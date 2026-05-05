Storage di rete: le novità di ASUSTOR a Computex

ASUSTOR, produttore di soluzioni storage fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer , parteciperà a Computex 2026, dove presenterà una gamma rinnovata di soluzioni di archiviazione progettate per rispondere alle sfide tecnologiche in continua evoluzione. Presso lo stand aziendale, i riflettori saranno puntati sull’integrazione dell’intelligenza artificiale locale, sull’adozione del networking USB4 e sulla capacità di scalabilità estrema per le infrastrutture aziendali.

In anteprima assoluta ASUSTOR svelerà la nuova serie Flashstor Gen3, l’evoluzione della propria linea di punta all-flash dedicata ai creatori di contenuti. Questa nuova generazione si distingue per l’introduzione del supporto al calcolo AI in locale e per l’implementazione del networking USB4 diretto, due funzionalità pensate per accelerare drasticamente i flussi di lavoro professionali. Pur mantenendo il design compatto che ha decretato il successo delle serie precedenti, la Gen3 punta a offrire una gestione dei dati ancora più intelligente e sicura, mentre l’integrazione della grafica AMD Radeon e di una porta HDMI consente il collegamento diretto a un display permettendo di sfruttare le funzionalità di ASUSTOR Portal, applicazioni di virtualizzazione, nonché l’installazione di sistemi operativi di terze parti.

Parallelamente alle soluzioni per i professionisti della creatività, ASUSTOR metterà in mostra la propria offerta per il mercato enterprise, tra cui spiccherà sicuramente il nuovo Lockerstor 24R Pro Gen2. Questo sistema rackmount a 24 alloggiamenti rappresenta il cuore di un ecosistema capace di spingersi oltre i limiti di archiviazione del segmento. Attraverso l’integrazione con le unità di espansione Xpanstor 12R Gen2, infatti, le aziende possono scalare le proprie risorse fino a raggiungere una capacità complessiva prossima ai 2 petabyte, rispondendo con efficacia alle necessità dei più avanzati data center e delle applicazioni che richiedono la gestione di enormi moli di dati.

La robustezza di questa infrastruttura è garantita da un design rigoroso, che vede nell’unità Xpanstor 12R Gen2 un pilastro di affidabilità. Dotata di doppi alimentatori ridondanti da 550W di grado Platinum e di una modalità di connessione dual-path, l’unità assicura la continuità operativa anche in caso di guasti hardware o interruzioni di collegamento. L’intero sistema è perfettamente coordinato dal sistema operativo ADM tramite Storage Manager, che permette al personale IT una gestione centralizzata e intuitiva di tutti i dischi e degli array RAID, inclusa la protezione tramite snapshot.

A testimonianza della qualità costruttiva e dell’impegno verso i propri clienti, ASUSTOR offre oggi una garanzia di 5 anni per i modelli Lockerstor R Pro Gen2 e Xpanstor 12R Gen2, posizionandoli come investimenti sicuri per la tutela degli asset digitali aziendali.

Oltre alle novità principali, ASUSTOR porterà sotto i riflettori della kermesse taiwanese i vari modelli delle serie Flashstor, Lockerstor Gen3, AS54 e Drivestor Pro Gen2, confermando la capacità di coprire ogni tipo di esigenza nell’ambito dello storage, dallo studio professionale alle grandi infrastrutture di rete.