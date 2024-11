Tech Espresso, il vodcast di Lenovo che spiega le nuove dinamiche dell’IT

AI, X-as-service, Edge computing e compliancy sono solo alcuni dei temi che i business leader di Lenovo del canale italiano tratteranno nel corso della serie di video podcast “Tech Espresso” con un intervistatore d’eccezione, Carlo Alberto Carnevale Maffè, per spiegare a partner e rivenditori le nuove soluzioni, gli scenari e le sfide del mercato trasformato dalle nuove tecnologie e dai modelli di business sempre più personalizzati, come quelli a servizio.

Nelle prime 5 puntate di Tech Espresso, ciascuna della durata di 30 minuti, la community di rivenditori e partner Lenovo potrà interagire in diretta da Spazio Lenovo con gli ospiti o riascoltare gli episodi on-demand direttamente su Lenovo Partner Hub. La prima puntata è giovedì 14 novembre (ore 16:30), ospite Cristiano Accolla, Channel Leader di Lenovo in Italia, che inquadrerà il progetto nelle tendenze del mercato italiano e annuncerà le principali novità per il canale, inaugurando un palinsesto che proseguirà fino al 2025.

“Lenovo è un’azienda profondamente legata ai propri partner, il canale rappresenta per noi quasi la totalità del business e siamo sempre propositivi nell’offrire alla nostra community gli strumenti di marketing migliori per ottenere il massimo risultato offerto dalle enormi opportunità del mercato dell’IT, per l’intera offerta di Lenovo” ha dichiarato Valentina Fracassi, Marketing Manager di Lenovo in Italia. ‘Con la partecipazione autorevole del professor Carnevale Maffè, e uno strumento agile e accessibile come il vodcast Tech Espresso, vogliamo offrire ai nostri partner gli insight e la conoscenza che possono fare la differenza nelle loro relazioni con i clienti, diventando sempre più attori protagonisti della trasformazione digitale del Paese”.

Il calendario completo dei video podcast è disponibile su https://techespresso.cafe, nelle successive puntate si affronteranno le dinamiche dell’AI (12 dicembre), as-a-Service (23 gennaio) e le nuove normative legate alla gestione degli eventi informatici (13 febbraio).