esperienze e conoscenze ed esplorare le ultime tendenze e tecnologie nel campo della sicurezza.

I temi chiave:

Cybersecurity e conformità alle direttive NIS2 e CER, per scoprire come anticipare le minacce emergenti e i nuovi requisiti normativi;

Digital transformation, per capire come sbloccare tutto il potenziale della trasformazione digitale con esempi concreti in ambito sicurezza, business intelligence ed efficienza operativa;

Soluzioni integrate, per approfondire i vantaggi delle soluzioni Axis attraverso demo interattive live e in collegamento dall’Axis Experience Center di Assago (MI);

Innovazione dei prodotti, per poter vedere le soluzioni Axis in azione con un’esperienza immersiva all’interno dell’apposita area demo creata in loco.

In tutte le tappe, non mancheranno poi i momenti di networking e il racconto di progetti innovativi da parte di clienti e partner tecnologici, che porteranno la loro testimonianza diretta di come le soluzioni Axis abbiano contribuito al successo del loro business.

“Gli Axis Days 2025 rappresentano un’opportunità unica per entrare in contatto con partner e clienti di tutta Italia”, dichiara Stefano Banzola, Sales Manager per l’Italia di Axis Communications. “Siamo impazienti di tornare a condividere la nostra esperienza con l’intero ecosistema sparso sul territorio ed esplorare insieme le ultime tendenze e innovazioni nel campo della sicurezza e della videosorveglianza. Il nostro obiettivo è fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per sfruttare al massimo il proprio potenziale in un mondo sempre più complesso e interconnesso”.