EDIL – Fiera dell’Edilizia e Giornate dell’Installatore Elettrico a Bergamo

Forte del successo lo scorso anno di un ritorno (quello di Edil, rassegna di riferimento delle tecnologie per l’Edilizia 5.0) e di quello di un debutto (Le Giornate dell’Installatore Elettrico), Promoberg ripropone in Fiera Bergamo le due manifestazioni in contemporanea, per agevolare due filiere che hanno moltissimi punti in comune: nel dettaglio, Le Giornate dell’Installatore elettrico (per soli operatori) da giovedì 20 a sabato 22 marzo; Edil , una giornata in più, fino a domenica 23 marzo (per operatori e grande pubblico). Chi varcherà le porte del centro espositivo e congressuale di via Lunga potrà così contare su un proficuo interscambio tra i due appuntamenti, che favoriranno confronti, matching, networking e contatti diretti con le imprese del settore, sia tra gli stand che dal ricco programma degli eventi collaterali. Per agevolare imprese e famiglie, per entrambi gli appuntamenti è stato deciso l’ingresso gratuito, previa registrazione online sul sito dell’evento.

La cerimonia d’inaugurazione è in agenda giovedì alle ore 9.30 presso la sala Caravaggio del Centro Congressi Fiera Bergamo. Seguirà, alle ore 10.00 il convegno d’apertura (all’interno di Edil) organizzato da Ance Bergamo con tema: “Bergamo e i suoi territori – Abitare il futuro: strategie per una città sostenibile”.

Le due manifestazioni sono state presentate giovedì 13 marzo in Fiera Bergamo, con interventi sia in presenza che in diretta streaming. Hanno preso la parola Luciano Patelli e Davide Lenarduzzi, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Promoberg; l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco; con un video, l’assessore regionale alle Infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Terzi; Alberto Capitanio, project manager Edil; Andrea Ferriani, presidente del Comitato Scientifico de Le Giornate dell’Installatore Elettrico. Sono intervenuti anche Vanessa Pesenti, presidente Ance Bergamo; Fabio Cartolano, consigliere Ordine degli Ingegneri di Bergamo; Bruno Negrini, presidente Anaci Bergamo; Giuseppe Taramelli, cofondatore Edinnova, Annalisa Lena, Eventi e Comunicazione Consorzio Intellimech; Anna Gagliardi, project manager Task force edilizia e urbanistica – Attuazione al PNRR Regione Lombardia. In collegamento anche i rappresentanti del Cei (Comitato elettrotecnico italiano), Massimo Locatelli, presidente Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Bergamo Tutti gli interventi hanno sottolineato l’importanza delle due manifestazioni, che mettono in evidenza due filiere fondamentali per il nostro paese.

Nella già lunga e significativa storia di Edil, la Fiera dell’Edilizia ha avuto il merito di ampliare e rafforzare la collaborazione con tutti i rappresentanti della filiera delle costruzioni. Edil nel segno di “Sostenibilità e Digitale”, mette in vetrina un settore strategico per il Pil italiano e il made in Italy nel mondo, favorendo il processo di innovazione del settore, con l’obiettivo di proiettare le imprese verso un cantiere digitale e sostenibile tramite un nuovo modello che promette di ridefinire i canoni del settore. Su circa 15mila metri quadrati, 150 le imprese presenti, in rappresentanza di nove regioni italiane e quattro stati esteri (Polonia, Austria, Francia, e Svizzera, con un espositore a testa).

Nel padiglione B del centro espositivo e congressuale di via Lunga riflettori accesi anche sulla seconda edizione de “Le Giornate dell’Installatore Elettrico”, importante appuntamento business to business (B2B) di Promoberg riservato agli operatori del settore elettrico, partendo dalla progettazione per arrivare all’installazione e manutenzione. Durante le tre giornate del summit, i visitatori potranno vedere ed esplorare una vasta gamma di soluzioni messe in produzione e in atto su più temi e comparti, e partecipare a importanti sessioni formative. Complessivamente sono 34 le imprese presenti, provenienti da sei regioni e uno stato estero (Olanda).

Con quattro fiere specializzate di settore – CaseItaly (per gli operatori dell’involucro edilizio, andata in scena a gennaio), Edil, Le Giornate dell’Installatore elettrico e il Salone del Mobile (a novembre), la Fiera di Bergamo nel 2025 diventa quindi il punto d’incontro, confronto e di riferimento nazionale per tutti gli aspetti del settore “Casa”, partendo dalla realizzazione delle fondazioni e delle strutture degli edifici, passando per l’impiantistica (compresa quella elettrica), per tutto quello che concerne l’involucro edilizio, per arrivare al design dell’arredamento e complementi d’arredo made in Italy che il mondo ci invidia.

“Lungo il filo conduttore che unisce i quattro eventi – osservano Luciano Patelli e Davide Lenarduzzi, rispettivamente Presidente e Amministratore delegato di Promoberg – abbiamo fortemente voluto allestire in simultanea la Fiera dell’Edilizia e le Giornate dell’installatore elettrico: in un unico appuntamento, gli operatori troveranno, da un lato, il meglio per costruire edifici sempre più innovativi e sostenibili e, dall’altro, tutto ciò che riguarda la filiera degli installatori del settore elettrico, tema sempre più centrale per chi realizza edifici hi-tech. Siamo certi che le contiguità dei due eventi produrranno molteplici ricadute positive, agevolando il confronto e lo sviluppo di business per tutte le imprese e gli operatori dei comparti coinvolti e consentendo anche al grande pubblico (nel caso di Edil) di poter toccare con mano direttamente dalle imprese, dalle associazioni, dalle istituzioni e dai professionisti, le ultime novità e le tendenze in atto in tema di edifici innovativi e sostenibili. Oltre a evidenziare l’eccellenza di un settore storico per la Bergamasca come quello delle costruzioni e degli installatori vogliamo contribuire anche al rilancio dell’immagine e della qualificazione delle professioni legate all’edilizia e all’impiantistica, che hanno un valore sociale ed economico immenso”.

Le due manifestazioni – che richiameranno oltre al grande pubblico (per Edil) anche molti operatori e buyer da gran parte del Paese – possono contare sul plus di Bergamo e della sua Fiera: la struttura è stato oggetto di un recente corposo intervento di riqualificazione in linea con l’Agenda 2030 dell’Onu. Al centro di una delle macroregioni più importanti a livello internazionale, la Fiera è facilmente raggiungibile con ogni mezzo: l’autostrada, la ferrovia e l’aeroporto internazionale BGY (che collega Bergamo con circa 150 destinazioni) distano una manciata di chilometri. Per le sue caratteristiche tecniche e infrastrutturali, la Fiera di Bergamo è quindi perfetta per allestire e visitare eventi come Edil e Le Giornate dell’Installatore Elettrico.

Edil Fiera dell’Edilizia e Le Giornate dell’Installatore Elettrico hanno il sostegno di Banco BPM Credito Bergamasco e Intesa Sanpaolo (main sponsor), Gewiss (main partner), Enegan (telco partner), DeniCar (mobility partner), Utility Diadora (safety partner) e il Patrocinio della Provincia di Bergamo.