TP-Link a Didacta 2023 mette in mostra la scuola 4.0

Per fare in modo che il processo di trasformazione digitale si compia a 360° in tutti gli istituti scolastici è necessario adottare strumenti di qualità, che garantiscano una continuità operativa a tutti i livelli, dalla didattica fino alle attività amministrative. È una sfida importante, che in primis il Governo ha voluto cogliere attraverso il piano “Scuola 4.0 – scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori” finanziato dal PNRR con un investimento totale di 2,1 miliardi di euro. L’obiettivo è quello di trasformare circa 100.000 classi tradizionali in connected learning enviroments (ambienti di apprendimento connessi), ovvero aule e laboratori dotati di connettività performante e strumenti informatici per la didattica, come pc, tabet e lavagne interattive. Realizzare degli spazi innovativi è il primo passo verso un nuovo approccio alla didattica, pensato per trasmettere le competenze digitali ormai necessarie per entrare nel mercato del lavoro. Anche nel 2023 si conferma la presenta di TP-Link a Didacta, la fiera di riferimento per il mondo della scuola in programma alla Fortezza Da Basso di Firenze da mercoledì 8 a venerdì 10 marzo.

Durante i tre giorni di manifestazione, tutti gli addetti ai lavori della sfera scolastica potranno conoscere le funzionalità e i vantaggi della soluzione business wireless & networking TP-Link OMADA SDN, perfettamente scalabile in base alle singole necessità degli istituti scolastici e gestibile da remoto tramite una piattaforma di management centralizzata. TP-Link a Didacta metterà quindi in mostra la gamma Omada – composta da Access Point, Switch Managed, Gateway VPN e Cloud Controller – che garantisce una connessione veloce e sicura, con la possibilità di creare reti differenziate dedicate rispettivamente a personale amministrativo, docenti e studenti.

TP-Link e scuole, una squadra vincente

Poter contare su strumenti affidabili e di qualità consente da un lato di portare l’istruzione ad un livello superiore, mettendo a disposizione di insegnanti e studenti un bacino di risorse digitali avanzate, dall’altro migliora la gestione operativa dell’intero istituto. Per questo motivo, già diverse scuole sul territorio nazionale hanno scelto di affidarsi a TP-Link come partner tecnologico per l’adeguamento digitale di classi e spazi comuni. Tra queste, per esempio, Istituto Superiore Statale Del Rosso – Da Verrazzano in provincia di Grosseto, composto da 4 plessi scolastici con un totale di oltre 600 alunni, circa 140 insegnanti e 30 tra collaboratori scolastici e assistenti. Dopo un’attenta valutazione progettuale, si è scelto di installare Access Point Indoor della Serie EAP in tutte le aree dell’Istituto e di distribuirli in base alle differenti performance di connessione richieste per le specifiche aree. La gestione della rete è stata implementata tramite il Software Controller Omada SDN che in abbinamen­to al firewall Nethsecurity ha permesso la configurazione dell’intero network in ma­niera semplice e scalabile. Inoltre, per garantire un accesso sicuro alla rete a tutti gli utenti, è stata attivata una Rete WiFi distribuita su tutti e quattro i plessi con SSID: Didattica DRDV con autenticazione tramite Captive Portal e voucher personalizzati a scadenza temporale. L’efficienza del network wireless è stata garantita dal supporto degli Switch PoE Smart Managed Omada che consen­tono la distribuzione dei servizi e l’alimenta­zione degli Access Point.