Regali tech a San Valentino: con questi non si sbaglia

Regali tech per San Valentino perfetti sia per lui che per lei. A proporli ci pensa Sharp Consumer Electronics, che ha selezionato alcuni prodotti tech perfetti per entrare nel cuore di chi amiamo e rendere la giornata degli innamorati davvero perfetta!

Crea l’atmosfera perfetta con i regali tech per San Valentino

Grazie agli olii essenziali e all’illuminazione, questo diffusore di aromi riesce a trasformare qualsiasi casa in un sofisticato centro benessere. Il dispositivo è infatti dotato di una moderna tecnologia a ultrasuoni. Il diffusore di aromi può essere utilizzato per oltre otto ore grazie al serbatoio da 200 ml. Basterà aggiungere dell’acqua e qualche goccia dei vostri olii preferiti e il gioco è fatto. La luce LED color ambra è in grado di ricreare un’accogliente atmosfera grazie all’”effetto candela” e, inoltre, può essere anche soffusa o spenta del tutto. L’Aroma Diffuser a ultrasuoni di Sharp (DF-A1E) è disponibile nei colori nero, tortora o bianco con coperchio in oro rosa o in oro metallizzato. Prezzo consigliato: 49 euro – disponibile su Amazon.it nel colore bianco. Maggiori informazioni su www.sharpconsumer.it

Un audio perfetto come al cinema

HT-SB100 è la più recente aggiunta alla popolare gamma di soundbar Sharp. Grazie alla cassa nero lucido e alla griglia in rete metallica, si inserisce con eleganza in qualsiasi ambiente. Con una larghezza di soli 80cm, HT-SB100 è perfetta per i televisori con schermo da 32” o superiore. Può essere posizionata su un ripiano o montata a parete per un look più contemporaneo. Questa soundbar offre una straordinaria prestazione audio con una potenza di uscita massima di 75W e consente di non scendere più a compromessi sulla qualità audio del televisore. Grazie al sistema stereo 2.0ch, si ottiene un’esperienza audio coinvolgente con un suono stereo destro e sinistro ben distinto. Pronti a guardare un film in compagnia? Prezzo consigliato 89 euro – disponibile su Amazon.it maggiori informazioni su www.sharpconsumer.it