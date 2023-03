Canon a Didacta per un’istruzione più digitale

Canon a Didacta porterà la sua gamma per il mondo education. La società dall’8 al 10 marzo sarà infatti presente presso lo stand I51 a Fiera Didacta Italia (Fortezza da Basso, Firenze), il più importante appuntamento fieristico dedicato all’innovazione nel mondo della scuola. La manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, è volta a favorire il dialogo tra enti pubblici, associazioni e aziende, rivolgendosi a tutti i livelli di istruzione e formazione.

L’edizione 2023 della fiera si appresta a essere una delle più sentite e rappresentative degli ultimi anni, offrirà infatti importanti occasioni di approfondimento e scambio nell’anno in cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il Piano Europeo di Azione per l’Istruzione Digitale 2021-2027 si intrecciano per delineare due grandi obiettivi: lo sviluppo di un ecosistema altamente efficiente di istruzione digitale e il miglioramento delle competenze e delle abilità per la trasformazione digitale.

Canon a Didacta si propone di presentare tecnologie in ottica EASY EDUCATION, ovvero soluzioni che possano rendere più dinamica e fluida l’interazione con la tecnologia negli ambienti scolastici, parte della più ampia offerta di EASY EXPERIENCE (E2X), la risposta di Canon al nuovo contesto di lavoro sempre più dinamico e fluido, che richiede un diverso paradigma di interazione con la Tecnologia più naturale ed immediato.

L’evoluzione dell’istruzione digitale ha come chiavi fondamentali la digitalizzazione e il tema dell’imaging, partendo da una visione di ecosistema tecnologico che sia collaborativo e integrato. Dalla scansione alla gestione digitale dell’informazione, fino alla stampa di documenti: ogni passaggio di dati e contenuti diventa smart e abilita nuove forme di apprendimento, dentro e fuori dalle classi. A ciò si aggiunge il grande potenziale offerto dalle videocamere che consentono di estendere le aule della scuola anche oltre lo spazio fisico, portando la formazione ad un più ampio spazio digitale grazie allo streaming di alta qualità.

Inoltre, il mondo delle fotocamere e delle stampanti Canon apre nuove frontiere di formazione, consentendo lo sviluppo di laboratori creativi e ampliando lo spettro dei metodi di apprendimento. Infine, un importante ruolo è giocato dalla comunicazione visiva l’interno degli edifici scolastici, in cui l’interior decoration può aiutare a stimolare l’attenzione, comunicando nozioni, messaggi e emozioni.

“La presenza di Canon a Didacta è linea con il costante impegno della nostra società nel mondo della formazione e nel supportare il processo di trasformazione digitale degli istituti scolastici con prodotti, soluzioni e servizi che indirizzino l’evoluzione dell’Istruzione” afferma Giuseppe D’Amelio, DP&S Marketing & Innovation Director di Canon Italia “La Scuola 4.0, cui ambisce il nostro Piano Nazionale, disegna una nuova cultura digitale per studenti, docenti e personale scolastico, puntando a ridefinire i paradigmi del sistema scuola, dove la semplicità della esperienza di studenti e docenti è il fattore critico di successo della trasformazione. Si supera il concetto tradizionale di aula e di spazio fisico, per guardare ad un’architettura della formazione molto più ampia che tenga conto dei nuovi contesti di apprendimento ibridi e sempre più fluidi.”

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI CANON A DIDACTA

Nell’area espositiva sarà dunque possibile “toccare con mano” alcuni dei prodotti dell’offerta Canon per il comparto scuole dedicati alla gestione dei documenti e dell’informazione, coerenti con la missione di Canon di ispirare le persone attraverso le immagini, grazie ad un approccio distintivo che ne copre tutto il ciclo di vita: dalla dematerializzazione del mondo fisico in immagini ed informazioni digitali acquisiti attraverso la vasta gamma di fotocamere e videocamere, fino al loro utilizzo per produrre qualcosa di materico, grazie al più completo portafoglio di soluzioni di stampa sul mercato.

E così la EASY EDUCATION di Canon parte ad esempio dallo scanner professionale imageFORMULA DR-S150 – in grado di produrre scansioni in alta risoluzione di qualsiasi documento, foto o scheda plastificata, ma anche compiti e progetti con colori intensi e testo nitido – o la stampante i-SENSYS X 1238iF II – con la sua interfaccia estremamente intuitiva e le opzioni di connettività avanzate questa soluzione si integra perfettamente in qualsiasi ambiente scolastico.

Fra le soluzioni di Imaging di Canon a Didacta sarà possibile scoprire tutto il potenziale delle fotocamere mirrorless di nuova generazione come Canon EOS R10 e in anteprima la nuova EOS R50, strumenti perfetti per arricchire i laboratori creativi o catturare i momenti più importanti dei primi passi di formazione dei più piccini. Cui si aggiungono le stampanti dedicate alla fotografia di alta qualità come Pixma Pro 200 e la stampante multifunzione a inchiostri ricaricabili PIXMA G650, sostenibile e versatile. Grazie a colori vivaci, versatilità e semplicità d’uso, sono le scelte perfette per dare vita a fotografie e progetti didattici. Completano la presentazione delle soluzioni Canon la concept camera PowerShot PX – fotocamera compatta e intelligente – e stampante creativa SELPHY CP1500.

Inoltre presso lo stand di C2 Group sarà possibile vedere in azione la stampante grande formato Canon imagePROGRAF TC-20 che stamperà fedelmente planimetrie e riproduzioni di ambienti scolastici.