Print4All 2025: l’attesa sta per finire

Mancano solo pochi giorni all’inaugurazione dell’evento più atteso dai protagonisti dell’industria della stampa e del converting. Torna a Fiera Milano Print4All, la manifestazione di riferimento del settore organizzata da Fiera Milano e promossa da Acimga e Argi, che, dal 27 al 30 maggio. Print4All 2025 accenderà i riflettori su macchine, tecnologie e materiali all’insegna di innovazione, digitalizzazione spinta e sostenibilità.

Con 245 aziende espositrici, il 33% delle quali estere, provenienti da 17 Paesi, Print4All 2025 rilancia la sua vocazione internazionale e si propone come piattaforma strategica per mettere in risalto la capacità innovativa del mercato del printing e del converting, valorizzare le opportunità di nuovi materiali e nuove soluzioni digitali e confrontarsi con i grandi trend che stanno trasformando il settore. Centrale, in questa edizione, anche l’attenzione al cartone ondulato, materiale chiave nella transizione verso imballaggi più sostenibili ed efficienti.

Per promuovere a livello internazionale le tecnologie in mostra, grazie alla rinnovata collaborazione tra Acimga e Agenzia ICE, è confermata la visita di un contingente di circa 120 buyer esteri altamente profilati da 28 Paesi, che avranno l’opportunità di incontrare, sulla base di un’agenda predefinita, le aziende in mostra e di valutare potenzialità e vantaggi derivanti dall’applicazione delle soluzioni più innovative.

Digitalizzazione e sostenibilità: i driver di sviluppo del mercato

A Print4All 2025 la stampa mostra il suo volto più evoluto. L’automazione avanzata e l’Intelligenza Artificiale sono oggi pienamente operative nei sistemi di stampa e converting, trasformando i processi produttivi in chiave di efficienza, precisione e flessibilità.

Il Green Printing non è più una prospettiva, ma una realtà consolidata, sostenuta da tecnologie che rispondono in modo diretto alle esigenze di una produzione responsabile e conforme alle normative europee.

A Print4All 2025 trovano spazio soluzioni già pronte per ottimizzare ogni fase di stampa, migliorando le performance, riducendo gli sprechi e ampliando l’offerta di servizi personalizzati. Ampio spazio sarà riservato anche alle proposte che abbracciano i principi dell’economia circolare contribuendo a un modello industriale più consapevole.

Corrugated Experience: il cartone ondulato protagonista di Print4All 2025

Non più semplice materiale da imballaggio, il cartone ondulato – con un mercato italiano che vale oltre 4 miliardi di euro, secondo in Europa solo alla Germania – è oggi uno degli attori chiave nel mondo del printing e del converting. Le sue qualità intrinseche – resistenza, versatilità, eccellente stampabilità e ridotto impatto ambientale – lo rendono una risorsa preziosa non solo per la logistica e l’e-commerce, ma sempre più anche per la comunicazione visiva.

Print4All conferma questo materiale come uno dei protagonisti della edizione 2025, con un focus tecnologico trasversale raccontato attraverso l’offerta di 40 aziende che, guidando l’operatore in visita in una sorta di percorso esperienziale all’interno dei padiglioni, potranno mostrare tutto il potenziale creativo e industriale del “corrugated”. Soluzioni di stampa ad alto impatto, tecniche di trasformazione avanzate e progetti di packaging intelligenti metteranno in luce come il cartone ondulato stia evolvendo da supporto funzionale a veicolo di brand identity e comunicazione emozionale.

A rafforzare il racconto sarà il Corrugated Experience Hub, l’iniziativa espositiva dedicata, collocata nel padiglione 9 di Print4All 2025, concepita come hub informativo e ispirazionale per produttori, trasformatori, stampatori e brand owner. Grazie alla collaborazione con player tecnologici di primo piano – Canon Italia, Elitron Robotic Cutting Intelligence, Erhardt + Leimer, Fosber, Hp Italy, Koenig & Bauer, New Aerodinamica, Petratto, Sei Laser, Siegwerk, Simec Group, tesa – l’iniziativa illustrerà l’intera filiera produttiva del corrugated, dall’ondulazione alla stampa, offrendo dimostrazioni applicative e approfondimenti sui trend emergenti. Un palcoscenico per scoprire le tecnologie più avanzate, generare nuove sinergie e valutare concrete opportunità di business in un settore in rapida trasformazione e costante crescita.

PrintMat: dove materiali, stampa e creatività si incontrano

PrintMat, l’iniziativa speciale che torna protagonista nel padiglione 11, racconta le infinite potenzialità che la stampa può esprimere quando creatività, materiali sostenibili, tecniche di nobilitazione e tecnologie innovative lavorano in sinergia.

Nell’area le aziende 3M Italia, Colines, Oropress e Roland DG offriranno una panoramica concreta delle applicazioni più originali nel mondo commerciale, editoriale e del packaging, con un focus su soluzioni biodegradabili, interattive, personalizzabili e dal forte impatto estetico e funzionale. PrintMat si conferma così il cuore pulsante dell’innovazione applicata ai materiali, un’esperienza immersiva per chi vuole toccare con mano il domani della stampa.

wearePrint4All Hyb: la professionalizzazione passa da qui

Cuore pulsante dell’offerta formativa di Print4All 2025 sarà il wearePrint4all Hub, realizzato con la collaborazione di Argi e Acimga e posizionato nel padiglione 11: un punto di incontro privilegiato per il mondo associativo, un’area dedicata al networking con tutta la community nazionale e internazionale del printing e del converting, ma soprattutto uno spazio in cui aggiornarsi professionalmente. Nell’arco delle quattro giornate, il wearePrint4all Hub accoglierà infatti un ricco programma di workshop, talk e seminari sui temi più “caldi” per il settore.

In linea con l’attenzione di questa edizione al cartone ondulato, un focus speciale sarà dedicato a questo comparto, con incontri su tecnologia, sostenibilità, professionalità e analisi di mercato.

Al centro del programma formativo di Print4All 2025 anche la sostenibilità e l’innovazione, le due direttrici che stanno ridefinendo le logiche produttive e i modelli di business dell’intera filiera, tra packaging a basso impatto, nuovi regolamenti e sistemi di stampa green. Non mancheranno approfondimenti dedicati all’impatto dell’intelligenza artificiale sui processi produttivi, tra automazione, efficienza e personalizzazione.

Focus anche su materiali, creatività e nobilitazione e sul contributo che possono offrire in termini di personalizzazione e valorizzazione dei brand.

In palinsesto approfondimenti dedicati allo scenario di mercato, dall’eccellenza del printing Made in Italy, apprezzato a livello mondiale, ad approfondimenti su segmenti verticali come la stampa flexo, la rotocalco e la serigrafia.

A completare l’offerta, approfondimenti più tecnici su sicurezza, tracciabilità ed evoluzione delle competenze professionali.

La formazione punterà anche a valorizzare i giovani talenti, farli avvicinare al mercato e a far emergere le nuove professioni della stampa, figure chiamate a muoversi oggi tra tecnologia, creatività e sostenibilità. Un programma pensato per chi vuole restare al passo e contribuire in modo consapevole al futuro del settore.

The Innovation Alliance: torna la sinergia vincente

Print4All 2025 è nuovamente parte di The Innovation Alliance, una sinergia strategica che valorizza la trasversalità e la complementarità tra mercati affini e fondamentali per l’industria manifatturiera.

Quattro eventi contemporanei per proporre una visione approfondita e specialistica di segmenti appartenenti a un’unica, ideale filiera produttiva: dalle macchine per la lavorazione e trasformazione sostenibile di gomma e plastica di GreenPlast, alle tecnologie di processing e packaging per i settori food e non food di Ipack-Ima, passando per le soluzioni di printing e converting di Print4All, fino alle proposte innovative per la movimentazione e la logistica di magazzino di Intralogistica Italia. Un ecosistema unico in Europa, pensato per chi cerca innovazione, efficienza e sviluppo sostenibile lungo l’intera filiera industriale.

Dichiarazioni

“Print4All rappresenta un momento strategico per tutto l’ecosistema del printing e del converting: una piattaforma concreta per mostrare l’eccellenza tecnologica delle aziende, ma anche per affrontare insieme le trasformazioni che stanno ridisegnando il mercato, dalla transizione green alla crescente automazione”, dichiara Enrico Barboglio, Direttore di Acimga e Argi. “Con più di 240 aziende presenti e una forte componente internazionale, nei prossimi giorni Print4All sarà il luogo in cui la filiera si incontra per condividere visione, tecnologia e nuove opportunità di sviluppo”.