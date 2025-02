Panasonic a ISE 2025 per le nuove frontiere dell’imaging

La nuova generazione di soluzioni Visual e ProAV basate su IP di Panasonic Connect Europe, presentata a ISE 2025, consente ai clienti dei settori education, corporate e intrattenimento di portare a nuovi livelli la produzione, la collaborazione e la visualizzazione dei contenuti, rendendo tutto il processo fluido e ad alte prestazioni

Gli annunci di Panasonic nel settore Visual, Broadcast & ProAV includono l’ultima telecamera PTZ 4K con auto-tracking integrato e trasmissione video basata su IP; nuovi display LED all-in-one abilitati Intel SDM di facile utilizzo; la sua serie più sostenibile in ambito di proiettori LCD da 8.000 lm, il nuovo sistema di presentazione wireless PressIT che semplifica la comunicazione e la collaborazione; e il nuovo software per la serie ET-FMP50 di processori multimediali che consente agli operatori di mantenere senza problemi il controllo su esperienze immersive su larga scala attraverso più proiettori.



1. Gamma ampliata di display LED abilitati per Intel SDM (disponibile dalla seconda metà del 2025)

I tre nuovi display LED professionali all-in-one di Panasonic, disponibili nei modelli da 165 pollici, 137 pollici e 110 pollici, offrono prestazioni eccezionali in ambienti educativi, universitari o corporate. Sono i primi display a LED dotati di doppio slot Intel® SDM, che consente una perfetta integrazione AVoIP con varie schede funzione proprietarie o di terze parti. Ciò consente ai clienti di sbloccare tutto il potenziale dell’AVoIP, consentendo una maggiore comunicazione e collaborazione tra più dispositivi in luoghi diversi.

La gamma di display LED all-in-one di Panasonic si avvale della sua impareggiabile conoscenza ed esperienza nel settore della connettività e della configurabilità basate su IP e di ciò che i clienti richiedono da un display professionale. Presentano luminosità fino a 700 cd/m2 e pixel pitch fino a 1,9 mm, per immagini di alta qualità senza deviazioni di colore, anche in ambienti luminosi.

Facili da configurare e utilizzare, i display LED all-in-one di Panasonic sono più leggeri e sottili dei display convenzionali, e ciò aumenta la flessibilità di installazione. Vengono spediti semi-assemblati e, grazie all’hardware di montaggio incluso, possono essere facilmente installati e utilizzati immediatamente con un cavo HDMI™.

2. Superare i confini della proiezione LCD sostenibile (disponibile dalla seconda metà del 2025)

La serie PT-VMZ82 presenta i proiettori LCD Panasonic più efficienti dal punto di vista energetico ad oggi nella gamma. Utilizza il 25% in meno di energia rispetto all’attuale gamma di proiettori LCD e presenta un corpo realizzato con resine riciclate fino al 59%. Il VMZ82 offre una proiezione nitida e vibrante, anche in spazi ben illuminati, il che lo rende ideale per contesti corporate, education e intrattenimento. Offre una proiezione esente da manutenzione fino a 20.000 ore, mentre l’accensione automatica riduce il consumo di energia in caso di inattività, per un significativo risparmio sui costi.

La serie VMZ82, con il VMZ82 (8.000 lm), il VMZ72 (7.200 lm) e il VMZ62 (6.500 lm), è la più piccola e leggera della sua categoria. É dotata della funzionalità Daylight View Basic, che ottimizza la qualità dell’immagine in base all’illuminazione ambientale.

3. Consentire una collaborazione senza soluzione di continuità e rispettosa dell’ambiente (disponibile da subito)



La nuova versione di Panasonic Connect Europe del suo sistema di presentazione wireless PressIT, la serie WPS2, offre una collaborazione e una comunicazione senza interruzioni, senza stress e altamente efficaci in ambienti professionali e di apprendimento. È lo strumento plug-and-play perfetto per migliorare la comunicazione faccia a faccia, consentendo agli utenti di proiettare in modalità wireless dallo schermo del proprio PC, tablet o smartphone su un display o un proiettore con la semplice pressione di un pulsante, senza inutili ritardi nella configurazione.



PressIT consente di visualizzare fino a 32 dispositivi e quattro schermi contemporaneamente, consentendo agli utenti di collaborare, confrontare documenti e condividere idee all’istante, rendendo le presentazioni più semplici ed efficaci. Riflette perfettamente l’impegno di Panasonic verso una maggiore sostenibilità in ogni area; l’ultima versione di PressIT presenta un fattore di forma ridotto e consente un utilizzo di minor materiale di imballaggio, ottimizzando l’utilizzo complessivo di plastica fino al 64%.

4. Software avanzato per controllare senza problemi gli ambienti multi-proiettore (disponibile immediatamente)

Per semplificare e ottimizzare i flussi di lavoro dei processori multimediali della serie ET-FMP50, il nuovo software integrato di Panasonic Connect Europe offre agli installatori e agli operatori tecnici un controllo intuitivo e senza interruzioni nelle esperienze immersive su larga scala con più proiettori, il tutto da un’unica piattaforma. Il software integra perfettamente le più moderne funzionalità di regolazione dello schermo, tra cui la correzione precisa della geometria, con funzioni complete di gestione dei contenuti quando si utilizza la serie FMP50, rendendolo la scelta ideale per un’ampia gamma di applicazioni.

5. Ampliamento del portafoglio di soluzioni AVoIP (disponibile dalla primavera del 2025)

La scheda SDM Matrox ConvertIP, che supporta i formati standard aperti IPMX e ST 2110, sarà disponibile per l’acquisto con la gamma completa di soluzioni visive abilitate AVoIP offerte da Panasonic Connect Europe, a partire da marzo 2025.

Le schede Matrox ConvertIP SDM, che già includono il formato SDVoE, ampliano la gamma di standard AVoIP utilizzabili compatibili con gli slot Intel® SDM presenti sulla gamma all’avanguardia di display LED, proiettori 4K e display convenzionali di Panasonic. La scheda SDM Matrox ConvertIP aumenta inoltre la ridondanza e riduce al minimo le interruzioni in caso di sospensione del segnale, pur utilizzando un’infrastruttura snella.

6. La telecamera PTZ 4K ridefinisce la produzione video professionale (disponibile dalla primavera del 2025)

La nuova telecamera PTZ 4K AW-UE150AW/AK di Panasonic Connect Europe offre operatività e flessibilità avanzate per i creatori di contenuti professionali sia in ambienti di produzione remota che di live streaming, posizionandosi come la telecamera PTZ preferita nel rental & staging e nel broadcast. Offre funzionalità di tracciamento automatico integrate, un sensore MOS 4K da 1,0″ ad alta sensibilità e un obiettivo grandangolare (75,1° in orizzontale) con zoom ottico 20x, per offrire video di altissima qualità.

Il UE150AW/AK supporta il protocollo NDI High Bandwidth per consentire una trasmissione video 4K a bassa latenza e basata su IP senza interruzioni, oltre al supporto esistente per i protocolli SRT e NDI HX2. Dispone inoltre di un filtro ottico passa-basso (OLPF) che riduce la luminanza e l’effetto moiré dei colori durante le riprese di monitor o pareti LED, mentre la compatibilità HDR (HLG) offre una riproduzione delle immagini realistica.

7. Il software KAIROS offre maggiori funzionalità (disponibile dalla primavera del 2025)

Il software aggiornato per la piattaforma di produzione video live KAIROS di Panasonic migliora notevolmente le capacità di trasmissione in occasione di eventi live su larga scala. Nella versione 1.8 sono incluse le nuove funzionalità di controllo Multiple Core che consentono di gestire due mainframe KAIROS da un unico pannello di controllo. Ciò consente di gestire più sorgenti video, aumentando l’efficienza, soprattutto in occasione di eventi di grandi dimensioni.

Supporta anche ingressi e uscite ST 2110 a risoluzione più elevata, come 16:10 che possono facilmente ospitare riprese di varie dimensioni, soprattutto quando si lavora con pareti LED. La versione 1.8 include anche il supporto per HTML5, consentendo l’inserimento di grafica generata da piattaforme di grafica live direttamente nella piattaforma KAIROS.

8. Plug-in della nuova Media Production Suite e firmware della telecamera PTZ (disponibile da subito)

Il nuovo software Auto Framing basato sull’intelligenza artificiale di Panasonic offre soluzioni leader di mercato per il tracciamento automatico, il riconoscimento delle immagini e l’inquadratura automatica naturale per la telecamera PTZ AW-UE160W/K. Sfruttando il potente processore dell’UE160, i parametri di inquadratura sono facilmente definiti per ogni applicazione, per produrre contenuti di alta qualità e migliorare l’efficienza in loco. Questo firmware è disponibile immediatamente.

Un plug-in Advanced Auto Framing per la Media Production Suite di Panasonic, attivato con un tasto software, fornisce l’inquadratura automatica per varie telecamere PTZ, tra cui AW-UE160W/K, AW-UE150AW/AK, AW-UE150W/K, AW-UE100W/K e AW-UE80W/K. Ciò includerà l’inquadratura automatica multi-camera per migliorare la precisione e l’operatività del rilevamento del soggetto, mentre il riconoscimento facciale ottimizza l’inquadratura per gli individui.