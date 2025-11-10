Nital a Smart Building Expo 2025

Nital, distributore ufficiale Sonos per l’Italia, sarà protagonista alla prossima edizione di Smart Building Expo, in programma a Fiera Milano Rho dal 19 al 21 novembre, presentando la linea Sonos Pro, la gamma di soluzioni pensata per installatori, progettisti e System Integrator che desiderano unire qualità sonora, connettività avanzata e semplicità di gestione. Presso lo stand K31 – Padiglione 6P, i visitatori potranno scoprire un’esperienza audio professionale completa, costruita attorno a un ecosistema che coniuga design, tecnologia e flessibilità.

Protagonisti in fiera

La gamma Sonos Pro nasce per offrire prestazioni elevate in contesti commerciali, hospitality e residenziali di pregio, e comprende prodotti perfettamente integrabili fra loro. Il nuovo Sonos Era 100 Pro, evoluzione professionale del celebre diffusore smart, combina un suono ricco e preciso con opzioni di installazione cablata e alimentazione PoE+, rendendolo ideale per ambienti multi-zona e spazi commerciali. Il potente Sonos Amp, vero cuore del sistema, consente di pilotare qualsiasi diffusore passivo con una potenza di 125 W per canale, integrandosi facilmente in rack professionali e sistemi domotici. A completare la proposta, Sonos Port permette di collegare sorgenti audio tradizionali e impianti esistenti all’ecosistema Sonos, garantendo controllo centralizzato e streaming multi-room, mentre i Sonos & Sonance Architectural Speakers offrono una soluzione discreta e raffinata per installazioni a parete o soffitto, mantenendo un’elevata fedeltà acustica e un’estetica minimale. Insieme, questi prodotti incarnano la filosofia Sonos Pro, cioè quella di portare la qualità e la semplicità dell’esperienza Sonos in ambito professionale, con strumenti progettati per chi installa, gestisce e integra sistemi complessi.

Durante la manifestazione, il team Nital sarà a disposizione per dimostrazioni dal vivo e consulenze personalizzate, offrendo supporto tecnico e commerciale a tutti i professionisti interessati a conoscere le potenzialità dell’ecosistema Sonos Pro.