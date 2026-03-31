Sonos debutta a MIR, la fiera di riferimento per le tecnologie audio, video, luci

SONOS, azienda attiva settore audio a livello mondiale, annuncia il suo esordio a MIR – Multimedia Integration Expo. Un appuntamento per le tecnologie audio, video, luci e i sistemi integrati in programma presso il Quartiere Fieristico di Rimini da domenica 12 a martedì 14 aprile. L’evento rappresenta un momento strategico di confronto per gli operatori del settore, offrendo una vetrina privilegiata sulle ultime evoluzioni tecnologiche e sulle infrastrutture digitali più avanzate.

In questo scenario Nital, distributore ufficiale del brand SONOS in Italia, conferma la propria volontà di supportare il canale professionale attraverso soluzioni audio di alta qualità, capaci di coniugare semplicità d’uso e prestazioni d’eccellenza. La partecipazione a MIR segna una tappa fondamentale nella strategia di crescita del marchio, sottolineando l’impegno costante nel fornire ai system integrator e ai progettisti strumenti versatili e all’avanguardia. Durante le giornate di fiera, l’azienda presenterà presso il proprio spazio espositivo le più recenti novità della gamma, con un focus particolare sugli aggiornamenti di sistema e sulle opportunità offerte dall’ecosistema integrato per contesti residenziali e commerciali.

SONOS Pro Lab | MIR Edition, le sessioni di formazione dedicate ai professionisti del settore

In occasione del prestigioso palcoscenico della Fiera, SONOS promuoverà un’importante iniziativa formativa denominata “SONOS Pro Lab – MIR Edition”, in programma per domenica, 12 aprile presso la Sala Rossa del Polo Fieristico (Hall Sud). Durante la giornata si alterneranno quattro sessioni di training sui nuovi prodotti professionali, per i Rivenditori Professionali Autorizzati SONOS, ogni due ore dalle 10:30 alle 16:30. L’iniziativa permetterà ai partecipanti di ottenere la Certificazione Professionale SONOS 2026, garantendo un aggiornamento ufficiale sulle nuove soluzioni. Due momenti conoscitivi sono attesi alle ore 11:30 e alle 15:30, pensati per i rivenditori e gli installatori che desiderano approfondire i vantaggi competitivi del brand e scoprire le opportunità per diventare Rivenditori Professionali Autorizzati SONOS.

La durata di tutte le sessioni è di 45 minuti con partecipazione gratuita, previa prenotazione, fino a esaurimento posti. La registrazione sarà pertanto considerata valida solo in seguito alla ricezione della conferma ufficiale di accredito.

SONOS vi aspetta in fiera:

Coordinate

Quartiere Fieristico di Rimini

Stand 174, Padiglione A1