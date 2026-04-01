Raffreddamento data center: come renderlo efficiente e affidabile

A causa della crescente densità di potenza, oggi i data center necessitano di sistemi di raffreddamento a liquido in grado di soddisfare i più elevati requisiti in termini di efficienza e affidabilità. Un elemento chiave in questo contesto è il sistema di tubazioni utilizzato. Al Data Centre World 2026, che si terrà il 6 e 7 maggio alla Messe Frankfurt, aquatherm presenterà allo stand H110 il suo sistema di tubazioni aquatherm blue e mostrerà in modo pratico i vantaggi che offre in diversi concetti di raffreddamento per ambienti ad alta densità. Parallelamente, con aquatherm energy verrà presentato un sistema di tubazioni preisolato che facilita l’utilizzo economico del calore residuo. aquatherm è il produttore leader a livello mondiale di sistemi di tubazioni in polipropilene per l’impiantistica e la domotica.

Raffreddamento ad alte prestazioni per ambienti AI e HPC

aquatherm blue è un sistema di tubazioni flessibile e altamente sviluppato che consente di trasportare in modo sicuro i fluidi di raffreddamento sia nei classici sistemi ad acqua fredda che nei concetti di raffreddamento Direct-to-Chip e ibridi. Grazie al polipropilene (PP-R), materiale resistente alla corrosione, e a una tecnica di saldatura omogenea, si ottengono giunti a tenuta stagna in grado di soddisfare gli elevati requisiti di sicurezza operativa e carico continuo. Le superfici interne dei tubi, ottimizzate per il flusso, contribuiscono direttamente al miglioramento dell’efficienza complessiva.

Il recupero del calore residuo come fattore economico

L’immissione del calore residuo dei centri di calcolo nelle reti di teleriscaldamento locali rafforza l’accettazione da parte dei comuni e dei residenti e apre agli operatori ulteriori potenzialità economiche. aquatherm energy, un sistema di tubazioni preisolato ottimizzato per il trasporto a basse perdite energetiche di fluidi caldi e freddi, crea i presupposti ideali per un efficiente utilizzo del calore residuo. Il prodotto è disponibile sia come sistema a tubo singolo che a doppio tubo. Nella soluzione a doppio tubo, l’andata e il ritorno sono premontati in un unico tubo, il che consente di risparmiare spazio e di ridurre i costi e i tempi di costruzione. Le varianti a tubo singolo e a doppio tubo sono inoltre disponibili con localizzazione delle perdite integrata.

Sistemi di tubazioni per moderni concetti di raffreddamento

I data center del futuro necessitano di un’infrastruttura di raffreddamento a liquido che garantisca condizioni idrauliche stabili nel tempo, un’elevata sicurezza operativa e un utilizzo economico dell’energia. aquatherm sistemi di tubazioni costituiscono la solida spina dorsale dei moderni concetti di raffreddamento, dalla classica alimentazione di acqua fredda ai sistemi di raffreddamento a liquido altamente dinamici per applicazioni di intelligenza artificiale.

Esempi di applicazione e nuova logica di progettazione

I visitatori specializzati del Data Centre World 2026 potranno ottenere presso lo stand di aquatherm una panoramica pratica sulle soluzioni di sistema, sugli esempi di applicazione e sui concetti di integrazione per infrastrutture ad alte prestazioni dei data center. Sul palco Green Innovation della fiera, il 6 maggio alle 15:40 potranno inoltre scoprire perché i data center ad alte prestazioni potrebbero richiedere una nuova logica di progettazione che non parta dall’infrastruttura IT, ma dall’architettura di raffreddamento. La presentazione dal titolo “We are cooling the wrong thing: Why data centre architecture must change” sarà tenuta da Dimitri Wolf, Area Sales & Account Manager di aquatherm.