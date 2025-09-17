Seafuture: Panasonic c’è con l’intera gamma TOUGHBOOK

Panasonic Mobile Solutions conferma anche quest’anno la sua presenza a Seafuture, la convention internazionale dedicata alle tecnologie marittime e dual use organizzata all’interno della base navale di La Spezia dal 29 settembre al 2 ottobre. Giunta alla nona edizione, Seafuture è considerata una delle più rinomate fiere del settore marittimo e navale e attira professionisti, società e delegazioni da tutto il mondo.

In occasione dell’evento Panasonic esporrà l’intera gamma di dispositivi TOUGHBOOK dedicata alla difesa, che include notebook e tablet fully rugged: una serie di dispositivi progettati per garantire la connettività 5G sicura, veloce e a banda larga – sia su reti private che autonome – che consentono di accedere a dati e informazioni in contesti mission-critical rapidamente e secondo rigorosi standard ambientali.

Quest’anno, a Seafuture, speciale rilevanza verrà data ai tre prodotti 5G ready (40mk2, 33mk4 e G2mk3) e alle attività di costruzione delle reti 5G private in collaborazione con Cocus. Recentemente, infatti, Panasonic ha stretto una partnership con COCUS AG, fornitore leader di soluzioni IT specializzato in servizi di trasformazione digitale, reti 5G private e intelligenza artificiale, per fornire ai propri clienti hardware all’avanguardia, software intelligente e un’infrastruttura di rete 5G privata affidabile. Grazie a questa sinergia, Panasonic propone soluzioni open-RAN completamente sicure e scalabili, dalla connettività di rete ai requisiti specifici delle applicazioni dei clienti.

“I dispositivi rugged di Panasonic si adattano perfettamente all’uso in contesti mission-critical, quali ad esempio la Difesa nelle le operazioni via mare e terra, grazie alla velocità di trasferimento dati e alla latenza molto bassa che sono in grado di garantire. Inoltre, gli avanzati standard di sicurezza assicurano alle aziende il controllo sui propri dati sensibili, mitigando i rischi associati alle crescenti minacce informatiche”, commenta Luca Santonico, Key Account Manager di Panasonic Mobile Solutions.

Mentre le diverse industrie si tengono al passo della trasformazione digitale con gli strumenti di intelligenza artificiale, la potente combinazione di dispositivi mobili rugged e connettività 5G si sta rivelando essenziale per i lavoratori mobili che necessitano di migliorare l’efficienza, l’automazione e il processo decisionale in tempo reale.

L’appuntamento con Panasonic Mobile Solutions è a Seafuture dal 29 settembre al 2 ottobre, stand D10.