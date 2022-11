Euroshop 2023: appuntamento con l’innovazione di Checkpoint Systems

Checkpoint Systems, società specializzata in tecnologia per il settore retail, presenterà le sue soluzioni RF e RFID leader del settore all’Euroshop 2023 di Dusseldorf, Germania, dal 26 febbraio al 2 marzo 2023.

Euroshop è la fiera che riunisce aziende e persone del retail per scoprire tutte le novità e le innovazioni tecnologiche. Per i suoi visitatori Checkpoint Systems ricreerà dei reali ambienti retail, tra cui negozi di abbigliamento e punti vendita di generi alimentari, per mostrare dal vivo e in azione le innovative soluzioni sviluppate per il settore.

Tra le principali tecnologie in mostra ci sarà SFERO, la nuova soluzione Checkpoint modulare RFID antitaccheggio EAS completamente personalizzabile destinata al mercato dell’abbigliamento, che aiuta i retailer a ridurre al minimo le perdite e a proteggere gli store come mai era stato possibile prima d’ora. Tra le altre tecnologie RFID in mostra ci sarà RFreshID, la piattaforma che utilizza la tecnologia RFID per aiutare i negozi a gestire le scorte e a farle ruotare in modo efficiente, migliorando allo stesso tempo la visibilità dell’inventario e identificando con precisione i prodotti con data di scadenza vicina o superata.

Checkpoint presenterà anche la sua ultima soluzione RFID per champagne, vini e liquori in grado di aiutare i brand ad avere la piena tracciabilità dei singoli prodotti, dal momento dell’imbottigliamento fino all’acquisto e ad autenticare le scorte per proteggerle dal mercato grigio, il che significa una vera e propria rivoluzione delle prestazioni della tecnologia RFID per il comparto bevande. A disposizione dei visitatori ci saranno anche una serie di sistemi per la localizzazione dei prodotti taggati con RFID e altre soluzioni per il controllo dell’inventario. Inoltre sarà in mostra Store Ops, la piattaforma di business intelligence cloud-based di Checkpoint Systems dedicata alle operazioni in store, che consente il controllo dei dispositivi, la raccolta dei dati, la creazione di report e l’offerta di servizi.

Per i visitatori interessati alla prevenzione delle perdite, Checkpoint presenterà le sue Alpha High Theft Solutions, soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate, progettate per proteggere la merce ad alto rischio di furto in tutti i mercati verticali del settore retail. Sarà esposta anche la rivoluzionaria RF Metal Label, la prima etichetta RF al mondo in commercio attualmente per prodotti e imballaggi di metallo. L’etichetta permette ai retailer di proteggere questi prodotti con gli stessi sistemi EAS già utilizzati per il resto della merce. A Euroshop 2023 verrà esposta anche un’ampia gamma di soluzioni EAS per la prevenzione delle perdite, sviluppate per proteggere gli articoli da furti e differenze inventariali attraverso una serie di funzionalità e, in molti casi, realizzate su misura per soddisfare le esigenze specifiche del singolo retailer.

Infine, per i brand, i retailer e i produttori che operano nel settore dell’abbigliamento, Checkpoint mostrerà le sue soluzioni di etichettatura su misura per il comparto, che rappresentano la risposta a tutte le esigenze di branding, etichettatura intelligente RFID e identificazione di un’azienda.

Come sottolineato a chiosa di una nota ufficiale da Mariano Tudela, Vice Presidente Sales & Customer Operations MAS EMEA di Checkpoint Systems: «Continuiamo a innovare la nostra tecnologia per soddisfare i requisiti più difficili, non solo per i retailer di tutto il mondo, ma anche per i brand che vogliono intraprendere il processo di digitalizzazione e per i clienti che si aspettano un’esperienza d’acquisto coinvolgente e fluida. A Euroshop saranno esposti tutti i nostri sistemi RFID ed EAS più all’avanguardia – dai tag alle antenne – per offrire a tutti i retailer la soluzione ideale per la gestione dell’inventario in store e della supply chain, per la riduzione dei furti e per l’identificazione dei prodotti».