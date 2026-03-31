La Print4All Conference torna a Varese l’1 e 2 luglio 2026

Aggiornamento, visione, condivisione tornano al centro del confronto di filiera con Print4All Conference, in programma l’1 e 2 luglio 2026 al Centro Congressi Ville Ponti di Varese, dedicata al tema “Humans Print the World”.

Organizzata da ACIMGA (Associazione Costruttori Italiani Macchine per l’Industria Grafica, Cartotecnica, Cartaria, di Trasformazione e Affini) e ARGI (Associazione Fornitori Industria Grafica) in collaborazione con Fiera Milano, Print4All Conference rappresenta da sempre una tappa strategica nel percorso verso Print4All (dal 25 al 28 maggio 2027 a Fiera Milano), offrendo alla filiera del printing, del converting e del packaging un momento strutturato di confronto sulle trasformazioni tecnologiche e industriali in atto.

«Sono due gli elementi distintivi della Print4All Conference nei quali, come associazione, ci riconosciamo pienamente. – commenta Marco Marangoni, Presidente di ARGI. – Da un lato, la sua natura di evento di sistema, da sempre orientato a rappresentare l’intero ecosistema del printing e del converting, senza privilegiare singole tecnologie. Dall’altro, la forte vocazione alla collaborazione lungo tutta la filiera, grazie al coinvolgimento attivo delle diverse associazioni di settore: un approccio che genera energia positiva e valore condiviso per l’intero comparto».

Valori condivisi anche da Marco Calcagni, Presidente di ACIMGA: «Print4All Conference è un appuntamento in cui tutto il mercato -dai produttori di tecnologie, agli stampatori e converter fino ai brand owner- si ritrova per condividere priorità e prospettive, ma anche uno strumento che rafforza il ruolo di Print4All come fiera di riferimento. Il rinnovato supporto di Agenzia ICE consentirà anche per questa edizione di ampliare lo sguardo sui mercati esteri, rafforzando il posizionamento internazionale del Made in Italy delle tecnologie per la stampa e il converting».

Anche quest’anno Agenzia ICE affianca infatti l’iniziativa, favorendo la partecipazione di una delegazione internazionale composta da 60 operatori professionali provenienti da oltre 30 Paesi tra Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Stati Uniti.

PRINT4ALL CONFERENCE 2026, LABORATORIO DI VISIONE PER L’EVOLUZIONE DEL SETTORE

In uno scenario industriale in cui automazione, intelligenza artificiale e robotica stanno ridefinendo il rapporto tra competenze umane e capacità tecnologiche, Print4All Conference 2026 propone una lettura del mercato che mette al centro l’equilibrio tra innovazione e valore umano.

Il concept Humans Print the World si svilupperà lungo due direttrici complementari – Human+Machine e Human+Life – che interpretano l’evoluzione del printing e del converting come un ecosistema in cui la tecnologia non sostituisce l’uomo, ma ne amplifica capacità, creatività e visione. Human+Machine esplora l’integrazione sempre più avanzata tra uomo, macchine, dati e automazione nei processi produttivi; Human+Life sposta invece lo sguardo sull’impatto dell’industria nella vita quotidiana, dove materiali, superfici, oggetti e packaging diventano il punto di contatto tra innovazione industriale, sostenibilità e comunicazione.

UN PONTE VERSO PRINT4ALL 2027

Print4All Conference 2026 sarà dunque l’appuntamento dell’anno per la filiera per condividere temi chiave di sviluppo, ma assume un ruolo strategico anche nel percorso di preparazione della fiera del 2027.

I segmenti di mercato che saranno oggetto di approfondimento della Conference dialogano infatti direttamente con i macro-settori che saranno al centro di Print4All 2027: dal corrugated, segmento che sta attraversando una profonda evoluzione qualitativa, con tecnologie che permettono livelli di grafica e personalizzazione sempre più elevati e in forte espansione grazie a e-commerce, logistica e domanda di materiali sostenibili, al converting, sempre più integrato con printing e finishing in linee produttive uniche orientate a efficienza, automazione e riduzione degli scarti. Rinnovata attenzione verrà data al package printing, tra i segmenti più dinamici del comparto, dove la stampa diventa parte integrante della funzionalità del prodotto in termini di tracciabilità, sicurezza, interazione e sostenibilità e al wide format, che amplia i confini tradizionali del printing dialogando con design, architettura, retail e ambienti esperienziali. Sarà infine trasversale il ruolo dei nuovi materiali – dai monomateriali riciclabili alle carte barriera e ai materiali funzionali – che richiede un ripensamento complessivo delle tecnologie di stampa e converting in chiave di economia circolare.

Attraverso questi focus, Print4All Conference 2026 non anticiperà semplicemente i contenuti di Print4All 2027, ma ne costruirà le fondamenta culturali e industriali, accompagnando la filiera verso un modello produttivo sempre più integrato, intelligente e sostenibile.

L’appuntamento con la prossima edizione di Print4All è dal 25 al 28 maggio 2027 a Fiera Milano.