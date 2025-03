FESPA 2025: anteprima Durst

Durst Group, si prepara a FESPA 2025, a Berlino, dove porterà un ecosistema integrato che unisce sinergicamente hardware di ultima generazione, software all’avanguardia, inchiostri ad alte prestazioni e consulenza strategica per offrire ai clienti soluzioni sempre più avanzate e performanti. Con il motto “Inspiration out of the box“, infatti, Durst porterà in scena un’esperienza immersiva dedicata all’innovazione, alla produttività e alla sostenibilità. L’obiettivo del leader altoatesino è offrire ai professionisti del settore una nuova prospettiva sulle possibilità della stampa, presentando sistemi, rigorosamente Made in Durst, pensati per aprire nuovi orizzonti applicativi.

Le novità Durst in anteprima a Fespa 2025

A FESPA 2025, Durst svelerà le ultime innovazioni nel settore della stampa digitale. In particolare, i riflettori saranno puntati su quattro tecnologie, che assicurano massima qualità, efficienza e versatilità: P5 X, la combinazione ad alte prestazioni tra stampa flatbed e roll-to-roll; P5 350 HS D4, l’ammiraglia Durst, con velocità e produttività potenziate; una nuova stampante a sublimazione super-wide con fissaggio integrato in linea con performance senza precedenti, al momento ancora top secret. Novità anche per la stampa tessile, con la presentazione di un’inedita serie progettata per applicazioni indoor e outdoor con inchiostri a base acqua. Completano l’offerta gli inchiostri proprietari Durst ad alta resa per colori brillanti e lunga durata.

Il software svolge un ruolo centrale nell’approccio Durst a 360°. Per questo, oltre alla tecnologia di stampa, il produttore altoatesino porterà a FESPA un’intera suite di soluzioni software avanzate, implementate con inediti strumenti basati sull’intelligenza artificiale che semplificano i processi produttivi, migliorando l’esperienza d’uso. La nuova release di Durst Workflow consentirà un’automazione ancora più evoluta, riducendo i tempi di lavorazione e aumentando l’efficienza operativa. Anche Durst Analytics evolve e passa al cloud, offrendo nuove funzionalità per il monitoraggio in tempo reale e l’analisi delle prestazioni, consentendo un controllo totale della produzione. Novità anche per Smart Shop, la soluzione di e-commerce intuitiva e completamente integrata firmata Durst dedicata al mondo del web-to-print, che permetterà di elaborare la gestione degli ordini e la personalizzazione delle commesse in un’unica interfaccia. A completare il sistema, Lift ERP offrirà una gestione fluida e centralizzata dell’intero flusso di lavoro, dalla ricezione dell’ordine fino alla fatturazione, garantendo un’efficienza end-to-end.

Ma FESPA non sarà solo un’occasione per scoprire le nuove tecnologie. Come sempre, Durst metterà a disposizione dei visitatori la sua esperienza nel settore, offrendo consulenze personalizzate per aiutare clienti e prospect a individuare le soluzioni più adatte alle loro esigenze. Per tutta la durata della kermesse, sarà possibile confrontarsi con gli specialisti Durst per approfondire strategie di ottimizzazione della produzione e scoprire opportunità di business in nuovi segmenti di mercato. Inoltre, verrà presentata l’attività di Durst Academy & Training che offre programmi di formazione mirati, con workshop e sessioni di aggiornamento pensati per massimizzare le prestazioni delle attrezzature. Infine, sarà possibile scoprire l’offerta di stampanti certificate Durst nel segmento second-hand, soluzioni economicamente vantaggiose con la garanzia di elevati standard qualitativi e supporto tecnico specializzato che contraddistinguono il marchio Durst.