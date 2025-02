Wi-Fi 7: Cambium Networks inaugura una nuova era della connettività

Il Wi-Fi 7 è pronto a trasformare il panorama delle reti wireless con velocità straordinarie, una latenza ultra-ridotta e una gestione intelligente dello spettro radio. Grazie a tecnologie come Multi-Link Operation (MLO) e 320 MHz di larghezza di banda, il Wi-Fi 7 può offrire prestazioni fino a 4,8 volte superiori rispetto al Wi-Fi 6, rendendolo la soluzione ideale per ambienti ad alta densità di dispositivi e applicazioni critiche come la videosorveglianza cloud, la realtà aumentata e il gaming professionale.

Cambium Networks è in prima linea in questa evoluzione tecnologica, lavorando per offrire soluzioni di connettività sempre più performanti e accessibili. Un esempio concreto di questo impegno è l’evento “Fast & Future Wi-Fi 7 “, che si terrà il prossimo 27 marzo, dove Cambium Networks presenterà le sue più recenti innovazioni. Aikom Technology, uno dei principali distributori EMEA, sarà presente con un desk dedicato per illustrare le soluzioni integrate e le novità tecnologiche. A conferma di questa direzione, Cambium Networks ha anche lanciato il nuovo access point Wi-Fi 7 X7-35X, progettato per garantire prestazioni elevate, scalabilità e convenienza.

Fast Future – Wi-Fi 7″: l’evento che segna l’inizio di una nuova era nella connettività.

.L’evento “Fast Future – Wi-Fi 7”, in programma il 27 marzo presso il Museo Ferruccio Lamborghini, sarà un’occasione imperdibile per approfondire le potenzialità di questa nuova tecnologia, scoprire le sue applicazioni reali e capire come il Wi-Fi 7 non sia più il futuro, ma una realtà già disponibile per aziende e professionisti.

Aikom Technology, distributore autorizzato Cambium Networks, sarà presente con un desk dedicato, offrendo ai partecipanti la possibilità di conoscere da vicino le soluzioni più avanzate per la connettività aziendale. Durante l’evento, i professionisti del settore potranno esplorare:

• Le soluzioni Cambium Networks, pensate per garantire alte prestazioni e un’infrastruttura di rete scalabile ed efficiente.

• L’integrazione con Avigilon Alta, il sistema di videosorveglianza cloud-based end-to-end, che offre massima sicurezza e gestione intelligente dei flussi video.

• Le soluzioni Peplink, perfette per chi necessita di una connettività stabile e affidabile, anche in scenari di mobilità o in aree con copertura limitata.

Per iscriversi all’evento cliccare QUI.

Perché scegliere il Wi-Fi 7.

Il Wi-Fi 7 non è solo sinonimo di maggiore velocità e potenza, ma introduce anche latenza ridotta, garantendo connessioni più reattive e fluide. Questo lo rende la soluzione ideale per applicazioni che necessitano di sincronizzazione in tempo reale, come collaborazione video, realtà virtuale e controllo remoto di dispositivi IoT. Grazie alla gestione avanzata dello spettro, può supportare un numero significativamente maggiore di dispositivi contemporaneamente, risultando perfetto per ambienti come uffici, scuole, ospedali e spazi pubblici.

Un altro aspetto chiave è l’efficienza energetica: un utilizzo più intelligente delle risorse consente ai dispositivi connessi di ridurre il consumo energetico, migliorando la durata della batteria e riducendo l’impatto ambientale. La retrocompatibilità con le versioni precedenti del Wi-Fi assicura una transizione graduale e senza interruzioni, evitando la necessità di sostituire l’intera infrastruttura di rete.

“Le aziende devono tenere il passo con l’adozione di nuovi dispositivi e nuovi casi d’uso Wi-Fi senza spendere troppo”, ha dichiarato Morgan Kurk, Presidente e CEO di Cambium Networks. “Con questa nuova soluzione, Cambium Networks offre un rapporto prezzo-prestazioni Wi-Fi 7 molto interessante. Le aziende hanno ora accesso alle funzionalità avanzate del Wi-Fi 7 a un prezzo accessibile e con la piena compatibilità con i dispositivi attuali”.