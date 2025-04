ZTE torna alla Milano Design Week

ZTE, fornitore di soluzioni tecnologiche integrate per l’informazione e la comunicazione, parteciperà per il secondo anno consecutivo, dal 7 al 13 aprile, alla Milano Design Week. L’azienda sarà presente all’interno della piattaforma Zona Sarpi, l’ecosistema culturale e creativo che anima il quartiere di Paolo Sarpi con installazioni, eventi ed esposizioni.

Presso il Museo del Design ADI, ZTE espone una selezione dei suoi più recenti dispositivi – nubia Flip 2 5G, nubia Focus 2 Ultra 5G e nubia Neo GT 3 5G – che dopo il recente debutto internazionale al Mobile World Congress di Barcellona, si apprestano a fare il loro ingresso sul mercato italiano. I tre modelli, che rappresentano il meglio della nuova generazione firmata nubia, sono stati anche insigniti di due prestigiosi riconoscimenti internazionali, a conferma della qualità progettuale e dell’innovazione che contraddistinguono il brand.

Durante la cerimonia di apertura, il brand ha ricevuto il premio “Futurism Pioneer”, che riconosce il suo approccio lungimirante nell’integrare la tecnologia con il design e il “Best Gaming Phone Aesthetic Design”, un riconoscimento che celebra il suo impegno nel bilanciare funzionalità, estetica e performance nel mondo dei dispositivi mobili da gaming

ZTE sarà presente anche con un’installazione fotografica interattiva in Via Paolo Sarpi, dove i visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva scattando e ricevendo una foto personalizzata grazie a una speciale postazione brandizzata.

“Essere parte per il secondo anno consecutivo di Zona Sarpi è per noi motivo di grande orgoglio. Questa occasione rappresenta non solo una vetrina internazionale d’eccellenza, ma anche un’opportunità per condividere la nostra visione di innovazione, in cui tecnologia e design si fondono per creare esperienze sempre più coinvolgenti per gli utenti”, ha dichiarato Tian Ye, General Manager della Divisione Mobile di ZTE Italia.

Dopo il successo registrato con 120 mila presenze e oltre 150 eventi nell’edizione del suo debutto, Zona Sarpi torna protagonista della Milano Design Week, confermandosi tra le iniziative più vivaci e originali del calendario. Riconosciuta ufficialmente e patrocinata dal Comune di Milano, la seconda edizione di Zona Sarpi si sviluppa lungo Via Paolo Sarpi, coinvolgendo la comunità ibrida e attiva del quartiere, il Centro Culturale Cinese e l’ADI Design Museum, nell’anno in cui si celebrano i 100 anni dell’insediamento della comunità cinese a Milano.

Il Museo del Design ADI, inaugurato nel 2021, è una delle istituzioni più prestigiose al mondo per la promozione del design industriale italiano, ed è dedicato alla celebrazione della storia del design. Lo spazio dedicato a ZTE | nubia rappresenta un’importante vetrina culturale e conferma l’impegno del brand nella continua ricerca di soluzioni non solo funzionali, ma anche esteticamente innovative.