Print4All 2025: l’attesa sta per finire!

Mancano poco più di due mesi per l’inaugurazione di Print4All 2025, la manifestazione di riferimento per il settore del printing e del converting, che torna a Fiera Milano dal 27 al 30 maggio.

Print4All 2025 rappresenta un’occasione unica per scoprire innovazioni e nuovi trend, con un’attenzione particolare alle opportunità aperte dai principali driver di sviluppo del mercato.

I temi cardine di Print4All 2025

La digitalizzazione, grazie alla crescente diffusione di soluzioni di automazione e Intelligenza Artificiale a bordo delle macchine, caratterizzerà tutta l’offerta di Print4All 2025, con soluzioni che stanno profondamente trasformando i processi produttivi, migliorando l’efficienza, ampliando i servizi e moltiplicando le possibilità di personalizzazione.

II Green Printing è l’altro tema che attraverserà tutta la proposta espositiva di Print4All 2025. La sensibilità crescente e le direttive europee sempre più stringenti impongono a tutte le aziende del settore di allinearsi ai principi delle 4R (Ridurre, Riutilizzare, Riciclare e Recuperare). Sostenibilità vuol dire nuovi materiali, inchiostri a basso impatto, ma anche tecnologie in grado di ridurre l’impatto energetico lungo l’intera filiera produttiva, fino ad arrivare alla gestione più efficiente di rifiuti e scarti.

Grande attenzione, infine ai nuovi materiali, grazie ai quali la creatività trova sempre più possibilità di esprimersi senza confini. Da un lato l’evoluzione tecnologica consente grande flessibilità e massima resa su ogni supporto, dall’altra le nuove proposte sostenibili, biodegradabili o interattive, si fanno veicolo di elevato valore aggiunto per il cliente finale.

Per permettere di scoprire in modo diretto e immediato le soluzioni più originali dove idea creativa, nuovi materiali e innovative tecniche di stampa e converting si uniscono a servizio di una comunicazione efficace, a Print4All 2025 torna il progetto PrintMat, che sarà il centro dell’innovazione nei materiali per la stampa. Tra i protagonisti dell’iniziativa, collocata nel padiglione 11, aziende come 3M, Colines e Oropress mostreranno come la ricerca sui materiali e le tecniche di nobilitazione possano conferire valore estetico e funzionale ai prodotti stampati. L’area si concentrerà su applicazioni commerciali, editoriali e di packaging, con particolare attenzione alla personalizzazione e alle soluzioni eco-sostenibili.

Corrugated: “Un evento nell’evento”

Non più soltanto un materiale da imballaggio: il Cartone Ondulato oggi è una vera e propria risorsa per diversi mondi produttivi e per la distribuzione, che ne sfruttano le caratteristiche di resistenza, flessibilità, stampabilità e sostenibilità.

Con un trend di crescita costante in tutti i mercati europei e un mercato italiano di eccellenza (è il secondo in Europa) che vale oltre 4 miliardi di euro, il cartone ondulato è oggi un pilastro dell’innovazione e del design sostenibile.

Per questo, il corrugated sarà uno dei grandi protagonisti di Print4All 2025, un focus tecnologico che pervaderà tutta l’offerta espositiva, guidando l’operatore in visita in una sorta di un percorso esperienziale tra oltre 30 aziende specializzate sul settore, che racconteranno le innovazioni e le potenzialità di un materiale che sta sempre più diventando uno strumento di comunicazione visiva.

Corrugated Experience, iniziativa che si aggiunge alla proposta dei singoli espositori, offrirà uno spazio comune di accoglienza, collocato nel pad. 9, che racconterà tutte le fasi della filiera: dall’ondulazione alla trasformazione. Grazie al contributo delle tecnologie e dell’expertise di aziende prestigiose nel campo della produzione, della lavorazione, della trasformazione e della personalizzazione attraverso la stampa del cartone ondulato come Canon, Erhardt + Leimer, Fosber, HP, Koenig & Bauer, New Aerodinamica, Tesa, Corrugated Experience proporrà ai visitatori di Print4All 2025 esempi delle principali applicazioni di cartone ondulato e approfondimenti su potenzialità e tecnologie, grazie a un palco su cui si alterneranno aziende ed esperti di settore. Un punto di incontro per produttori, trasformatori, stampatori e brand owner, un ambiente ideale per scoprire nuove opportunità di business, approfondire le proprie conoscenze, fare networking, valutare le potenzialità applicative delle tecnologie che gli operatori troveranno negli stand della manifestazione.

wearePrint4All Hub: formazione e confronto

Print4All 2025 propone un approccio rinnovato ai contenuti convegnistici, attraverso un modello pensato per valorizzare le relazioni e confrontarsi sulle tendenze e le sfide che stanno plasmando l’industria della stampa.

Cuore pulsante di questa nuova edizione sarà il wearePrint4all Hub, realizzato con la collaborazione di Argi e Acimga e posizionato al centro del padiglione 11, un punto di incontro privilegiato per il mondo associativo, ma anche un contesto in cui aggiornarsi professionalmente, grazie a talk, presentazioni di mercato e speech. Un ambiente dinamico dedicato alle relazioni dove i contenuti saranno protagonisti, ma anche un’area dedicata al networking con tutta la community del printing e del converting.

I macro-temi su cui si articoleranno gli interventi di esperti, analisti di settore, operatori di mercato, fornitori e clienti saranno affrontati grazie al coinvolgimento di espositori e associazioni, in modo da offrire una chiave di lettura fedele di ciò che il mercato richiede e desidera conoscere. A Print4All 2025 si parlerà di digitalizzazione (Automazione e Intelligenza Artificiale); materiali innovativi; personalizzazione; sostenibilità e Green Printing; sicurezza e tracciabilità; creatività e nobilitazione; Made in Italy e competitività, ma anche delle modalità per avvicinare i giovani al mercato, una priorità per assicurare innovazione e un futuro dinamico al settore.

Ogni macro-tema affrontato a Print4All 2025, prevedrà uno o più speech distribuiti nel corso delle giornate della fiera, in modo da garantire a ogni visitatore, indipendentemente dal giorno scelto per la visita, l’opportunità di approfondire contenuti rilevanti per le proprie aree di interesse, scegliendo da un ampio ventaglio di contenuti:

The Innovation Alliance: a Print4All 2025, torna la sinergia vincente

Un valore aggiunto della visita a Print4All 2025 è sicuramente la rinnovata appartenenza a The Innovation Alliance, il format che vede la manifestazione svolgersi in contemporanea ad altre tre fiere – Ipack-Ima, Greenplast e Intralogistica Italia – appartenenti a una unica ideale filiera che va dalla produzione sostenibile della plastica al packaging, dal printing e converting alla movimentazione delle merci.

Una proposta di sistema unica in Europa che rafforza la vocazione internazionale di Print4All, supportata da un programma di incoming dedicato. Anche per questa edizione, infatti, è confermata la collaborazione tra Acimga, promotore della manifestazione, e Agenzia ICE, che stanno lavorando allo scouting e all’invito di più di 100 top buyer provenienti dalle aree geografiche di maggior interesse, che avranno modo di poter toccare con mano l’alto livello tecnologico di un settore che è un fiore all’occhiello dell’Europa, ma anche dell’Italia (il solo export made in Italy del printing ha raggiunto i 1.860 milioni di euro nel 2024, secondo i dati Acimga).