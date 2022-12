La “Life’s Good” di LG al CES 2023

LG Electronics (LG) ha annunciato che tornerà in presenza al CES 2023. La kermesse mondiale di tecnologia sarà l’occasione per LG di essere presente con un grande stand espositivo (#15501, Las Vegas Convention Center) dove il top management terrà una conferenza stampa, la LG World Premiere. La conferenza stampa, ispirata al tema “Life’s Good”, avrà inizio alle ore 17.00 italiane (ore 8:00 Pacific Standard Time) del 4 gennaio 2023 presso il Mandalay Bay Convention Center di Las Vegas.

La conferenza stampa sarà trasmessa anche in livestreaming sul sito di LG (www.LG.com/CES2023) e sul suo canale YouTube, LG Global .

Il CEO di LG Electronics, William Cho, salirà sul palco per presentare la sua vision del futuro di LG, illustrando le principali aree di focus per il 2023 e per i prossimi anni. Il CEO Cho parlerà in particolare delle innovazioni create dall’azienda per offrire una vita migliore alle persone, delle nuove sfide intraprese per ampliare l’esperienza dei clienti e della promessa di LG di proteggere l’ambiente e contribuire alla creazione di una società più inclusiva.

LG presenterà inoltre i nuovi prodotti e le soluzioni smart per la vita quotidiana progettate per offrire alle persone valore aggiunto ed esperienze eccezionali. Tra le novità che verranno presentate ci sono i nuovi prodotti della collezione LG OLED, che compie un ulteriore passo avanti verso la celebrazione del suo decimo anniversario, e una nuova concezione di elettrodomestici.