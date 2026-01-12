CES 2026: il futuro è già qui

Il CES 2026, l’evento tecnologico più importante al mondo, conclude quattro giorni di innovatori. Il più grande CES post-pandemia ha accolto oltre 148.000 partecipanti da tutto il mondo, inclusi circa 6.900 rappresentanti dei media. Oltre il 55% dei partecipanti al CES era costituito da dirigenti senior, rafforzando lo status dell’evento come punto di incontro di prim’ordine per leader del settore e decisori. Il CES 2026 è passato dalla teoria all’applicazione pratica di come la tecnologia si stia integrando perfettamente nelle nostre vite. Con oltre 4.100 espositori, tra cui circa 1.200 startup, il CES 2026 mette in luce la tecnologia che sta risolvendo alcune delle più grandi sfide mondiali. Il futuro non è più in arrivo; è già qui, e il CES 2026 è stato il luogo in cui è stato presentato, su una superficie espositiva di 2,6 milioni di piedi quadrati netti.

“Il CES è il banco di prova per l’innovazione più potente al mondo “, ha affermato Gary Shapiro, Presidente Esecutivo e CEO della Consumer Technology Association (CTA) , proprietaria e organizzatrice del CES. “Il CES è più di una vetrina; è il luogo in cui la tecnologia incontra la comunità, le imprese e la politica. Leader globali, startup e decisori politici si sono riuniti per mettere in luce le tecnologie che definiranno il prossimo decennio di crescita economica e competitività”.

CES 2026 in numeri*

Oltre 2,6 milioni di piedi quadrati netti di spazio espositivo

Oltre 4100 espositori, tra cui circa 1200 startup

Oltre 148.000 partecipanti, di cui più di 55.000 internazionali

Circa 6900 media globali, creatori di contenuti e analisti del settore

Oltre il 60% delle aziende Fortune 500

Oltre il 55% dei partecipanti al CES erano dirigenti senior

Oltre 400 sessioni di conferenza con oltre 1300 relatori

Oltre 200 rappresentanti governativi

Oltre 37.000 notizie e contenuti

*dato pre-audit

“L’energia al CES 2026 è stata straordinaria”, ha dichiarato Kinsey Fabrizio, Presidente di CTA. “Il CES riunisce l’ ecosistema tecnologico globale per un volume senza pari di accordi, partnership e condivisione di idee . Le innovazioni presentate questa settimana , che spaziano dall’intelligenza artificiale alla tecnologia quantistica, dalla mobilità alla robotica, dalla salute e molto altro ancora, sottolineano il CES come il palcoscenico globale in cui le idee audaci passano dalla visione alla realtà”.

Il CES mantiene con orgoglio la sua reputazione di una delle fiere più trasparenti al mondo, aderendo ai rigorosi standard di audit stabiliti da UFI , la Global Association of the Exhibition Industry. Per garantire l’integrità della sua rendicontazione, il CES si avvale di revisori indipendenti, rafforzando la fiducia tra gli stakeholder. In primavera, il CES pubblicherà l’Audit CES 2026, che descriverà i dati di partecipazione confermati e altro ancora.

Per tutti i momenti salienti e gli annunci del CES 2026, visita il CES Content Hub , la CES Newsroom , il CES Tech Talk Podcast e il canale YouTube del CES . Guarda qui il discorso sullo stato dell’industria del CES 2026 , dove Shapiro e Fabrizio hanno condiviso il palco con Cristiano Amon, CEO e Presidente di Qualcomm.

Momenti salienti del CES 2026

L’America celebra 250 anni

Mentre gli Stati Uniti si avvicinano al loro 250° anniversario, Rosie Rios, presidente di America250, ha offerto un’anteprima dei programmi del super centenario che celebrano lo spirito di innovazione americano e ha annunciato una nuova iniziativa nazionale, America Innovates, il primo concorso nazionale per l’imprenditorialità universitaria del Paese.

Accessibilità

La tecnologia per l’accessibilità si concentra sempre più sull’abbattimento delle barriere quotidiane, rendendo dispositivi e ambienti più fruibili per persone di tutte le abilità attraverso l’intelligenza artificiale, dispositivi indossabili e strumenti che supportano la vita indipendente. Dispositivi indossabili come occhiali AR, smartwatch e anelli offrono ora assistenza in tempo reale, avvisi personalizzati e monitoraggio avanzato della salute, mentre molti smartphone integrano funzionalità come sottotitoli in tempo reale, ingrandimento migliorato, identificazione degli oggetti e test dell’udito a domicilio. In casa, assistenti vocali, elettrodomestici intelligenti e sistemi di sicurezza aiutano gli anziani a invecchiare in sicurezza, dimostrando come l’innovazione nell’accessibilità stia migliorando la qualità della vita e ampliando l’indipendenza in tutto il mondo.

Tra gli espositori : ATDev, Digireha Inc., .lumen, Revimo, Tombot, WheelMove, WiRobotics

Intelligenza artificiale

Il mondo sta passando dalla trasformazione digitale alla trasformazione intelligente, con l’intelligenza artificiale che sta radicalmente rimodellando le operazioni aziendali, i ruoli dei lavoratori e la vita quotidiana. L’intelligenza artificiale sta già generando significativi miglioramenti in termini di produttività, esperienza del cliente e risultati in ambito sanitario. L’intelligenza artificiale si sta evolvendo su più fronti, tra cui gemelli digitali, intelligenza artificiale agentiva, intelligenza artificiale verticale, intelligenza artificiale industriale e intelligenza artificiale fisica nella robotica.

Tra gli espositori : AMD, DEEPX, Lenovo, LG Electronics, NVIDIA, NXP Semiconductors, Omi, PLAUD Inc., Samsung Electronics, Soundhound AI, TCL, XREAL

Contenuti e intrattenimento

I servizi di streaming si stanno evolvendo oltre il semplice numero di abbonati, concentrandosi sull’integrazione dell’ecosistema, sulle offerte in bundle e sui contenuti originali premium per fidelizzare il pubblico in modo duraturo. La FAST TV sta guadagnando terreno come alternativa supportata dalla pubblicità, mentre i video social in formato breve stanno rimodellando le abitudini di visione. Le aziende di media stanno rispondendo con formati flessibili, IP binge-watching e discovery basata sull’intelligenza artificiale per definire la prossima era dell’intrattenimento.

Tra gli espositori : Amazon Prime Video, Charter Communications, Dolby, Marriott International, Meta, NBCUniversal Media, LLC, Netflix, Onanoff Ltd., Reddit Inc., Roku, Inc., SiriusXM, Snap Inc., The Trade Desk, Inc., Uber, X Xperi, Xumo

Salute digitale

La salute digitale continua ad accelerare, con innovazioni incentrate su accessibilità, diagnosi precoce, previsione dei risultati e assistenza infermieristica virtuale. Al CES 2026, queste innovazioni sono state presentate al Venetian insieme a tecnologie per la casa intelligente progettate per supportare la vita e l’invecchiamento in casa. Dai dispositivi indossabili e dai dispositivi di monitoraggio da banco approvati dalla FDA alla telemedicina e all’intelligenza artificiale agentiva, le soluzioni per la salute digitale stanno ampliando l’accesso alle cure, dando potere ai consumatori e supportando i medici. Il Digital Health Mixer ha riunito leader provenienti da tutto il settore sanitario e tecnologico per promuovere la collaborazione e accelerare l’innovazione nella salute digitale.

Tra gli espositori : AARP, Abbott, Earflo Inc. , myolab.ai, Vivoo, Withings

Energia

Il CES 2026 ha presentato soluzioni energetiche di ultima generazione in grado di trasformare la mobilità, l’industria e le abitazioni. Veicoli elettrici a batteria, celle a combustibile a idrogeno, ibridi plug-in ed elettrici a lunga autonomia sono stati presentati in tutti i settori, dalle e-bike ai veicoli pesanti per l’edilizia e l’agricoltura. Oltre ai trasporti, le innovazioni nell’accumulo di energia a batteria su larga scala e residenziale, nei dispositivi di gestione energetica per la casa intelligente e nei sistemi di alimentazione portatili stanno rafforzando l’affidabilità della rete e soddisfacendo la crescente domanda. Si registra anche un’espansione nel solare , nei piccoli reattori nucleari modulari e nella fusione nucleare.

Tra gli espositori : Donut Lab, Evotrex, Flint Paper Battery, Jackery, Korea Electric Power Corporation (KEPCO), SPOG Trailers, Stryten Energy , Superheat

Impresa

La tecnologia aziendale si basa ormai su funzionalità fondamentali come 5G, cloud, sicurezza informatica, robotica e intelligenza artificiale, diventate essenziali per competere nell’economia moderna. Al CES 2026 è stata presentata l’intera gamma di soluzioni aziendali, inclusi chip, edge computing, tecnologie mobili e realtà aumentata aziendale, che rafforzano la collaborazione, migliorano la produttività ed estendono le capacità digitali a tutti i dipendenti e in tutti gli ambienti industriali.

Tra gli espositori : Amazon Ring, Cerence AI, Qualcomm, Siemens , Wisdomain

Mobilità

Viaggiare sta diventando un’esperienza più intelligente, sicura ed elegante. I moderni veicoli autonomi sfruttano sensori avanzati abbinati a software intelligenti e strumenti di mappatura basati sull’intelligenza artificiale che si adattano in tempo reale al traffico, alle condizioni meteorologiche e stradali per viaggi più fluidi e affidabili. L’ ascesa di robotaxi, navette autonome e persino biciclette e scooter a guida autonoma sta ampliando le opzioni di mobilità e ridefinendo i trasporti. L’innovazione non si limita alla strada. Agricoltura, edilizia e tecnologia industriale si stanno evolvendo rapidamente, poiché l’automazione, l’elettrificazione e l’intelligenza artificiale rendono le aziende agricole e i luoghi di lavoro più sicuri, puliti e sostenibili.

Tra gli espositori : BMW, Brunswick Corporation , Caterpillar, Doosan Bobcat, Geely, John Deere, Oshkosh, Pliyt, Qualcomm, Sony Honda Mobility Inc. , Tensor Auto

Robotica

La robotica si è presentata al CES 2026 come “IA fisica”, trasformando le innovazioni dell’intelligenza artificiale in macchine adattabili in grado di fornire risultati complessi nel mondo reale. L’innovazione sta accelerando grazie all’IA analitica, che consente ai robot di elaborare più dati e prendere decisioni più intelligenti, e all’IA generativa, che alimenta l’addestramento basato sulla simulazione in modo che i robot apprendano attraverso l’esperienza virtuale anziché tramite una programmazione rigida. I robot umanoidi stanno emergendo come una frontiera importante, passando da ruoli monotasking ad assistenti collaborativi, mentre la robotica in generale si sta espandendo in applicazioni domestiche, industriali, mediche, della supply chain e della mobilità per migliorare la sicurezza, l’efficienza e la resilienza della forza lavoro.

Tra gli espositori : Hyundai, Primech AI, Richtech Robotics, Sharpa, Tuya, Yarbo International Inc., YuShu Technology Co., Ltd. (Unitree)

Occhiali intelligenti e dispositivi indossabili

I dispositivi indossabili continuano a crescere in termini di valore nei settori della salute, del fitness, dell’accessibilità e dell’intrattenimento, trainati dall’impulso degli occhiali intelligenti e di realtà aumentata, nonché dall’espansione del mercato degli smartwatch e degli anelli intelligenti. Al CES 2026, gli ultimi smart glasses si sono evoluti con interfacce vocali basate su intelligenza artificiale generativa per l’uso quotidiano a mani libere, oltre a funzionalità come la traduzione in tempo reale, la registrazione e persino i pagamenti tramite QR code. Anche i dispositivi indossabili incentrati sulla salute stanno guadagnando terreno, spaziando dagli auricolari che stanno cercando l’approvazione della FDA per le funzionalità di apparecchi acustici da banco, agli smartwatch ECG avanzati e agli anelli intelligenti sempre più performanti. Questi dispositivi stanno riscontrando una diffusione sempre più ampia, con i medici che iniziano a raccomandarli per il monitoraggio di dati significativi sul benessere.

Tra gli espositori : Asus, Omi, Pulsetto, Ltd., RingConn LLC , Ultrahuman Healthcare Private Limited

Casa intelligente

L’ecosistema della casa intelligente ora comprende elettrodomestici , assistenti, gestione energetica, intrattenimento, robot e sicurezza, con soluzioni incentrate sul controllo da parte del consumatore, sulla praticità e sulla sostenibilità. La personalizzazione basata sull’intelligenza artificiale e l’automazione predittiva stanno diventando standard, consentendo alle case di anticipare le esigenze attraverso sistemi di sicurezza adattivi, illuminazione, elettrodomestici e termostati che apprendono le routine e ottimizzano le prestazioni.

Espositori inclusi : Bosch, Dreame Innovation Technology , LG Electronics , Samsung Electronics , SwitchBot

Startup

Eureka Park è il luogo in cui innovatori, investitori e media si incontrano per incontrare startup innovative in settori quali accessibilità, intelligenza artificiale, salute digitale, impresa, robotica e smart home. Circa 1.200 startup lanciano i loro prodotti in oltre 40 padiglioni globali.

Tra gli espositori : Core Devices, Coroflo, Iceplosion LLC , Nosh Robotics, Skwheel

Comunità dedicate nel campus CES

Fonderia CES

I partecipanti hanno invaso il CES Foundry, punto di riferimento per l’esplorazione approfondita delle tecnologie di nuova generazione, attirando un’enorme folla dal 7 all’8 gennaio al Fontainebleau di Las Vegas. Incentrato su intelligenza artificiale e tecnologia quantistica, il CES Foundry ha dato vita alle tecnologie emergenti attraverso palcoscenici immersivi, dimostrazioni pratiche e opportunità di incontro curate. I partecipanti hanno ascoltato leader globali come AMD, AWS, Brunswick e Hitachi, mentre le demo di Foundry hanno mostrato software in azione da innovatori come D-Wave Quantum , IBM, Monks e SuperQ. Il CES Foundry Celebration Event, presentato da IBM, JobsOhio, Vector e Washington, DC, ha coronato l’esperienza con un networking di alto livello tra leader che stanno plasmando il futuro.

C Space

Il C Space al CES 2026 era un tripudio di energia e idee, con esperti di marketing, dirigenti dei media, creativi e leader di brand che affollavano le sessioni e le lounge di networking. Il C Space è il luogo in cui i decisori si incontrano per stringere accordi, esplorare tendenze e svelare le ultime tecnologie che stanno rivoluzionando il settore. Il C Space Studio ha ospitato interviste esclusive 1:1 con visionari del settore.

Note chiave

I discorsi principali del CES hanno presentato annunci importanti e intuizioni innovative da parte di alcuni dei più grandi nomi della tecnologia.

AMD

Il keynote di AMD ha suscitato uno straordinario interesse, attirando migliaia di partecipanti e riempiendo la sala al completo, compresi i posti in piedi . Con una domanda superiore allo spazio disponibile, migliaia di persone hanno seguito il keynote in streaming. La Presidente e CEO di AMD , la Dott.ssa Lisa Su, ha illustrato come il portfolio di prodotti di intelligenza artificiale dell’azienda e le profonde collaborazioni intersettoriali stiano trasformando la promessa dell’intelligenza artificiale in un impatto concreto, sottolineando che l’intelligenza artificiale è ovunque e per tutti. Su ha presentato nuovi prodotti incentrati sull’intelligenza artificiale, tra cui la serie Ryzen AI 400 per PC di nuova generazione con intelligenza artificiale, la GPU MI440X per le aziende e la piattaforma di sviluppo Ryzen AI Halo, enfatizzando l’integrazione dell’intelligenza artificiale dai data center ai dispositivi edge e alle applicazioni reali con partner come OpenAI. Ha anche offerto un’anteprima della piattaforma rack-scale “Helios”. Michael Kratsios, Direttore dell’Ufficio per la Politica Scientifica e Tecnologica degli Stati Uniti , ha raggiunto Su sul palco per una conversazione sul ruolo della collaborazione pubblico-privato nel promuovere l’innovazione, la competitività e le opportunità dell’intelligenza artificiale. AMD ha annunciato un impegno di 150 milioni di dollari per portare l’intelligenza artificiale in più aule e comunità.

Siemens

Il Presidente e CEO di Siemens AG, Roland Busch, ha presentato le tecnologie per accelerare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale industriale. Il fondatore e CEO di NVIDIA, Jensen Huang, si è unito a Busch sul palco per espandere la loro partnership e sviluppare il sistema operativo di intelligenza artificiale industriale. Siemens ha lanciato il software Digital Twin Composer per alimentare il metaverso industriale su larga scala. Athina Kanioura, CEO per l’America Latina e Global Chief Strategy and Transformation Officer di PepsiCo, ha illustrato come PepsiCo utilizzi il software Digital Twin Composer per simulare gli aggiornamenti dei suoi stabilimenti negli Stati Uniti, con l’obiettivo di espandersi a livello globale. Siemens ha evidenziato le nuove tecnologie per accelerare la scoperta di farmaci, la guida autonoma e l’efficienza degli stabilimenti produttivi. Nel settore manifatturiero, Siemens ha annunciato una collaborazione per portare l’intelligenza artificiale industriale su Meta Ray-Ban AI Glasses .

Havas

Al C Space, Yannick Bolloré, CEO e Presidente di Havas e Presidente di Vivendi, ha incontrato Jim Stengel per discutere di come la convergenza tra tecnologia e ingegno umano stia aprendo possibilità creative senza precedenti. Mentre brand e creativi esplorano questa nuova era, la collaborazione tra tecnologia e talenti definirà la prossima ondata di storytelling. Bolloré ha anche annunciato AVA, una nuova piattaforma basata sull’intelligenza artificiale progettata per aiutare i team a passare dal briefing al successo in tempi record.

Jason Calacanis, imprenditore, investitore informale e co-conduttore del podcast All-In , insieme a Bob Sternfels, Global Managing Partner di McKinsey & Company, e Hemant Taneja, CEO di General Catalyst, hanno esplorato come l’intelligenza artificiale stia rimodellando strategia, investimenti e innovazione, offrendo spunti di riflessione sinceri sulle opportunità e le sfide che attendono le aziende che affrontano questo cambiamento tecnologico. Il discorso principale è stato una registrazione in diretta del podcast All-In .

Lenovo Tech World presso Sphere

Lenovo ha fatto una dichiarazione audace portando la sua esperienza Tech World all’interno dell’iconico Sphere di Las Vegas. Il Presidente e CEO di Lenovo, Yuanqing Yang, ha tenuto una presentazione immersiva incentrata sull’intelligenza artificiale e sulle applicazioni del mondo reale, con la partecipazione di leader di AMD, FIFA, Intel, Microsoft, NVIDIA, Qualcomm e Sphere. Inoltre, ha annunciato una nuova piattaforma di intelligenza artificiale, Lenovo Qira, e ha svelato diversi nuovi dispositivi, tra cui i ThinkPad della gamma Aura Edition e il primo telefono pieghevole di Motorola che si apre a libro, il Razr Fold.

Bruco

Joe Creed, CEO di Caterpillar, è salito sul palco con un messaggio: l’azienda non si occupa più solo di macchinari pesanti, ma di alta tecnologia. Il suo discorso ha tracciato un quadro audace del futuro di Caterpillar, in cui le tecnologie avanzate stanno ridefinendo il settore delle costruzioni e delle attrezzature. Creed ha annunciato Cat AI Assistant, che semplifica l’acquisto, la manutenzione, la gestione e l’utilizzo delle attrezzature da parte dei clienti. Il lancio ridefinisce il modo in cui il lavoro viene svolto combinando dati, intelligenza artificiale e attrezzature pesanti per aiutare i clienti a migliorare produttività, efficienza e sicurezza.

ŌURA​​

Il CEO Tom Hale ha raggiunto Ed Ludlow di Bloomberg sul palco del CES Leaders in Technology Dinner per esplorare come i dispositivi indossabili stiano rivoluzionando il monitoraggio della salute personale e i dati demografici che ne guidano l’adozione. La conversazione ha evidenziato la rapida crescita del mercato dei dispositivi indossabili e le significative opportunità future, man mano che la tecnologia potenzia i consumatori e trasforma l’assistenza sanitaria.

Programmazione della conferenza

Il CES 2026 ha offerto più di 400 sessioni di conferenza con più di 1300 relatori.

Il CES Accessibility Stage, promosso da Verizon Accessibility, ha debuttato al CES 2026. Le conversazioni hanno toccato temi quali design inclusivo, dispositivi indossabili e il contributo dell’intelligenza artificiale. Esperti di Amazon, Meta, Microsoft e altri sono saliti sul palco.

C Space ha riunito la comunità del marketing e della pubblicità. Le sessioni con relatori di Best Buy, 3C Ventures e altri hanno trattato temi quali abitudini digitali, personalizzazione e contenuti.

Il CES Creator Space si è trasferito nella Central Hall ed è stato aperto a tutti i partecipanti. Le sessioni, condotte da esperti del settore, hanno affrontato il tema dell’economia dei creatori , delle partnership e delle metriche.

Il CES Foundry ha aperto i battenti come destinazione privilegiata per le innovazioni in ambito di intelligenza artificiale e quantistica. Con dimostrazioni dal vivo, due livelli di contenuti immersivi e opportunità di networking senza pari, il CES Foundry inaugurale è stato il luogo in cui leader emergenti e nomi affermati si sono incontrati per discutere di come l’intelligenza artificiale e la quantistica possano migliorare il nostro modo di vivere, lavorare e interagire. Kratsios e Fabrizio hanno esplorato come innovazione, collaborazione e politiche stiano guidando la leadership americana nell’intelligenza artificiale.

Il Digital Health Summit ha riunito l’intero ecosistema sanitario per apprendere, fare rete ed esplorare il ruolo che la tecnologia svolge nel progresso della medicina, dell’assistenza sanitaria e del benessere dei consumatori. Il dott. Mehmet Oz, amministratore dei Centers for Medicare & Medicaid Services, ha parlato dei prossimi sviluppi in materia di intelligenza artificiale, dati, innovazione sanitaria digitale, politiche e pagamenti.

La serie “Great Minds” ha esplorato l’intersezione tra tecnologia e umanità. Tra i relatori principali figurano dirigenti di alto livello, filantropi, influencer, leader governativi, imprenditori, investitori di capitale di rischio e molti altri.

L’ Innovation Policy Summit ha portato avanti l’agenda per l’innovazione del CTA. Il CES ha riunito politici e ospiti governativi da tutto il mondo per discutere di questioni di politica tecnologica nazionale e globale, tra cui intelligenza artificiale, privacy, commercio, concorrenza e altro ancora. Le sessioni della conferenza hanno visto la partecipazione del presidente della Federal Communications Commission Brendan Carr, dei senatori statunitensi Amy Klobuchar (MN), Ben Ray Luján (NM), Gary C. Peters (MI) e Jacky Rosen (NV).

Manufacturing , una nuova sezione del CES 2026, ha visto la partecipazione di relatori come Jay Timmons, Presidente e CEO della National Association of Manufacturers (NAM), e Jeannine Kunz, Direttore Esecutivo e CEO di SME. Le sessioni hanno trattato le tecnologie, le partnership e la formazione della forza lavoro che alimentano una produzione resiliente e competitiva. Inoltre, l’ Advanced Manufacturing Showcase, prodotto da CTA e SME, ha presentato tecnologie di automazione, materiali avanzati e software industriali.

Il Mobility Stage , presentato da Bosch nella West Hall, ha trattato i veicoli autonomi, l’esperienza a bordo e il commercio.

Lo Startup Stage di Eureka Park ha riunito visionari per discutere di intelligenza artificiale, salute, finanziamenti per startup e altro ancora.

Celebrità al CES

Hanno partecipato all’evento celebrità come Alexis Ohanian, Chris Paul, Hank Shocklee, Jimmy Butler, RZA (Bobby Diggs), Sean Astin, Serena Williams, Steve Aoki, Stevie Wonder, Travis Scott, Tyler Florence, will.i.am e molti altri . Inoltre, si è tenuta un’esibizione speciale al Tech World di Lenovo e l’apparizione di Alex Morgan come ospite.