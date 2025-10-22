FRITZ! conferma l’impegno per la sicurezza e la sovranità digitale

In un’era in cui i dispositivi di networking sono il gateway per volumi significativi di dati sensibili – come transazioni bancarie, dati fiscali e comunicazioni di lavoro -, la sicurezza del router è indissolubilmente legata alla sovranità digitale.

FRITZ! si conferma specialista in questo settore, portando in Fiera le ultime soluzioni ‘Made in Europe’ e offrendo un’opportunità unica per approfondire la sicurezza informatica e i suoi impatti diretti anche sulla sicurezza fisica.

I principali motivi per visitare lo stand

Leadership inequivocabile nella sicurezza digitale e sovranità europea:

Zero Vulnerabilità Critiche: l’azienda non ha registrato alcuna vulnerabilità critica (CVE) sin dal 2015 e nessun’altra vulnerabilità CVE in assoluto dal 2019.

Punteggio CVSS Basso: I router FRITZ! godono di un punteggio CVSS (Common Vulnerability Scoring System) tra i più bassi, testimoniando la robustezza eccezionale dei prodotti.

Il vantaggio europeo. L’impegno nella sicurezza e nella sovranità digitale è fondamentale e il brand tedesco rappresenta da oltre 30 anni qualità e affidabilità riconosciuta dai partner. Scegliere FRITZ! significa affidarsi a un’azienda che opera sotto standard di sicurezza europei, spesso più stringenti rispetto ad altri mercati.

Innovazione tecnologica per la continuità operativa:

Novità ‘Made in Europe’: dalla fibra al Wi-Fi 7, alla rete Mesh e 5G, l’azienda presenta l’innovazione che sta ridefinendo il settore della sicurezza in ambito networking.

FRITZ! Failsafe: potrete toccare con mano l’importanza della funzione FRITZ! Failsafe (resa disponibile con FRITZ!OS 8.20), una protezione di fallback essenziale per garantire la continuità di connessione. Questa funzione è cruciale per applicazioni critiche in ambito sicurezza ed emergenza, sfruttando connessioni alternative su WAN, LAN o USB.

Casi d’uso concreti: sicurezza fisica con tecnologia FRITZ!

Il Caso Bruni Costruttori con il progetto Fire Point: un esempio tangibile dell’integrazione tra tecnologia IP e connettività LTE. Il progetto, realizzato da BeTrade e Adalab, ha potenziato la sicurezza nei cantieri di Bruni Costruttori creando un sistema autonomo e affidabile per comunicare tempestivamente con i Vigili del Fuoco in caso di emergenza.

Gli esperti FRITZ! sono disponibili a fissare approfondimenti specifici sulla sicurezza dei protocolli e di sistema, la sovranità digitale e le applicazioni mission-critical.

FRITZ! partecipa a Sicurezza 2025, dal 19 al 21 novembre 2025 a Rho Fiera Milano.