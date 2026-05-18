Durst a FESPA 2026

Durst Group presenta a FESPA 2026 un approccio produttivo completamente integrato: macchine, inchiostri, software e infrastruttura dati sviluppati come un unico ecosistema e progettati in Europa sulla base di oltre 90 anni di esperienza nella stampa e nella produzione industriale. Dalle soluzioni entry level per l’ingresso nell’ecosistema Durst alla produttività industriale ad alta velocità, fino ai più innovativi ambienti software totalmente interconnessi: il focus è su prestazioni, scalabilità e integrazione nel lungo periodo.

«A Barcellona non presentiamo semplici stampanti, ma veri e propri sistemi di produzione», ha dichiarato Christoph Gamper, CEO e co-proprietario di Durst Group. «La nuova P5 350 CORE rappresenta il punto di accesso all’ecosistema Durst: una piattaforma progettata per essere a prova di futuro, fin dal primo giorno. Con Kyveris Sandbox offriremo al pubblico un primo assaggio dell’intelligenza industriale basata su dati di produzione reali, non su slide di presentazione. Una soluzione apre la porta, l’altra traccia la rotta».

P5 350 CORE – LA TUA PRIMA DURST

Con la nuova P5 350 CORE, Durst estende il posizionamento della piattaforma P5 al più ampio segmento mid-market, proponendo questa soluzione come punto di ingresso ideale nell’ecosistema Durst. Sviluppata con una configurazione “best-of-breed”, CORE coniuga le migliori tecnologie e funzionalità già collaudate dell’intero portafoglio P5 in un’unica piattaforma integrata. Il sistema incarna perfettamente il concept XT (Extended Technology): un approccio basato su sviluppo continuo, ottimizzazione delle prestazioni e possibilità di aggiornamento lungo tutto il ciclo di vita della macchina. Inoltre, P5 350 CORE integra la più recente architettura software, consentendo futuri upgrade delle performance e un’estensione delle possibilità applicative. Al tempo stesso, elementi come il nastro aspirante ad alte prestazioni contribuiscono a incrementare la flessibilità nella gestione dei materiali, così come il design rinnovato migliora l’operatività, riducendo i tempi di setup. P5 350 CORE è nata già proiettata verso il futuro. Kyveris-ready fin dal primo giorno, è stata progettata per evolvere con le esigenze dei clienti.

Basata sulla collaudata architettura P5, CORE si inserisce in un portfolio di soluzioni già ampiamente installate a livello globale, sinonimo di elevata affidabilità operativa e supportato da una rete di assistenza consolidata, che comprende supporto remoto e logistica centralizzata dei ricambi. I consumi energetici e di inchiostro vengono misurati secondo lo standard ISO 20690. La configurazione base registra un utilizzo medio di inchiostro pari a 6,00 ml/m², con un ulteriore risparmio fino al 30% grazie all’ottimizzazione del flusso di lavoro. Durst supporta lunghi cicli di vita del sistema tramite percorsi di upgrade e soluzioni retrofit, permettendo così ai clienti di proteggere il proprio investimento e migliorare continuamente le prestazioni.

P5 500 TEX ISUB + SISTEMA DI TAGLIO HASLER DA 5 M: PRODUZIONE SOFT-SIGNAGE CONNESSA

A conferma di questo approccio sistemico, Durst presenta per la prima volta a FESPA un workflow completo per la sublimazione, che combina P5 500 Tex iSub con il plotter da taglio industriale Hasler da 5 metri. Il sistema opera come una linea di produzione continua – dal RIP al prodotto finito – con un unico workflow, un’unica interfaccia operatore e un unico flusso dati. Ciò consente di eliminare le discontinuità tra stampa, fissaggio e finitura, garantendo condizioni produttive costanti e ripetibili. Inoltre, grazie all’integrazione tra software intelligente e sistema di controllo avanzato dell’inchiostro, è possibile ottenere risparmi fino al 30%. Questo, insieme all’innovativo True Shape Nesting, contribuisce al miglioramento dell’efficienza produttiva, incrementando la redditività.

P5 350 HSI – INKJET INDUSTRIALE AD ALTA VELOCITÀ

Per ambienti produttivi ad alto volume, Durst presenta P5 350 HSI. Basata sulla consolidata architettura P5, questa soluzione assicura produttività industriale, mantenendo qualità di stampa costante e stabilità del processo. Inoltre, grazie all’inedita piattaforma software XT, P5 350 HSI introduce funzionalità avanzate come il Digital Substrate Alignment (DSA) che consente un posizionamento completamente automatizzato e altamente preciso del supporto, riducendo significativamente l’intervento manuale e i tempi di configurazione. Il risultato è un processo produttivo più efficiente, ripetibile e scalabile su più turni.

KYVERIS SANDBOX E OPEN SOFTWARE INITIATIVE (OSI)

L’approccio integrato di Durst si estende anche a livello digitale. FESPA farà, infatti, da palcoscenico alla presentazione in anteprima assoluta di Kyveris Sandbox. Per la prima volta stampanti, lavorazioni, materiali e dati di produzione vengono connessi tra sistemi differenti, permettendo analisi continue, ottimizzazione dei processi e miglioramenti misurabili della produttività.

Kyveris include, inoltre, l’Open Software Initiative (OSI), che mette a disposizione API aperte e interfacce documentate per l’integrazione con sistemi MIS, workflow e soluzioni di finishing. Un approccio che consente a clienti e partner di integrare ambienti produttivi esistenti senza vincoli proprietari.

SOLUZIONI PER IL CARTONE ONDULATO A FESPA 2026

Non mancheranno anche soluzioni per la stampa su cartone ondulato che Durst Group presenterà insieme a Koenig & Bauer Durst in uno spazio espositivo dedicato (Padiglione 3, Stand C160).

Tra i focus, il sistema ibrido inkjet LED P5 SMP (Super Multi-Pass) per la stampa su pannelli e bobina. Koenig & Bauer Durst presenterà, inoltre, applicazioni realizzate con la single-pass SPC 130 e altre novità, tra cui inediti inchiostri a base acqua per imballaggi alimentari primari conformi alle normative vigenti.