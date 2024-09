Le novità Celly in mostra a IFA 2024 tra performance e colore

Celly, brand del gruppo Esprinet specializzato nella produzione e distribuzione di accessori di alta qualità per smartphone, tablet e laptop, rinnova la sua presenza a IFA per presentare tante novità che ampliano l’offerta del brand nelle sue principali gamme prodotto.

A Berlino farà il suo debutto la rinnovata gamma di prodotti Celly per la ricarica rapida, così come le nuove cover dedicate ad iPhone 16. Spazio al mondo wearable con i più recenti modelli di smartwatch della gamma Trainer, i cinturini per Apple Watch e alle novità della categoria audio, ma attenzione anche ai più piccoli con la linea TECH FOR KIDS, che vede l’arrivo della cam KIDSCAMPRINT.

Nuova collezione di caricabatterie, per una ricarica sempre più performante

Gli accessori legati al mondo della ricarica sono da sempre un focus importantissimo per Celly, che nella cornice della kermesse berlinese presenta un nuovo design per i prodotti della categoria: un look premium unico, compatto e moderno e che rende riconoscibile la gamma di caricabatterie da parete e che va a differenziarsi per ogni specifico prodotto in base alle porte di cui è dotato e alla relativa potenza – spaziando da 20W fino ad arrivare a 65W, così da coprire le esigenze di ricarica di qualsiasi dispositivo (dallo smartphone al laptop).

La dimensione ultra-compatta dei modelli garantisce la massima comodità, anche durante i viaggi. I diversi accessori sono infatti caratterizzati dalla tecnologia GaN, che assicura una carica più rapida ed efficiente in uno spazio ridotto.

Gamma cover per iPhone 16: più colore e protezione per i nuovi smartphone Apple

In anteprima a IFA, Celly presenta diverse tipologie di cover per iPhone 16: i nuovi modelli uniscono dettagli colorati a design trasparenti, fino ad arrivare a proposte iper-resistenti e caratterizzate da tecnologia MagSafe.

● BUMPER è l’opzione resistente ma flessibile, adatta a iPhone 16, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Il modello garantisce una protezione ottimale da urti e graffi sia lungo i bordi sia per la fotocamera posteriore, ed è disponibile nei colori bianco/nero e bianco/giallo fluo.

● GLOW è invece la proposta per chi ama distinguersi: cover trasparente caratterizzata da bordi che si illuminano al buio, disponibile in viola, giallo e azzurro fluo. Realizzata in morbido TPU, assorbe gli urti e protegge il telefono dalle cadute e, grazie alle cornici rialzate, assicura l’obiettivo della fotocamera da eventuali graffi. Ideale per iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus e iPhone 16 Pro Max.

● GELSKINMAG, MAGDUAL e MAGSUIT sono le cover pensate per chi non vuole fare a meno della tecnologia MagSafe: le prime due referenze, trasparenti ma con dettagli colorati, danno una marcia in più allo smartphone, mentre MAGSUIT si contraddistingue per un design semi-trasparente nelle

tonalità nero, blu o viola, con protezione rinforzata per la massima sicurezza – pur rimanendo comunque super sottile.

● FREEDOMMAG, infine, è la cover MagSafe con ganci removibili in metallo e cordino in nylon nero per indossare comodamente al collo lo smartphone e averlo sempre a portata di mano. Acquistabile separatamente, il cordino è disponibile anche in altre due varianti colore: rosa e giallo fluo.

Ampio spazio al mondo wearable, con proposte funzionali e accattivanti

In arrivo a Berlino i nuovi TRAINERHALO e TRAINERMATE2, che ampliano la collezione di smartwatch di Celly.

Le nuove proposte abbinano funzioni di monitoraggio della salute, come frequenza cardiaca, pressione sanguigna, saturazione di ossigeno e monitoraggio automatico delle fasi del sonno, al tracciamento di parametri importanti per l’attività fisica come calcolo delle calorie, dei passi e monitoraggio del tempo di allenamento (a queste in particolare TRAINERHALO aggiunge la possibilità di visionare la distanza percorsa grazie al sistema GPS condiviso). Entrambi i modelli sono resistenti agli schizzi d’acqua grazie alla certificazione IP67, permettono di effettuare chiamate e rispondere direttamente dallo smartwatch, e hanno una batteria con durata fino a 5 giorni.

TRAINERHALO è l’opzione ideale per chi preferisce un dispositivo con display tondo, da 1,38” full touch, mentre TRAINERMATE2 è caratterizzato da un display rettangolare da 2.01” full touch e corona digitale per passare da un quadrante all’altro.

Entrambe le referenze sono compatibili con vari modelli dei maggiori produttori di smartphone e tablet: Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi, OPPO, Huawei, TCL, Alcatel, Vivo, Realme, Honor.

Anche l’ampia gamma di cinturini Celly per Apple Watch, composta da referenze sportive o da tutti i giorni, in colori classici o più vivaci, si arricchisce con WBANDMILA. L’elegante proposta con design in maglia milano è disponibile nelle colorazioni argento o antracite, per Apple Watch da 42, 44 e 45 mm.

Categoria audio ancora più ricca e versatile grazie a nuovi auricolari, cuffie e speaker portatili

Presso lo stand Celly saranno inoltre presenti le ultime novità che hanno arricchito e rinnovato la categoria audio: dagli auricolari TWS alle cuffie wireless, fino ad arrivare a tre modelli di speaker – per permettere agli utenti di ascoltare musica in totale libertà.

I nuovi True Wireless sono dotati di controllo remoto con tecnologia touch e microfono integrato su entrambi gli auricolari, e si contraddistinguono per i differenti design dai quali sono caratterizzati, per rispondere al meglio alle diverse esigenze. Nello specifico PULSESOUND, BUZ2 e COMPACT sono ideali per chi predilige le capsule a goccia: il primo garantisce fino a 3 ore di durata della batteria, mentre gli altri due modelli permettono un ascolto fino 4 ore. TIPS1 e FLIP3 sono invece le soluzioni con design in-ear ergonomico con gommini ultra sottili, che permettono fino a 5 ore di durata della batteria; se il primo modello presenta una linea semplice e senza tempo, FLIP3 è perfetto per chi invece cerca un accessorio dallo stile più caratteristico e moderno. Infine gli auricolari in-ear HARMONY, che presentano la funzione ANC+ENC, in grado di ridurre al minimo i rumori esterni (ANC) e isolare la voce dell’utente mentre si effettuano chiamate (ENC). La batteria ha una durata fino a 10 ore, mentre la custodia prevede un comodo laccetto per portare i TWS sempre con sé.

Anche la gamma delle cuffie wireless si arricchisce di tre proposte, caratterizzate da archetto regolabile in eco-pelle, padiglioni imbottiti, tasti multi-funzione e microfono incorporati. ARCHBEAT e WAVEBEAT presentano un design classico e un tempo di riproduzione fino a 7 ore. Il modello SOUNDBEAT, invece, presenta in aggiunta la funzione ANC+ENC e permette un tempo di riproduzione fino a 9 ore.

I nuovi speaker wireless AURA, infine, si connettono in maniera wireless al dispositivo e sono caratterizzati da due microfoni per basso e tasti multifunzione incorporati. Il tempo di riproduzione si differenzia in base al modello: per AURA5W è fino a 8 ore, per AURA10W fino a 10 ore e per AURA15W fino a 15 ore.

KIDSCAMPRINT: la nuova fotocamera per piccoli appassionati tech

La gamma TECH FOR KIDS accoglie una nuova cam per bambini, la KIDSCAMPRINT. Dotata di fotocamera anteriore e posteriore, permette ai più piccoli di immortalare ogni momento, scatenando la fantasia: dopo aver applicato uno degli oltre 30 effetti fotografici, sarà facilissimo scegliere se stampare gli scatti preferiti grazie alla stampa termica in bianco e nero senza inchiostro, oppure rivedere le istantanee catturate sullo schermo a colori da 2 pollici.

Offre la possibilità di salvare anche i video più pesanti, grazie allo slot per schede SD fino a 32 GB, ed è dotata di porta USB-C per la ricarica, oltre che di giochi e lettore musicale.

Tutte le più recenti novità e i prodotti di punta dell’offerta di Celly saranno esposti a IFA presso lo Stand 306 – Hall 4.2, dal 6 al 10 settembre 2024.