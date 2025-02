Al Super Bowl LIX, Sony migliora l’esperienza dei tifosi

Sony, partner tecnologico ufficiale della NFL , sarà protagonista al Super Bowl LIX del 9 febbraio, che vedrà sfidarsi i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles a New Orleans, in Louisiana, portando con sé un’innovazione tecnologica senza precedenti.

In totale, oltre 240 telecamere Sony saranno distribuite all’interno e all’esterno del Caesars Superdome per catturare ogni momento del Super Bowl, dai giochi ai replay, dalle interviste ai festeggiamenti. Questa tecnologia avanzata arricchirà l’esperienza dei fan, sia per il pubblico presente nello stadio che per i miliardi di spettatori in tutto il mondo che seguiranno la partita e fruiranno dei contenuti legati al Super Bowl dopo la sua conclusione. Queste fotocamere spaziano dai modelli professionali broadcast di Sony utilizzati da FOX Sports, l’emittente ufficiale, alle varie fotocamere Alpha™ a obiettivo intercambiabile e agli obiettivi E-mount, tra cui G Master™, che The Associated Press e altri fotografi a bordo campo utilizzeranno per creare immagini senza tempo del Super Bowl.

“Il Super Bowl non è solo la partita più importante dell’anno, ma anche la più grande produzione”, afferma Michael Davies, EVP Field Operations di FOX Sports. “Il nostro compito è quello di raccontare la storia della partita, catturando l’energia all’interno dello stadio e tenendo impegnati miliardi di spettatori, e Sony è uno strumento fondamentale per raggiungere questo obiettivo”.

Le telecamere professionali di Sony coprono la partita più importante del calcio da oltre un decennio. Quest’anno FOX Sports, insieme alla società di produzione Game Creek Video, dispiegherà più di 100 telecamere in loco per le azioni pre-partita, durante e dopo la partita, oltre che per ulteriori spettacoli in studio. FOX disporrà anche di monitor di riferimento BVM di Sony, utilizzati per la gradazione dei colori, per offrire ai fan di tutto il mondo immagini più accurate.

Le telecamere di Sony saranno posizionate in ogni area di meta, lungo entrambe le linee laterali e in diverse posizioni dello stadio, compresa la “SkyCam” sopra il campo. Ci saranno 14 telecamere di Sony al Super Bowl, che gestiranno specificamente i contenuti per lo streaming.

“Il Super Bowl è l’evento più seguito dell’anno e per offrire un’esperienza autentica e coinvolgente ad allenatori, giocatori e tifosi è necessaria un’ampia gamma di tecnologie avanzate”, ha dichiarato Gary Brantley, Chief Information Officer della NFL. “Sony ha contribuito in modo determinante a migliorare l’esperienza del giorno della partita con le sue soluzioni innovative e siamo orgogliosi di avere un ruolo chiave nel rendere indimenticabile il Super Bowl LIX a New Orleans”.

“Siamo orgogliosi di svolgere un ruolo fondamentale nel Super Bowl LIX, attingendo alla nostra pluridecennale esperienza nell’innovazione dell’imaging e alla nostra competenza nella produzione per garantire a tutti i fan che guardano in loco o a casa il miglior posto a sedere”, ha dichiarato Neal Manowitz, Presidente e COO di Sony Electronics North America.

Al Super Bowl LIX, oltre a tutte le telecamere di trasmissione e di produzione, FOX Sports utilizzerà i sistemi HawkREPLAY di Sony, una soluzione per la produzione remota e la trasmissione di replay istantanei, per supportare l’esperienza di trasmissione complessiva; inoltre, la tecnologia Hawk-Eye supporterà anche i servizi di arbitraggio e replay durante il gioco, oltre alla produzione complessiva.

Per quanto riguarda la fotografia, Sony è il fornitore esclusivo di prodotti di imaging e di assistenza per The Associated Press, la fonte definitiva per le immagini della NFL, dal 2020. In totale, AP avrà 14 fotografi e 9 redattori in loco al Super Bowl che utilizzeranno le apparecchiature di Sony per catturare e condividere immagini incredibili dei momenti più importanti della lega. Anche il team di fotografi interni della NFL “NFL Focus” utilizzerà una serie di fotocamere e obiettivi Sony Alpha ™ per coprire la partita. Il team Pro Support di Sony offrirà un deposito di fotografi professionisti in loco per assistere e supportare i professionisti che lavoreranno alla partita, offrendo anche il prestito della nuovissima fotocamera di punta Alpha 1 II.

Sia l’Associated Press che la fotografia interna dell’NFL hanno in programma di utilizzare il dispositivo trasmettitore PDT-FP1 di Sony per trasmettere foto e video direttamente dalla fotocamera ai redattori in tempo reale, semplificando il flusso di lavoro e ottenendo una distribuzione più rapida possibile al pubblico.

Ogni anno le dimensioni e la portata dell’Halftime Show del Super Bowl si ampliano, compresi gli elementi di produzione. Per il quinto anno consecutivo, i Funicular Goats produrranno tecnicamente l’Halftime Show e per il quarto anno consecutivo hanno scelto la telecamera principale Sony VENICE 2, affiancata dal sistema di estensione Sony VENICE e dalla Sony BURANO, per un totale di 14 telecamere.

“Il Super Bowl Halftime Show è una sfida diversa da qualsiasi altro progetto a cui abbiamo partecipato”, spiega James Coker, Head of Engineering and Technical Management di Funicular Goats. “Ci sono meno di cinque minuti per allestire e trasmettere un concerto cinematografico a milioni di persone, e le telecamere Sony Cinema Line offrono la combinazione perfetta di sensore full-frame e compatibilità con il broadcast per lavorare senza problemi all’interno della struttura dello spettacolo e raggiungere questa sfida.”