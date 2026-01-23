EnGenius a ISE 2026

EnGenius, azienda globale specializzata in connettività enterprise e infrastrutture gestite in Cloud, parteciperà all’ISE 2026 per presentare il proprio ecosistema end-to-end, EnGenius Cloud.

Con l’espansione delle aziende su più sedi, i team IT e i service provider devono spesso gestire sistemi di rete, alimentazione e impianti di sicurezza frammentati, con conseguente aumento della complessità operativa.

EnGenius Cloud affronta questa sfida consolidando tutti i livelli infrastrutturali in un’unica piattaforma, semplificando le implementazioni su larga scala e le operazioni quotidiane.

Presso lo stand 1A500, EnGenius mostrerà come PDU, telecamere AI, switch multi-gigabit, firewall VPN e access point possano essere implementati, monitorati e gestiti tramite il Cloud attraverso un’interfaccia unificata, garantendo visibilità centralizzata e coerenza nella gestione delle policy in ambienti multi-sito.

EnGenius Cloud: una piattaforma, un ecosistema

Progettata come piattaforma unificata e scalabile, EnGenius Cloud centralizza la gestione di un ampio ecosistema di dispositivi:

Access point Wi-Fi di livello enterprise

Switch di rete multi-gigabit

Firewall VPN

Power Distribution Unit (PDU)

Telecamere di videosorveglianza AI gestite in Cloud

Tutti i dispositivi sono controllati da un’unica piattaforma Cloud, che elimina strumenti frammentati e riduce significativamente le complessità operative, consentendo monitoraggio e gestione centralizzati.

Un modello Cloud unificato per infrastrutture distribuite

La soluzione EnGenius permette alle organizzazioni una gestione tramite policy coerenti semplificando il controllo e garantendo uniformità su tutti i sistemi.

Basata su un’architettura Edge-to-Cloud, la piattaforma supporta monitoraggio in tempo reale, provisioning remoto, analytics e gestione del ciclo di vita dei dispositivi, risultando ideale per settori come hospitality, education, retail, sanità, smart building,

logistica e aziende multi-sede, dove i sistemi di rete devono poter crescere e adattarsi con flessibilità, senza compromettere semplicità e controllo operativi.

Integrazione di videosorveglianza AI ed Edge computing

Oltre al portfolio di networking e videosorveglianza gestito in Cloud, EnGenius mostrerà come server AI, schede Smart NIC e AI BOX industriali spostino l’elaborazione dei dati direttamente al network edge, riducendo la necessità di inviarli al Cloud e consentendo analisi in tempo reale.

Questa architettura, combinando gestione Cloud ed elaborazione Edge computing, offre modelli di implementazione flessibili e permette ai partner di adattare risorse di calcolo e archiviazione alle specifiche esigenze di ogni progetto.

Progettato per integratori, MSP e service provider

L’ecosistema EnGenius Cloud è stato sviluppato per il canale professionale, a supporto di:

System Integrator

Managed Service Provider (MSP)

Internet Service Provider (ISP)

Partner di soluzioni enterprise

Grazie alla gestione Cloud centralizzata, a template standardizzati e a workflow di implementazione semplificati,

EnGenius consente di completare le installazioni più rapidamente, ridurre gli interventi in loco e garantire servizi affidabili e costanti su più sedi.

Qualità industriale supportata da competenze produttive

Con oltre 20 anni di esperienza nella produzione industriale, EnGenius applica rigorosi processi di assicurazione qualità e garantisce cicli di vita estesi dei prodotti. La conformità a NDAA e NIS2 permette al settore pubblico, alle infrastrutture critiche e alle aziende europee di soddisfare pienamente i requisiti normativi e di sicurezza nelle proprie implementazioni.

Durante ISE 2026, EnGenius presenterà come EnGenius Cloud semplifichi la gestione di infrastrutture multi-sede, integrando networking, sicurezza e videosorveglianza AI in un’unica piattaforma Cloud scalabile e sicura.