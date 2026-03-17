Datalogic: la nuova era della logistica inizia a LogiMAT

A LogiMAT 2026, Datalogic presenta una nuova generazione di prodotti e tecnologie progettati per trasformare il modo in cui i flussi logistici vengono gestiti all’interno di magazzini, centri di distribuzione e hub di smistamento pacchi.

Poiché le catene di approvvigionamento sono sempre più sotto pressione dovendo gestire volumi più elevati con maggiore velocità e precisione, gli operatori logistici necessitano di soluzioni che combinino perfettamente identificazione, mobilità, automazione e sicurezza. A LogiMAT, Datalogic presenta un portafoglio di innovazioni progettate per aiutare le aziende ad aumentare la produttività, migliorare la tracciabilità e mantenere prestazioni affidabili sia nei flussi di lavoro manuali sia in quelli automatizzati.

Identificazione ad alta velocità per la logistica su nastro trasportatore

Datalogic introduce il nuovissimo Matrix 830/930, una tecnologia rivoluzionaria per le applicazioni di gestione e smistamento pacchi su nastri trasportatori ad alta velocità.

Progettato per massimizzare la produttività, Matrix 830/930 ridefinisce la lettura di codici a barre sui nastri trasportatori di grandi dimensioni.

Combinando tecnologia di imaging avanzata con un layout semplificato, il sistema consente un’identificazione affidabile e una cattura di immagini estremamente nitida anche alle più alte velocità.

Ciò consente agli operatori di aumentare la capacità di tracciare i pacchi, migliorare la continuità operativa e semplificare l’integrazione dei sistemi nei moderni hub logistici.

Mobilità di nuova generazione per l’esecuzione delle operazioni di magazzino

A LogiMAT 2026, Datalogic presenta in anteprima anche la nuova generazione di computer mobili per il magazzino: Falcon X60/X65 e Skorpio X40/X45, progettati per supportare gli operatori di prima linea negli ambienti logistici più impegnativi.

Il nuovo Falcon X60/X65 segna il ritorno di una delle piattaforme più iconiche di Datalogic, riprogettata per i moderni ambienti di magazzino ad alta intensità di scansione. Progettato per condizioni difficili e funzionamento continuo, Falcon combina acquisizione dati ad alte prestazioni e a lunga distanza, connettività avanzata e un’eccezionale robustezza. Il risultato è un’esecuzione delle attività più rapida, maggiore precisione e produttività senza interruzioni in tutto il magazzino.

Lo Skorpio X40/X45 offre un nuovo livello di agilità per la mobilità in magazzino. Compatto, ergonomico e ottimizzato per la scansione ad alta frequenza, consente agli operatori di completare attività di picking, verifica e rifornimento con maggiore velocità e comfort. Progettato per l’utilizzo durante l’intera giornata lavorativa, Skorpio aiuta a ridurre l’affaticamento degli operatori garantendo al contempo prestazioni costanti durante ogni turno.

Automazione più sicura per la movimentazione dei pallet

Attraverso Datasensing, Datalogic lancia anche il nuovo SLS 10m, progettato per supportare la movimentazione automatizzata dei pallet e l’automazione in ambito intralogistico.

Con una distanza di rilevamento fino a dieci metri, il sistema migliora la sicurezza degli operatori garantendo al contempo la piena automatizzazione di nastri trasportatori, celle robotizzate, pallettizzatori e veicoli a guida autonoma (AGV).

Migliorando le prestazioni di rilevamento e riducendo le interruzioni, SLS 10m contribuisce a creare ambienti logistici automatizzati più sicuri ed efficienti.

Vivi l’innovazione dal vivo a LogiMAT 2026

I visitatori del Padiglione 3 – Stand 3A55 potranno assistere a dimostrazioni dal vivo che mostrano come le tecnologie Datalogic migliorino le prestazioni operative lungo i flussi di lavoro logistici.

Un’installazione di un nastro trasportatore funzionante mostrerà i nuovi lettori Matrix per l’identificazione dei pacchi ad alta velocità, insieme a telecamere di visione artificiale e sensori progettati per centri di smistamento e distribuzione.

I visitatori scopriranno inoltre flussi di lavoro di magazzino manuali e semi-automatizzati alimentati dall’ecosistema mobile di Datalogic, inclusi i nuovi computer mobili Falcon e Skorpio, i dispositivi Memor, il wearable Codiscan e gli scanner PowerScan che supportano applicazioni reali come ricezione, picking e confezionamento.

Ulteriori dimostrazioni presenteranno sistemi di pallettizzazione robotizzata e AGV dotati dello scanner laser di sicurezza SLS 10 m di Datasensing.

Gli esperti Datalogic guideranno i visitatori attraverso questi scenari, mostrando come le tecnologie dell’azienda stiano plasmando il futuro delle operazioni logistiche.