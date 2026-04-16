Sonos avvia una partnership con Archiproducts e partecipa alla Milano Design Week

Sonos, azienda specializzata nell’innovazione audio, annuncia una nuova partnership con Archiproducts, piattaforma internazionale di riferimento per l’architettura e il design, dando vita a una collaborazione che mette il suono al centro dell’esperienza progettuale contemporanea. Un’evoluzione naturale del percorso di Sonos, da sempre orientato a coniugare innovazione tecnologica, semplicità d’uso e qualità sonora, all’interno di contesti progettuali complessi e in continua trasformazione. L’incontro con Archiproducts rafforza una visione condivisa, in cui il design diventa piattaforma di connessione tra linguaggi, esperienze e persone.

Sonos presente alla Milano Design Week 2026

Dal 20 al 26 aprile, in occasione della Milano Design Week 2026, la collaborazione trova la sua espressione più concreta negli spazi di Archiproducts Milano, dove prende vita “Fòco. Living notes”, il nuovo progetto di interior design firmato Studiopepe. Situato in Via Tortona 31, nel cuore della Design Week, lo spazio di trasformazione interpreta il fuoco come elemento generativo e simbolico, capace di definire nuovi equilibri, traducendosi in un ambiente stratificato dove materiali, luce e forme dialogano in una tensione armonica.

Sviluppato su due livelli e in oltre quindici ambienti ampi e interconnessi, lo spazio accoglie le soluzioni Sonos come parte integrante del racconto, accompagnando e amplificando la percezione degli spazi, contribuendo a delineare un’esperienza sonora fluida e avvolgente.

Dalle soluzioni compatte e versatili come Era 100 ed Era 300, disponibili anche su stand, ai sistemi più performanti come Sonos Five, fino alle configurazioni home cinema con Sonos Arc Ultra e Sonos Beam, il progetto valorizza la capacità di Sonos di adattarsi a diversi contesti abitativi. Per le installazioni più complesse, sono presenti anche Sonos Amp e Sonos Port, insieme ai diffusori Sonos by Sonance, progettati per un’integrazione architettonica discreta e ad alte prestazioni. L’esperienza sonora si completa con Sub 4 e Sub Mini, oltre a soluzioni portatili come Sonos Move 2, a testimonianza della flessibilità e scalabilità dell’ecosistema. All’interno dello spazio saranno presenti anche soluzioni della linea Professional come Era 100 Pro, uno speaker intelligente di fascia alta progettato specificamente per installazioni audio commerciali e residenziali, e Amp Multi, un amplificatore streaming multicanale per ambienti residenziali in evoluzione.

In questo contesto, il suono assume un ruolo strutturale, contribuendo non solo alla funzionalità degli spazi ma anche alla loro identità sensoriale. In linea con la filosofia Sonos, ogni soluzione è progettata per offrire un’esperienza d’ascolto senza compromessi.