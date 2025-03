Rittal con Eplan a KEY 2025 per un settore energetico più sostenibile

Rittal, fornitore mondiale leader in soluzioni per armadi di comando, automazione e infrastrutture industriali, IT, energy & power, sistemi di climatizzazione e service ed Eplan, fornitore di soluzioni software e di servizi nei campi dell’ingegneria elettrica, dell’automazione e della meccatronica, rinnovano la loro presenza a KEY, la fiera di riferimento per le tecnologie, le soluzioni e i servizi legati alla transizione energetica, con un’area espositiva ancora più ampia e numerose proposte mirate a supportare la transizione in corso.

Presso il Padiglione C5, Stand 421, i visitatori potranno scoprire un ecosistema pensato per rispondere alle esigenze del settore energetico con un approccio all’avanguardia, efficiente e orientato alla digitalizzazione.

Verso un’energia più sostenibile ed efficiente

La transizione energetica impone al settore sfide sempre più complesse, da affrontare in tempi stringenti. I sistemi di gestione devono evolversi per combinare affidabilità, sicurezza ed efficienza operativa. L’industrializzazione dell’intera catena di processo è fondamentale per raggiungere questo obiettivo. Rittal ed Eplan, forti dell’esperienza nel settore industriale, presentano a KEY 2025 un’offerta strutturata che integra digitalizzazione, efficienza energetica e automazione. Basata su soluzioni scalabili e sostenibili, questa proposta non solo semplifica la gestione dell’energia, ma favorisce anche la riduzione dei costi operativi e l’ottimizzazione delle risorse.

Rittal ed Eplan presentano le loro soluzioni modulari ed integrate per la gestione dell’energia

La visita in fiera offrirà l’opportunità di esplorare una selezione rappresentativa dell’ampio portafoglio di soluzioni che Rittal ed Eplan dedicano al mondo dell’energia e della mobilità sostenibile, comprendente sistemi di contenimento, climatizzazione, distribuzione di energia e strumenti avanzati per la progettazione e digitalizzazione.

Saranno ad esempio presenti la TopTec Charging Station e TopTec Fotovoltaico, due soluzioni un’infrastruttura avanzata per la gestione di impianti di ricarica per veicoli elettrici progettata per l’outdoor e quindi per resistere alle condizioni più estreme; il nuovo sistema modulare Ri4Power per la distribuzione di energia nei quadri elettrici, che ottimizza lo spazio e riduce l’uso di rame; gli armadi VX25 con climatizzazione Blue e+, dotati di una tecnologia di raffreddamento ad alta efficienza che consente una riduzione dei consumi energetici fino al 75% rispetto alle soluzioni tradizionali, oltre ad un armadio VX25 allestito con l’innovativo sistema a sbarre RiLineX, progettato per facilitare l’assemblaggio dei sistemi e migliorare la sicurezza operativa.

Progetti standard: la base per costruire soluzioni per il mercato dell’energia

Da anni Rittal ed Eplan sono sempre più presenti nel mercato dell’energia con un ampio portfolio di prodotti e soluzioni. Nello specifico Eplan Industry Standard Project e Rittal Application Samples offrono una perfetta integrazione delle soluzioni delle due aziende, dalla progettazione fino al prodotto finito.

Eplan ha sviluppato alcuni progetti standard destinati ai mercati verticali dell’energia: fotovoltaico, ricarica elettrica, distribuzione e trasmissione di energia.

I progetti sono disponibili sul sito Eplan nella sezione Industry Standard Project e sul sito Rittal nella sezione Industry Standard Project e includono quanto necessario per la loro realizzazione: definizione del progetto, Engineering, cablaggio della piastra di montaggio (Eplan Electric P8), integrazione dei dati del costruttore (Data Portal), progettazione in 3D (Eplan Pro Panel), elenco materiali, il gemello digitale “ready2go” (Eplan View) e infine la documentazione di progetto.

Allo stand gli specialisti Eplan presenteranno i diversi progetti standard, rappresentati non solo dalla versione digitale ma anche da quella fisica del quadro elettrico e saranno a disposizione per dare maggiori informazioni sugli step intermedi della realizzazione del quadro, dalla configurazione con Rittal RiPanel, ai centri di lavoro automatizzati oltre al software intelligente per il cablaggio del quadro elettrico.