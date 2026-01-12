CES 2026: il futuro è già qui

Close Menu
    CES 2026 ha segnato il passaggio dalla teoria all’applicazione concreta, mostrando come la tecnologia stia entrando in modo sempre più naturale nella vita quotidiana, con un focus trasversale sull’intelligenza artificiale e sulle sue applicazioni in ambiti chiave come accessibilità, salute digitale, mobilità, energia e smart home

    CES 2026-logo

    Il CES  2026, l’evento tecnologico più importante al mondo, conclude quattro giorni di innovatori. Il più grande CES post-pandemia ha accolto oltre 148.000 partecipanti da tutto il mondo, inclusi  circa  6.900 rappresentanti dei media.  Oltre il 55%  dei partecipanti al CES era costituito da dirigenti senior, rafforzando lo status dell’evento come punto di incontro di prim’ordine per leader del settore e decisori.  Il CES 2026 è passato dalla teoria all’applicazione pratica di come la tecnologia si stia integrando perfettamente nelle nostre vite. Con oltre 4.100 espositori, tra cui circa  1.200  startup, il CES 2026  mette in luce  la tecnologia che sta risolvendo alcune delle più grandi sfide mondiali. Il futuro non è più in arrivo; è già qui, e il CES 2026 è stato il luogo in cui è stato presentato, su una superficie espositiva di 2,6 milioni di piedi quadrati netti.

    “Il CES  è  il  banco di prova per l’innovazione più potente  al mondo “, ha affermato Gary Shapiro, Presidente Esecutivo e CEO della  Consumer Technology Association (CTA) , proprietaria e organizzatrice del CES. “Il CES è  più di una  vetrina;  è  il luogo in cui  la tecnologia incontra la comunità, le imprese e la politica.  Leader globali, startup e decisori politici si sono riuniti per  mettere in luce  le tecnologie che definiranno il prossimo decennio di crescita economica e competitività”.

    CES 2026 in numeri*  

    • Oltre 2,6 milioni di piedi quadrati netti di spazio espositivo 
    • Oltre 4100 espositori, tra cui  circa  1200 startup
    • Oltre 148.000 partecipanti,  di cui più di 55.000 internazionali 
    • Circa  6900 media globali, creatori di contenuti e analisti del settore
    • Oltre il 60% delle aziende Fortune 500
    • Oltre il 55%  dei partecipanti al CES erano dirigenti senior
    • Oltre 400 sessioni di conferenza con oltre 1300 relatori
    • Oltre 200 rappresentanti governativi 
    • Oltre 37.000  notizie e contenuti 

    *dato pre-audit  

    “L’energia al CES 2026 è stata straordinaria”, ha dichiarato Kinsey Fabrizio, Presidente di CTA. “Il CES riunisce l’  ecosistema tecnologico globale  per  un  volume  senza pari di  accordi, partnership e condivisione di idee . Le innovazioni  presentate questa settimana  , che spaziano dall’intelligenza artificiale alla tecnologia quantistica,  dalla mobilità alla robotica,  dalla salute e  molto altro ancora, sottolineano  il CES come il palcoscenico globale in cui le idee audaci passano dalla visione alla realtà”.       

    Il CES mantiene con orgoglio la sua reputazione di una delle fiere più trasparenti al mondo, aderendo ai rigorosi standard di audit  stabiliti  da UFI ,  la Global Association of the Exhibition Industry. Per garantire l’integrità della sua rendicontazione, il CES si avvale di revisori indipendenti, rafforzando la fiducia tra gli stakeholder.  In primavera,  il CES  pubblicherà l’Audit CES 2026, che descriverà i dati di partecipazione confermati e altro ancora.  

    Per tutti i momenti salienti e gli annunci del CES 2026, visita il  CES Content Hub ,  la CES Newsroom ,  il CES Tech Talk Podcast e  il canale YouTube del CES . Guarda   qui il discorso sullo stato dell’industria  del CES 2026 , dove Shapiro e Fabrizio  hanno condiviso il palco  con  Cristiano Amon,  CEO e Presidente  di Qualcomm. 

    Momenti salienti del CES 2026  

    L’America celebra 250 anni 

    Mentre gli Stati Uniti si avvicinano al loro 250° anniversario, Rosie Rios, presidente di America250, ha offerto un’anteprima dei programmi del  super  centenario  che celebrano lo spirito di innovazione americano e ha annunciato una nuova iniziativa nazionale, America Innovates, il primo concorso nazionale per l’imprenditorialità universitaria del Paese. 

    Accessibilità

    La tecnologia per l’accessibilità si concentra sempre più sull’abbattimento delle barriere quotidiane, rendendo dispositivi e  ambienti più fruibili per persone di tutte le abilità attraverso l’intelligenza artificiale, dispositivi indossabili e strumenti che supportano  la vita indipendente. Dispositivi indossabili come occhiali AR, smartwatch e anelli offrono ora  assistenza in tempo reale, avvisi personalizzati  e monitoraggio avanzato della salute, mentre molti smartphone integrano funzionalità come sottotitoli in tempo reale, ingrandimento migliorato, identificazione degli oggetti e test dell’udito a domicilio. In casa, assistenti vocali, elettrodomestici intelligenti e sistemi di sicurezza aiutano gli anziani a invecchiare in sicurezza, dimostrando come l’innovazione nell’accessibilità stia migliorando la qualità della vita e ampliando l’indipendenza in tutto il mondo.   

    Tra gli espositori : ATDev, Digireha Inc., .lumen, Revimo, Tombot, WheelMove, WiRobotics

    Intelligenza artificiale  

    Il mondo sta passando dalla trasformazione digitale alla trasformazione intelligente, con l’intelligenza artificiale che sta radicalmente rimodellando le operazioni aziendali, i ruoli dei lavoratori e la vita quotidiana. L’intelligenza artificiale sta già generando significativi miglioramenti in termini di produttività, esperienza del cliente e risultati in ambito sanitario.  L’intelligenza artificiale si sta evolvendo  su più fronti, tra cui gemelli digitali, intelligenza artificiale agentiva, intelligenza artificiale verticale, intelligenza artificiale industriale e intelligenza artificiale fisica nella robotica. 

    Tra gli espositori : AMD, DEEPX, Lenovo, LG Electronics, NVIDIA, NXP Semiconductors, Omi, PLAUD Inc., Samsung Electronics, Soundhound AI, TCL, XREAL

    Contenuti e intrattenimento 

    I servizi di streaming si stanno evolvendo oltre il semplice numero di abbonati, concentrandosi sull’integrazione dell’ecosistema, sulle offerte in bundle e sui contenuti originali premium per fidelizzare il pubblico in modo duraturo. La FAST TV sta guadagnando terreno come alternativa supportata dalla pubblicità, mentre i video social in formato breve stanno rimodellando le abitudini di visione. Le aziende di media stanno rispondendo con formati flessibili, IP binge-watching e discovery basata sull’intelligenza artificiale per definire la prossima era dell’intrattenimento.

    Tra gli espositori : Amazon Prime Video, Charter Communications, Dolby, Marriott International, Meta, NBCUniversal Media, LLC, Netflix, Onanoff Ltd., Reddit Inc., Roku, Inc., SiriusXM, Snap Inc., The Trade Desk, Inc., Uber, X Xperi, Xumo

    Salute digitale  

    La salute digitale  continua ad  accelerare, con innovazioni incentrate su accessibilità, diagnosi precoce, previsione dei risultati e assistenza infermieristica virtuale. Al CES 2026, queste innovazioni  sono state  presentate  al Venetian insieme a tecnologie per la casa intelligente progettate per supportare la vita e l’invecchiamento in casa. Dai dispositivi indossabili e dai dispositivi di monitoraggio da banco approvati dalla FDA alla telemedicina e all’intelligenza artificiale agentiva, le soluzioni per la salute digitale stanno ampliando l’accesso alle cure, dando potere ai consumatori e supportando i medici.  Il Digital Health Mixer  ha riunito  leader provenienti da tutto  il settore  sanitario e tecnologico per promuovere la collaborazione e accelerare l’innovazione nella salute digitale.  

    Tra gli espositori :  AARP,  Abbott,  Earflo  Inc. , myolab.ai,  Vivoo,  Withings 

    Energia 

    Il CES 2026  ha presentato soluzioni energetiche  di ultima generazione in grado di trasformare  la mobilità, l’industria e le abitazioni.  Veicoli elettrici a batteria, celle a combustibile a idrogeno, ibridi plug-in ed elettrici a lunga autonomia sono stati presentati in tutti i settori, dalle e-bike ai veicoli pesanti per l’edilizia e l’agricoltura. Oltre ai trasporti, le innovazioni nell’accumulo di energia a batteria su larga scala e residenziale, nei dispositivi di gestione energetica per la casa intelligente e nei sistemi di alimentazione portatili stanno rafforzando l’affidabilità della rete e soddisfacendo la crescente domanda. Si registra anche un’espansione nel  solare , nei piccoli reattori nucleari modulari  e nella fusione nucleare.     

    Tra gli espositori :  Donut Lab,  Evotrex, Flint Paper Battery,  Jackery,  Korea Electric Power Corporation (KEPCO), SPOG Trailers,  Stryten  Energy , Superheat

    Impresa  

    La tecnologia aziendale si basa ormai su funzionalità fondamentali come 5G, cloud, sicurezza informatica, robotica e intelligenza artificiale, diventate essenziali per competere nell’economia moderna. Al CES 2026  è stata presentata l’intera gamma di soluzioni aziendali, inclusi chip, edge computing, tecnologie mobili e realtà aumentata aziendale, che rafforzano la collaborazione, migliorano la produttività ed estendono le capacità digitali a tutti i dipendenti e in tutti gli ambienti industriali.

    Tra gli espositori :  Amazon Ring,  Cerence  AI, Qualcomm, Siemens ,  Wisdomain  

    Mobilità 

    Viaggiare sta diventando un’esperienza più intelligente, sicura ed elegante. I moderni veicoli autonomi  sfruttano  sensori avanzati  abbinati a software intelligenti e strumenti di mappatura basati sull’intelligenza artificiale che si adattano in tempo reale al traffico, alle condizioni meteorologiche e stradali per viaggi più fluidi e affidabili.  L’ ascesa di robotaxi, navette autonome e persino biciclette e scooter a guida autonoma sta ampliando le opzioni di mobilità e ridefinendo i trasporti. L’innovazione  non si  limita alla strada. Agricoltura, edilizia e tecnologia industriale si stanno evolvendo rapidamente, poiché l’automazione, l’elettrificazione e l’intelligenza artificiale  rendono  le aziende agricole e i luoghi di lavoro più sicuri, puliti e sostenibili.

    Tra gli espositori :  BMW, Brunswick  Corporation ,  Caterpillar, Doosan Bobcat,  Geely,  John Deere, Oshkosh,  Pliyt, Qualcomm, Sony Honda Mobility  Inc. , Tensor Auto 

    Robotica  

    La robotica  si è presentata al  CES 2026 come “IA fisica”, trasformando le innovazioni dell’intelligenza artificiale in macchine adattabili in grado di fornire risultati complessi nel mondo reale. L’innovazione sta accelerando grazie all’IA analitica, che consente ai robot di elaborare più dati e prendere decisioni più intelligenti, e all’IA generativa, che alimenta  l’addestramento basato sulla simulazione  in modo che i robot apprendano attraverso l’esperienza virtuale anziché tramite una programmazione rigida. I robot umanoidi stanno  emergendo  come una frontiera importante, passando da ruoli monotasking ad assistenti collaborativi, mentre la robotica in generale si sta espandendo in applicazioni domestiche, industriali, mediche, della supply chain e della mobilità per migliorare la sicurezza, l’efficienza e la resilienza della forza lavoro.

    Tra gli espositori : Hyundai, Primech AI, Richtech Robotics, Sharpa, Tuya, Yarbo International Inc., YuShu Technology Co., Ltd. (Unitree)

    Occhiali intelligenti e dispositivi indossabili  

    I dispositivi indossabili continuano a crescere in termini di valore nei settori della salute, del fitness, dell’accessibilità e dell’intrattenimento, trainati dall’impulso degli occhiali intelligenti e di realtà aumentata, nonché dall’espansione del mercato degli smartwatch e degli anelli intelligenti. Al CES 2026, gli ultimi smart glasses  si sono evoluti  con interfacce vocali basate su intelligenza artificiale generativa per l’uso quotidiano a mani libere, oltre a funzionalità come la traduzione in tempo reale, la registrazione e persino i pagamenti tramite QR code. Anche i dispositivi indossabili incentrati sulla salute stanno guadagnando terreno, spaziando dagli auricolari che stanno cercando l’approvazione della FDA per le funzionalità di apparecchi acustici da banco, agli smartwatch ECG avanzati e agli anelli intelligenti sempre più performanti. Questi dispositivi stanno riscontrando una diffusione sempre più ampia, con i medici che iniziano a raccomandarli per il monitoraggio di dati significativi sul benessere.

    Tra gli espositori :  Asus, Omi,  Pulsetto, Ltd.,  RingConn  LLC ,  Ultrahuman Healthcare Private Limited

    Casa intelligente  

    L’ecosistema della casa intelligente ora  comprende   elettrodomestici ,  assistenti,  gestione energetica,  intrattenimento,  robot  e  sicurezza,  con  soluzioni  incentrate sul controllo da parte del consumatore, sulla praticità e sulla sostenibilità. La personalizzazione basata sull’intelligenza artificiale  e l’automazione predittiva stanno diventando standard, consentendo alle case di  anticipare  le esigenze attraverso  sistemi di sicurezza adattivi, illuminazione, elettrodomestici e termostati che apprendono le routine e  ottimizzano  le prestazioni. 

    Espositori inclusi :  Bosch,  Dreame Innovation Technology , LG  Electronics , Samsung  Electronics ,  SwitchBot 

    Startup  

    Eureka Park è il luogo in cui innovatori, investitori e media si incontrano per  incontrare  startup  innovative in  settori quali accessibilità, intelligenza artificiale, salute digitale, impresa, robotica e smart  home.  Circa  1.200 startup  lanciano i  loro prodotti in  oltre 40  padiglioni globali.

    Tra gli espositori : Core Devices, Coroflo,  Iceplosion  LLC , Nosh Robotics,  Skwheel

    Comunità  dedicate nel campus CES 

    Fonderia CES  

    I partecipanti hanno invaso  il CES Foundry,  punto di riferimento per l’esplorazione approfondita delle tecnologie di nuova generazione, attirando un’enorme folla dal 7 all’8 gennaio al Fontainebleau di Las Vegas. Incentrato su intelligenza artificiale e tecnologia quantistica,  il CES  Foundry ha dato vita alle tecnologie emergenti attraverso palcoscenici immersivi, dimostrazioni pratiche e opportunità di incontro curate. I partecipanti hanno ascoltato leader globali come AMD, AWS, Brunswick e Hitachi, mentre le demo di Foundry  hanno mostrato  software in azione da innovatori come D-Wave  Quantum , IBM,  Monks e  SuperQ.  Il CES Foundry Celebration Event, presentato da IBM, JobsOhio, Vector e Washington, DC, ha coronato l’esperienza con un networking di alto livello tra leader che stanno plasmando  il  futuro.

    C Space 

    Il C Space al CES 2026 era un tripudio di energia e idee, con esperti di marketing, dirigenti dei media, creativi e leader di brand che affollavano le sessioni e le lounge di networking.  Il C Space è il luogo in cui  i decisori  si incontrano  per stringere accordi, esplorare tendenze e svelare le ultime tecnologie che stanno rivoluzionando il settore.  Il  C Space Studio  ha ospitato interviste  esclusive 1:1   con visionari del settore. 

    Note chiave  

     I discorsi principali del CES  hanno presentato  annunci importanti  e intuizioni innovative da parte di alcuni dei più grandi nomi della tecnologia.

    AMD   

    Il keynote di AMD ha suscitato uno straordinario interesse, attirando migliaia di partecipanti e riempiendo la sala al completo, compresi  i posti   in piedi . Con una domanda superiore allo spazio disponibile, migliaia di persone hanno seguito il keynote in streaming. La Presidente e CEO di AMD  , la Dott.ssa Lisa Su, ha illustrato come il portfolio di prodotti di intelligenza artificiale dell’azienda e le profonde collaborazioni intersettoriali stiano trasformando la promessa dell’intelligenza artificiale in un impatto concreto, sottolineando che l’intelligenza artificiale è ovunque e per tutti. Su ha presentato nuovi prodotti incentrati sull’intelligenza artificiale, tra cui la serie Ryzen AI 400 per PC di nuova generazione con intelligenza artificiale, la GPU MI440X per le aziende e la piattaforma di sviluppo Ryzen AI Halo, enfatizzando l’integrazione dell’intelligenza artificiale dai data center ai dispositivi edge e alle applicazioni reali con partner come OpenAI. Ha anche offerto un’anteprima della  piattaforma rack-scale “Helios”. Michael Kratsios,    Direttore  dell’Ufficio per la Politica Scientifica e  Tecnologica   degli Stati Uniti ,    ha raggiunto Su sul palco per una conversazione sul ruolo della collaborazione pubblico-privato nel promuovere l’innovazione, la competitività e le opportunità dell’intelligenza artificiale. AMD ha annunciato un impegno di 150 milioni di dollari per portare l’intelligenza artificiale in più aule e comunità.  

    Siemens   

    Il Presidente e CEO di Siemens AG, Roland Busch, ha presentato le tecnologie per accelerare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale industriale. Il fondatore e CEO di NVIDIA, Jensen Huang, si è unito a Busch sul palco per espandere la loro partnership e sviluppare il sistema operativo di intelligenza artificiale industriale. Siemens ha lanciato il software Digital Twin Composer per alimentare il metaverso industriale su larga scala. Athina  Kanioura, CEO per l’America Latina e Global Chief Strategy and Transformation Officer di PepsiCo, ha illustrato come PepsiCo utilizzi il software Digital Twin Composer per simulare gli aggiornamenti dei suoi stabilimenti negli Stati Uniti, con l’obiettivo di espandersi a livello globale. Siemens ha evidenziato  le nuove tecnologie  per accelerare la scoperta di farmaci, la guida autonoma e l’efficienza degli stabilimenti produttivi. Nel settore manifatturiero, Siemens ha annunciato una collaborazione per portare l’intelligenza artificiale industriale su Meta Ray-Ban AI Glasses .  

    Havas  

    Al C Space,  Yannick Bolloré,  CEO e  Presidente  di Havas  e  Presidente di Vivendi,  ha incontrato  Jim  Stengel  per discutere  di come  la  convergenza tra tecnologia e ingegno umano stia aprendo possibilità creative senza precedenti. Mentre brand e creativi esplorano questa nuova era, la collaborazione tra tecnologia e talenti definirà la prossima ondata di storytelling. Bolloré ha anche annunciato AVA, una nuova piattaforma basata sull’intelligenza artificiale progettata per aiutare i team a passare dal briefing al successo in tempi record.

    Jason Calacanis, imprenditore, investitore informale e co-conduttore del podcast  All-In  , insieme a Bob Sternfels, Global Managing Partner di McKinsey & Company, e Hemant Taneja, CEO di General Catalyst, hanno esplorato come l’intelligenza artificiale stia rimodellando strategia, investimenti e  innovazione, offrendo spunti di riflessione sinceri sulle opportunità e le sfide che attendono le aziende che affrontano questo cambiamento tecnologico. Il discorso principale è stato una registrazione in diretta del  podcast All-In  .

    Lenovo Tech World presso Sphere 

    Lenovo ha fatto una dichiarazione audace portando la sua esperienza Tech World all’interno dell’iconico Sphere di Las Vegas.  Il Presidente  e CEO di Lenovo,  Yuanqing  Yang, ha tenuto una presentazione immersiva incentrata sull’intelligenza artificiale e sulle applicazioni del mondo reale, con la partecipazione di leader di AMD, FIFA, Intel, Microsoft, NVIDIA, Qualcomm e Sphere. Inoltre, ha annunciato una nuova piattaforma di intelligenza artificiale, Lenovo Qira, e ha svelato diversi nuovi dispositivi, tra cui i ThinkPad della gamma Aura Edition e il primo telefono pieghevole di Motorola che si apre a libro, il Razr Fold.

    Bruco  

    Joe Creed, CEO di Caterpillar, è salito sul palco con un messaggio: l’azienda  non si occupa più  solo di  macchinari pesanti, ma  di  alta tecnologia. Il suo discorso ha tracciato un quadro audace del futuro di Caterpillar, in cui le tecnologie avanzate stanno ridefinendo il settore delle costruzioni e delle attrezzature. Creed ha annunciato Cat AI Assistant, che semplifica l’acquisto,  la manutenzione, la gestione e  l’utilizzo  delle attrezzature da parte dei clienti. Il lancio ridefinisce il modo in cui il lavoro viene svolto combinando dati, intelligenza artificiale e attrezzature pesanti per aiutare i clienti a migliorare produttività, efficienza e sicurezza.

    ŌURA​​ 

    Il CEO Tom Hale  ha raggiunto  Ed Ludlow di Bloomberg  sul palco del CES Leaders in Technology Dinner  per  esplorare  come i dispositivi indossabili stiano rivoluzionando il monitoraggio della salute personale e i  dati demografici  che ne guidano l’adozione. La conversazione ha evidenziato la rapida crescita del mercato dei dispositivi indossabili e le significative opportunità future, man mano che la tecnologia potenzia i consumatori e trasforma l’assistenza sanitaria.

    Programmazione della conferenza 

    Il CES 2026 ha offerto più di  400 sessioni di conferenza  con più di 1300 relatori.

    • Il CES  Accessibility Stage, promosso da Verizon Accessibility,  ha debuttato al CES 2026. Le conversazioni hanno toccato temi  quali design inclusivo,  dispositivi indossabili e il contributo dell’intelligenza artificiale.  Esperti di  Amazon, Meta,  Microsoft  e altri sono saliti sul palco.
    • C Space  ha riunito la comunità del marketing e della pubblicità. Le sessioni  con relatori di Best Buy, 3C Ventures e altri  hanno trattato temi  quali abitudini digitali, personalizzazione e  contenuti. 
    • Il CES Creator Space  si è trasferito nella Central Hall ed è stato aperto a tutti i partecipanti.  Le sessioni, condotte da esperti del settore,  hanno affrontato  il tema dell’economia  dei creatori  , delle partnership e delle metriche. 
    • Il CES Foundry  ha aperto i battenti come destinazione privilegiata per le innovazioni in ambito di intelligenza artificiale e quantistica. Con dimostrazioni dal vivo, due livelli di contenuti immersivi  e opportunità di networking senza pari, il CES Foundry inaugurale è stato il luogo in cui leader emergenti e  nomi affermati  si sono incontrati per discutere di come l’intelligenza artificiale e la quantistica possano migliorare il nostro modo di vivere, lavorare e  interagire.  Kratsios  e Fabrizio hanno esplorato come innovazione, collaborazione e  politiche stiano guidando la leadership americana nell’intelligenza artificiale.
    • Il  Digital Health Summit  ha riunito l’intero ecosistema sanitario per apprendere, fare rete ed esplorare il ruolo che la tecnologia svolge nel progresso della medicina, dell’assistenza sanitaria e del benessere dei consumatori. 
      • Il dott. Mehmet Oz, amministratore dei Centers for Medicare & Medicaid Services,  ha parlato  dei  prossimi sviluppi in materia di intelligenza artificiale, dati, innovazione sanitaria digitale, politiche e  pagamenti.
    • La  serie “Great Minds”  ha esplorato l’intersezione tra tecnologia e umanità. Tra i relatori principali figurano dirigenti di alto livello, filantropi, influencer, leader governativi, imprenditori, investitori di capitale di rischio e molti altri. 
    • L’  Innovation Policy Summit  ha portato avanti l’agenda per l’innovazione del CTA. Il CES ha riunito politici e ospiti governativi da tutto il mondo per discutere di questioni di politica tecnologica nazionale e globale, tra cui intelligenza artificiale, privacy, commercio, concorrenza e altro ancora. Le sessioni della conferenza hanno visto la partecipazione  del presidente della Federal Communications Commission Brendan Carr,  dei senatori statunitensi Amy Klobuchar (MN), Ben Ray  Luján  (NM), Gary C. Peters (MI) e Jacky Rosen (NV).
    • Manufacturing ,  una nuova sezione del CES 2026, ha visto la  partecipazione di relatori come  Jay Timmons, Presidente e CEO della National Association of Manufacturers (NAM), e Jeannine Kunz, Direttore Esecutivo e CEO di SME.  Le sessioni hanno trattato le tecnologie, le partnership  e la formazione della forza lavoro che alimentano una produzione resiliente e competitiva.  
      • Inoltre, l’  Advanced Manufacturing Showcase, prodotto da CTA e SME,  ha presentato  tecnologie di automazione, materiali avanzati e  software industriali.
    • Il  Mobility Stage , presentato da Bosch nella West Hall,  ha trattato i veicoli autonomi,  l’esperienza a bordo  e  il commercio.
    • Lo  Startup  Stage  di Eureka Park ha riunito visionari per discutere di intelligenza artificiale, salute, finanziamenti  per startup  e altro ancora.

    Celebrità al CES 

     Hanno partecipato all’evento celebrità  come  Alexis Ohanian,  Chris Paul,  Hank Shocklee,  Jimmy Butler,  RZA (Bobby Diggs),  Sean Astin,  Serena Williams,  Steve Aoki,  Stevie Wonder,  Travis Scott,  Tyler Florence, will.i.am e molti altri  .  Inoltre, si è tenuta un’esibizione speciale  al  Tech World di Lenovo e l’apparizione di Alex Morgan come ospite.  

     

