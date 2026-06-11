Cybersecurity PMI: SimpleCyb e Computer Gross insieme per nuovi eventi in Italia

La cybersecurity di SimpleCyb entra nei Cash & Carry di Computer Gross con due eventi esclusivi dedicati a system integrator, rivenditori IT, MSP, installatori ICT e partner interessati ad ampliare la propria offerta attraverso servizi cyber gestiti, con l’obiettivo trasformare la cybersecurity in un’opportunità concreta di crescita per il proprio business (PER PARTECIPARE GRATUITAMENTE CLICCARE QUI).

Gli eventi nascono dalla volontà condivisa di supportare il canale ICT nel percorso di evoluzione verso modelli di cybersecurity sempre più proattivi, continuativi e service-oriented, mettendo a disposizione strumenti operativi, best practice e scenari reali utili ad affrontare in modo concreto le nuove minacce informatiche, che evolvono con crescente rapidità e che colpiscono quotidianamente le PMI italiane.

Durante gli appuntamenti, che si terranno il 24 giugno a Pescara e il 1° luglio a Genova presso i B2B Store di Computer Gross, verranno approfonditi alcuni dei temi oggi più centrali nel panorama della cybersecurity, con un taglio pratico e orientato alle esigenze concrete delle aziende. Si parlerà di come antivirus e firewall, da soli, non siano più sufficienti a contrastare minacce sempre più evolute e di come sia ormai necessario adottare un approccio basato su monitoraggio continuo, capacità di risposta immediata agli incidenti e servizi gestiti in grado di garantire un presidio costante delle infrastrutture digitali.

Ampio spazio sarà dedicato anche all’importanza del monitoraggio continuo e della risposta tempestiva agli incidenti, oltre ai nuovi scenari di rischio legati a ransomware, phishing avanzato e compromissione delle infrastrutture digitali. Gli incontri offriranno, inoltre, una panoramica sul ruolo sempre più centrale dei servizi MDR/XDR e della protezione gestita nel garantire un presidio costante e una maggiore resilienza informatica per le PMI.

SimpleCyb e Computer Gross intendono offrire ai professionisti IT locali competenze e strumenti per aumentare il livello di protezione dei clienti finali e trasformare la cybersecurity da semplice esigenza tecnica a leva strategica, capace di generare valore, continuità operativa e nuove opportunità di business attraverso servizi gestiti ad alto valore aggiunto.