Sharp a ISE 2026 con i nuovi touch display PCAP immersive con eyefactive

Sharp Display Solutions Europe, la divisione audio visivisa di Sharp Europe presenterà esperienze immersive attraverso applicazioni che guidano i monitor touch, all’Integrated Systems Europe (ISE) 2026, che avrà luogo dal 3 al 6 febbraio 2026 presso la Fira de Barcelona, Gran Via, Spagna.

Esponendo con il tema “Focus – Now and Beyond”, Sharp dimostrerà come le sue ultime tecnologie display siano progettate con precisione, affidabilità, pensate per generare valore a lungo termine e un’operatività sostenibile. Il focus sarà un’applicazione per il nuovo tavolo interattivo 55” PCAP, lanciata in collaborazione con i pioneri del touchscreen, eyefactive GmbH.

Dare vita allo storytelling interattivo

Progettato come un’esplorazione pratica delle capacità display di Sharp, il tavolo touch PCAP da 55” permette ai visitatori di ISE di navigare in modo intuitivo nell’ampio portfolio di prodotti e soluzioni di Sharp. Alimentata dal software touchscreen personalizzabile e interattivo di eyefactive, l’applicazione riflette l’impegno di Sharp verso un design affidabile e pensato per l’utente. L’installazione utilizza il supporto Taurus di eyefactive, integrandosi perfettamente nel design complessivo dello stand Sharp.

“La tecnologia touch interattiva gioca un ruolo sempre più importante nel modo in cui le organizzazioni presentano informazioni e coinvolgono gli utenti nei punti vendita, nel mondo dell’informazione, nell’entertainment e negli ambienti collaborativi” ha dichiarato Daniela Dexheimer, Section Manager Product Management Collaboration Technologies di Sharp Display Solutions Europe. “A ISE 2026, siamo entusiasti di presentare i nuovi display touch PCAP della serie Sharp MultiSync® M2, con un focus speciale sulla nostra applicazione touch table PCAP da 55” sviluppata in collaborazione con eyefactive, dimostrando come l’attenzione di Sharp per la precisione, l’affidabilità e il valore a lungo termine si traduca in esperienze touch intuitive e di alta qualità per ambienti pubblici e commerciali”.

Una collaborazione che unisce hardware e software

eyefactive fornisce un livello di software interattivo per il touch table di Sharp 55” PCAP un software interattivo a livelli, promuovendo un coinvolgimento dinamico e multiutente su schermi touch di grande formato. Questa soluzione dimostra come le interazioni software-driven possano aumentare il digital signage, la segnaletica di orientamento e i casi d’uso collaborativi in settori come il retail, i musei e gli spazi pubblici.

“Il nostro scopo è di creare esperienze interattive che siano intuitive, coinvolgenti e che siano scalabili” ha dichiarato Johannes Ryks, CEO di eyefactive GmbH. “Insieme a Sharp, stiamo mostrando come il potente software multitouch e il display PCAP ad elevata performance possano lavorare perfettamente insieme per creare applicazioni touch coinvolgenti volte ad attirare l’attenzione e incoraggiare l’esplorazione”.

I nuovi display touch di Sharp, MultiSync M2 Series PCAP

Il lancio dei nuovi display touch Multyync® M2 Series PCAP è previsto ad aprile 2026. È Disponibile in 43, 50, 55 e 65 pollici, la nuova offerta touch PCAP è progettata per un’ampia gamma di applicazioni:

Segnaletica touch per punti vendita (POS)

Wayfinding interattivo

Installazioni in musei e culturali

Applicazioni per tavoli touch

I nuovi display Sharp touch Multyync M2 Series PCAP offrono una luminosità di 550 cd/m², pannelli anti-riflesso ad alta opacità e SpectraView Engine per colori vividi e accurati. Il loro glass design senza bordi supporta installazioni in verticale, da scrivania o face-up, con un massimo di 20 punti di contatto per un’interazione responsive con le dita e la penna. Questi display robusti sono costruiti per operare 24/7 garantendo un’implementazione sicura e IT-friendly tramite connettività USB-C singola e sicurezza di rete IEEE 802.1x. Le opzioni modulari e la connetività flessbile assicurano prestazioni all’avanguardia, basate su una tradizione di affidabilità e valore a lungo termine di Sharp e NEC.