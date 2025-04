Netcomm Forum 2025: appuntamento a Milano il 15 e 16 aprile

Un evento tutto speciale quello del Netcomm Forum 2025, il principale evento dedicato al mondo dell’e-commerce e del digital retail.

Il Netcomm Forum 2025 si terrà il 15 e 16 aprile presso l’Allianz MiCo di Milano e quest’anno si celebra la ventesima edizione del Forum, portando l’evento in una nuova dimensione con il tema “The Next 20 Years in 2 Days”. Sarà l’opportunità per fare il punto sulle principali innovazioni tecnologiche e scoprire le strategie che trasformeranno il commercio nei prossimi decenni.

Il Netcomm Forum 2025 si concentrerà sui temi chiave che stanno rivoluzionando il settore, tra cui Intelligenza Artificiale, automazione, sicurezza dei dati, Social Commerce, pagamenti digitali e sostenibilità. Inoltre, verranno presentati i risultati della ricerca Netcomm NetRetail 2025, che ogni anno esplora i touchpoint che influenzano le scelte d’acquisto degli italiani.

Tra le novità di questa edizione Netcomm introdurrà nuove aree tematiche, come l’HR Village, un’area dedicata alla crescita delle competenze digitali e alle opportunità di carriera, e il Creativity Award, che premia le migliori innovazioni nel marketing digitale.

Tutti i dettagli dell’agenda sono in fase di aggiornamento e disponibili al sito ufficiale dell’evento.