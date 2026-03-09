PFU EMEA Limited – A Ricoh Company a Didacta Italia con Camelot for Debate: tecnologia, AI e laboratori per innovare la didattica del confronto

PFU EMEA Limited partecipa a Didacta Italia, presentando, insieme ai partner Camelot, Sirianni Arredi e KNOWK, un innovativo laboratorio dedicato al Debate, la metodologia didattica che promuove pensiero critico, capacità argomentativa e competenze trasversali sempre più centrali nel percorso scolastico.

Al centro del progetto c’è Camelot for Debate, piattaforma digitale sviluppata da Camelot per la gestione strutturata dei dibattiti regolamentati, selezionata tra le 12 soluzioni didattiche presenti al Next Generation AI Summit 2025 promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dedicato al ruolo dell’intelligenza artificiale nella scuola e al suo impatto sui processi di insegnamento e apprendimento.

Un laboratorio completo: spazio fisico e i più innovativi strumenti digitali

Il laboratorio Camelot for Debate nasce dall’integrazione tra:

Piattaforma Camelot for Debate , che gestisce timer, turni di parola e ruoli (speaker, giudici, cronometristi) e utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare i dibattiti;

Tecnologia Ricoh . L’innovativo dispositivo RICOH 360 Meeting Hub è in grado di focalizzarsi su chi parla e su chi ascolta, elemento fondamentale per la valutazione anche degli aspetti verbali e non verbali;

Arredi modulari Sirianni , progettati per configurare un’aula fisica strutturata per il confronto;

Distribuzione e integrazione a cura di KNOWK.

La piattaforma Camelot for debate analizza audio, struttura delle argomentazioni, confutazioni e possibili bias cognitivi durante il Debate, restituendo feedback puntuali a studenti e docenti. Nello specifico, la componente video di RICOH 360 Meeting Hub consente di rivedere le performance, migliorare la consapevolezza comunicativa e garantire maggiore trasparenza nelle valutazioni, aspetto particolarmente rilevante anche nelle selezioni competitive.

Il laboratorio è pensato come uno spazio completo e replicabile, accessibile anche grazie ai nuovi fondi destinati ai laboratori scolastici: una soluzione economicamente sostenibile, progettata per integrarsi nelle attività didattiche quotidiane e non solo nei percorsi di Debate.

La tecnologia a portata di studenti e insegnanti

All’interno della piattaforma Camelot for Debate, RICOH 360 Meeting Hub riunisce videocamera, altoparlante e microfono per consentire un’esperienza di riunione coinvolgente e realistica da remoto, in cui i partecipanti vengono mostrati insieme e sentono di trovarsi nello stesso luogo. La vista panoramica a 360°, abbinata al raggio di cattura della voce fino a 6 metri consente interazioni fluide come in presenza.

Il design ergonomico e leggero di RICOH 360 Meeting Hub permette l’utilizzo su qualsiasi superficie piana, senza necessità di esperti IT per l’installazione: grazie all’intuitiva funzionalità plug-and-play, è sufficiente collegare il dispositivo a un laptop senza bisogno di configurare altri device o installare software complicati.

“L’utilizzo di RICOH 360 Meeting Hub all’interno della piattaforma Camelot for Debate porta nelle scuole una tecnologia pensata per valorizzare ogni voce in aula. Il Debate non è solo contenuto, ma anche presenza, linguaggio non verbale, capacità di ascolto: il nostro device, grazie alla ripresa a 360 gradi e alla qualità audio avanzata, consente di cogliere e restituire tutti questi elementi in modo chiaro e oggettivo. In questo modo la tecnologia non è un semplice supporto, ma diventa parte integrante del processo didattico, favorendo consapevolezza, trasparenza nella valutazione e sviluppo delle competenze comunicative”, ha commentato Massimiliano Grippaldi, Regional Manager, PFUE Italia.

Il Debate, una metodologia in forte crescita

Negli ultimi anni il Debate ha conosciuto una crescita significativa in Italia: circa 400 scuole fanno parte della rete WeDebate e ogni anno oltre 1.500 studenti partecipano alle selezioni per i campionati nazionali, articolati in competizioni regionali e finali nazionali.

Questa metodologia si sta inoltre estendendo dalla scuola secondaria di secondo grado alla scuola secondaria di primo grado e alla primaria, a conferma di un interesse sempre più ampio verso metodologie attive capaci di coinvolgere gli studenti e superare la lezione frontale tradizionale.

AI e didattica: innovazione conforme alle linee guida

La piattaforma Camelot for Debate potenzia l’esperienza fisica della Debate Room scolastica: al suo interno coesistono stanze digitali e ibride per moderare e gestire i dibattiti regolamentati e analizzare il Debate attraverso funzionalità basate su IA, con la possibilità di documentare le attività svolte in modo puntuale.

Camelot for Debate è stata progettata in linea con le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito scolastico, con particolare attenzione ai principi di trasparenza, minimizzazione dei dati e supervisione umana. Un approccio che coniuga innovazione tecnologica e responsabilità educativa.

“La tecnologia deve essere al servizio della metodologia didattica”, commenta Enrica Sabatini, Co Founder di Camelot. “Con questo laboratorio vogliamo offrire alle scuole uno strumento concreto per sviluppare competenze chiave come pensiero critico, comunicazione efficace e collaborazione, integrando soluzioni digitali avanzate in uno spazio fisico strutturato e inclusivo a misura di studenti e docenti”, ha proseguito Sabatini.

Appuntamento a Didacta

Durante la manifestazione sono previste sessioni formative, dimostrazioni pratiche e dibattiti – a cui è possibile prenotarsi – tra studenti che utilizzeranno l’intero laboratorio – piattaforma, arredi e tecnologia video – per mostrare in tempo reale il funzionamento della soluzione.

Con questa iniziativa, PFU EMEA Limited conferma il proprio impegno nel supportare la trasformazione digitale della scuola italiana, mettendo l’innovazione al servizio di una didattica partecipativa, consapevole e orientata al futuro.