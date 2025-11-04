TP-Link a Sicurezza 2025 con novità dedicate a Omada e VIGI

TP-Link torna per la quarta volta a Sicurezza, la fiera biennale che rappresenta il principale punto di incontro per gli operatori italiani ed europei del settore Security & Fire. L’appuntamento è in programma dal 19 al 21 novembre 2025 presso Fiera Milano – Rho.

Azienda riconosciuta nel mondo del networking, TP-Link conferma la propria presenza per introdurre un’ampia panoramica di proposte innovative pensate per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più orientato alla digitalizzazione e all’integrazione di sistemi intelligenti. In fiera, presso il Padiglione 5 – Stand S19, sarà possibile scoprire i dispositivi professionali VIGI per la videosorveglianza e i prodotti Business Wireless e Networking del brand Omada, in aggiunta alle ultime evoluzioni software e gestionali sviluppate per offrire sicurezza, affidabilità e controllo centralizzato.

VIGI amplia la gamma con InSight S385DPS e nuove funzioni di analisi intelligente

A Sicurezza 2025, VIGI by TP-Link presenterà InSight S385DPS una telecamera di videosorveglianza che si distingue per la sua risoluzione 4K Ultra-High Definition (8MP, 5456×1520 pixel) e per il sistema di Dual-lens Stitched Panoramic Imaging, che combina le immagini di due sensori da 1/1.79” per offrire una visione panoramica completa a 180° orizzontali e 51° verticali. Le lenti fisse da 5mm con apertura F1.0 permettono di catturare ogni dettaglio con estrema nitidezza e luminosità.

Oltre alla qualità video, la telecamera integra funzioni avanzate di comunicazione e deterrenza: audio bidirezionale con doppio microfono e speaker incorporato, luci di avviso rosse e blu e allarmi sonori personalizzabili. Queste caratteristiche la rendono ideale per applicazioni dove la prevenzione è importante quanto la registrazione, come aree industriali, parcheggi o zone commerciali.

In termini di durabilità, la S385DPS vanta una scocca certificata IP67 per la protezione da polvere e agenti atmosferici e IK10 per la resistenza al vandalismo, caratteristiche fondamentali per l’uso in esterni. Il cuore della VIGI InSight S385DPS è il suo potente motore di video analytics basato su intelligenza artificiale, che consente un monitoraggio realmente intelligente e mirato. Le funzioni di People & Vehicle Analytics permettono di distinguere tra persone e veicoli, riducendo i falsi allarmi e migliorando la precisione delle notifiche.

Con questo dispositivo, VIGI by TP-Link consolida il proprio ruolo nel mercato della sicurezza professionale, offrendo soluzioni integrate che combinano precisione, affidabilità e semplicità di gestione.

Omada guida l’evoluzione delle reti ad alta velocità

Accanto alle novità legate ai sistemi di videosorveglianza, TP-Link porta in fiera i prodotti di networking tradizionale e GPON per fibra ottica del brand professionale Omada, sviluppati per garantire connettività ad alte prestazioni, stabilità e scalabilità nelle reti del futuro.

Protagonista anche il nuovo Omada Network 6.0, evoluzione del precedente Controller Cloud Omada, la piattaforma cloud che consente di gestire da un’unica interfaccia l’intera infrastruttura di rete, integrando dispositivi di connettività e sistemi di videosorveglianza. Una soluzione di nuova generazione che consente di gestire gateway, switch, access point, telecamere, NVR e sistemi a energia solare, anche multi-sito, attraverso un unico controller. Una piattaforma centralizzata in grado di semplificare non solo la gestione IT ma di migliorare anche l’efficienza operativa e offrire un controllo avanzato in tempo reale, ideale per ambienti aziendali multi-sede o progetti complessi nel settore della sicurezza.

Coordinate Stand in fiera

Padiglione 5

Stand S19