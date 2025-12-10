Sony all’ISE 2026: potenziare la creatività, valorizzare gli spazi

Sony tornerà all‘Integrated Systems Europe (ISE) 2026, che si terrà a Barcellona dal 3 al 6 febbraio 2026, per presentare le sue ultime innovazioni AV con il tema “Potenziare la creatività, migliorare gli spazi”.

Forte della sua consolidata tradizione di innovazione, Sony presenterà diverse soluzioni chiave e dimostrerà come la propria tecnologia consenta alla creatività di fiorire e trasformi il modo in cui le persone interagiscono, apprendono e collaborano negli spazi aziendali, commerciali, educativi e produttivi.

Al centro della presenza di Sony all’ISE 2026 vi è l’impegno a creare spazi più intelligenti e stimolanti. Dalle esperienze digitali immersive nel settore retail agli efficienti ambienti di lavoro ibridi e alla produzione di podcast di nuova generazione, il portafoglio di soluzioni affidabili e di alta qualità di Sony illustra come l’AV professionale possa potenziare la creatività migliorando al contempo l’esperienza utente e l’efficienza operativa.

Creatività in azione da scoprire con Sony

I visitatori dello stand Sony avranno l’opportunità di esplorare una serie di zone immersive e interattive che danno vita ad applicazioni reali. Ogni ambiente è progettato per dimostrare come le soluzioni Sony possano migliorare la creatività, la comunicazione e la collaborazione.

Zona 1: Spazio soluzioni aziendali, che mostra soluzioni che possono essere integrate perfettamente.

Zona 2: Istruzione, che mette in evidenza l’avanzato sistema di inquadratura automatica basato sull’intelligenza artificiale di Sony e la compatibilità con prodotti di terze parti.

Zona 3: Spazio retail con soluzioni all-in-one che utilizzano Edge AI per metriche migliorate e SRD (Spatial Reality Display) per esperienze coinvolgenti e immersive.

Zona 4: Capture and Connect Studio, una soluzione all-in-one pronta all’uso e semplice da utilizzare per la produzione di contenuti video e lo streaming.

Zona 5: Produzione di eventi dal vivo, con la presentazione della produzione di conferenze ed eventi con attrezzature di livello broadcast.

Un approccio sostenibile all’innovazione

La sostenibilità continua a essere un principio guida per il business Professional Displays & Solutions di Sony. L’iniziativa Green Management 2030 (GM2030) del gruppo Sony fissa diversi obiettivi a medio termine che entreranno in vigore dal 2026 al 2030, tra cui la riduzione delle emissioni complessive di gas serra (GHG) lungo tutta la catena del valore di oltre il 25% entro l’anno fiscale 2030 e l’alimentazione di tutte le sue attività con energia elettrica rinnovabile al 100% entro lo stesso anno. Tra gli obiettivi principali figurano anche il miglioramento della circolazione delle risorse, limitando la plastica non circolare1 a non più del 30% del peso dei prodotti, e l’eliminazione degli imballaggi in plastica per i prodotti più piccoli e nei negozi al dettaglio entro il 2030. Sul fronte dei prodotti, la plastica riciclata SORPLAS™ di Sony è stata integrata nella serie BRAVIA BZ-L dall’estate 2023 in tutti i 15 modelli.

Rik Willemse, responsabile di Sony Professional Displays & Solutions Europe, commenta: “ISE 2026 sarà incentrato sulla dimostrazione di come la tecnologia possa potenziare la creatività e trasformare gli spazi quotidiani in esperienze. Che si tratti di un’aula stimolante, di un luogo di lavoro più intelligente o di uno spazio commerciale coinvolgente, le nostre soluzioni sono progettate per aiutare i clienti a pensare in grande e lavorare in modo più intelligente, sostenendo al contempo un futuro più sostenibile”.

I visitatori potranno vedere le tecnologie Sony non solo presso lo stand dell’azienda, ma anche presso gli stand dei partner durante tutta la fiera, a ulteriore dimostrazione dell’approccio collaborativo di Sony e della crescente diffusione dei suoi prodotti nel panorama AV.

Sony sarà presente nella Hall 3, stand 3E300, alla FIRA Barcelona, Gran Via, dal 3 al 6 febbraio 2026.

Per ulteriori informazioni su Sony Professional Solutions, visitare il sito pro.sony.