Panasonic porta la sua tecnologia rugged a Enlit Europe 2024

Il settore industriale si è trasformato e si è fortemente digitalizzato. Tra i dispositivi più apprezzati nel settore si distinguono i rugged Panasonic TOUGHBOOK, i quali saranno esposti a Enlit Europe 2024, in programma dal 22 al 24 ottobre presso Fiera Milano Rho. L’evento sarà anche l’occasione per i visitatori di scoprire in che modo la suite di soluzioni Panasonic Industry può aiutare le aziende di servizi pubblici a digitalizzare ogni fase della distribuzione e della gestione dell’energia.

La digitalizzazione è una priorità per il settore dei servizi di pubblica utilità. Diversi fattori chiave come la conformità alle normative governative sui contatori intelligenti, l’accuratezza e l’efficienza delle misurazioni energetiche e la distribuzione sicura di gas e idrogeno, per non parlare dei lavoratori delle utility che si assumono ulteriori responsabilità IT, hanno infatti reso fondamentale l’accesso a soluzioni di mobile computing affidabili.

Ed è proprio questo l’ambiente in cui i dispositivi rugged Panasonic TOUGHBOOK sono più adatti. Poiché in grado di fornire la perfetta combinazione tra prestazioni, durata della batteria, connettività, affidabilità, robustezza e usabilità anche nelle condizioni più difficili, i tablet e notebook rugged TOUGHBOOK supportano i lavoratori mobili delle utility garantendo tempi di risposta più rapidi, aumento delle fix al primo tentativo, migliore qualità delle riparazioni e un servizio clienti complessivamente superiore.

Panasonic TOUGHBOOK: tecnologie di nuova generazione che affrontano problemi del mondo reale

Oltre alla gamma TOUGHBOOK di notebook e tablet ultra affidabili, robusti e versatili, Panasonic Industry esporrà una gamma di prodotti per il settore dell’energia, tra cui soluzioni di connettività wireless mesh e la sua nuova generazione di contatori di gas, acqua e soluzioni di assistenza.

Verrà inoltre presentata la nuova batteria CR-LAS, prima batteria al litio Panasonic da 3,5 Ah che può essere utilizzata a temperature comprese tra -40 °C e +85 °C, garantendo una maggiore longevità e prestazioni di scarica ad alto consumo.

Dichiarazioni

“Un dispositivo mobile affidabile è uno degli strumenti principali utilizzati dai lavoratori per lo scambio continuo di informazioni tra il campo e il back office“, commenta Nick Miller, Vertical Strategy Manager di Panasonic Connect Europe. “Un segnale GPS altamente accurato e affidabile è essenziale per localizzare, navigare e comunicare la posizione di perdite d’acqua, tubi e altre esigenze di riparazione e manutenzione“.