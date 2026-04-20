Durst celebra 90 anni di innovazione a FESPA 2026

Durst Group sarà ancora una volta tra i protagonisti di FESPA (Barcellona,19 – 22 maggio 2026), dove celebrerà i suoi novant’anni di innovazione con una presenza diffusa articolata su tre stand, presentando una visione che unisce passato, presente e futuro della produzione digitale. Un traguardo che non è solo una ricorrenza, ma il punto di partenza per una nuova fase evolutiva, in cui tecnologie, software e automazione convergono in un ecosistema completamente integrato.

Al centro di questa evoluzione si colloca Kyveris, che segna il passaggio dall’hardware di precisione all’intelligenza produttiva. Il sistema unifica file, macchine, software, dati e intelligenza artificiale in un ambiente produttivo autonomo e in apprendimento continuo, con l’obiettivo di ottimizzare le prestazioni, ridurre gli scarti e aumentare l’efficienza su scala industriale. Kyveris si fonda su nove decenni di ingegneria e su un patrimonio di conoscenze sviluppato attraverso migliaia di sistemi installati a livello globale, rappresentando un passo concreto verso la visione della “lights-out factory”.

Accanto a questa innovazione, Durst esporrà a FESPA le più recenti evoluzioni della piattaforma P5, tra cui la nuova P5 500 TEX iSUB, che porta la stampa soft signage di grande formato a un livello successivo, ampliando la tecnologia a sublimazione in linea (iSUB) al superwide format. La soluzione combina stampa water-based e fissaggio in linea in un unico passaggio, senza ulteriori lavorazioni in calandra, contribuendo a ridurre ingombri, consumi energetici e complessità operativa. Con luce fino a 5,2 metri e sistema di asciugatura multisezione ad alte prestazioni, P5 500 TEX iSUB garantisce produttività elevata e qualità costante su tutta la superficie, offrendo un workflow più efficiente e ottimizzato per la produzione tessile su larga scala.

A completamento di questo processo produttivo, sarà presentato per la prima volta anche il sistema di taglio Hasler Cutter MAGNA, entrato recentemente a far parte della famiglia Durst. Progettato per applicazioni industriali 24/7 in tutti i settori, dal tessile al packaging, MAGNA si integra perfettamente con sistemi di stampa wide format come P5 500 TEX iSUB grazie al piano di taglio fino a 5,1 metri. Il cutter combina alte velocità di taglio e precisione su una vasta gamma di materiali, offrendo molteplici attrezzi e opzioni di automazione scalabili. Ciò permette di unire stampa e taglio in un unico flusso più efficiente e produttivo, in linea con il principio “Print + Cut = Production Power”, che sintetizza l’approccio Durst all’integrazione dei processi.

Debutto a FESPA 2026 anche per la nuova P5 350 HSi con Multiflex 350 Stacker, progettata per garantire produttività industriale. In questa soluzione, l’elevata velocità di stampa si combina con sistemi avanzati di movimentazione automatizzata dei materiali, consentendo un flusso produttivo continuo ed efficiente.

La piattaforma P5 si evolve, inoltre, attraverso il concetto XT – Extended Technology, che introduce un approccio all’innovazione basato sul miglioramento continuo della qualità e delle prestazioni dei sistemi di stampa, con benefici in termini di produttività, sicurezza, automazione e valore dell’investimento. Non un semplice aggiornamento incrementale, ma un’estensione e ottimizzazione costante delle performance delle stampanti lungo l’intero ciclo di vita. Un upgrade reso possibile da opzioni scalabili in termini di automazione, software e aggiornamenti tecnologici, per adattarsi all’evoluzione delle specifiche esigenze produttive. In questo modo, i sistemi Durst P5 mantengono nel tempo elevati standard prestazionali, senza interruzioni, perdita di valore o rischio di obsolescenza.

Una visione che si inserisce in un ecosistema più ampio, in cui Durst integra hardware, inchiostri, software, automazione e gestione dei flussi di lavoro per offrire soluzioni completamente pronte per la produzione. A FESPA, l’azienda non si limita a presentare nuove macchine, ma mostra concretamente ciò che guida le prestazioni nella stampa digitale all’insegna del motto “Production Excellence”.

Ulteriori innovazioni firmate Durst verranno svelate direttamente durante la kermesse, tra cui una nuova soluzione di fascia media ancora top secret destinata ad ampliare ulteriormente la famiglia P5, confermando così FESPA 2026 come un appuntamento chiave per il futuro della stampa digitale.