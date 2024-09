Alessi sceglie Jabra per la digital transformation nel segno del design

Fondata nel 1921, Alessi è da sempre esponente di punta delle “fabbriche del design italiano”. Il brand è sinonimo di oggetti per la casa e complementi d’arredo spesso creati insieme all’estro creativo di designer del calibro di Philippe Starck, Aldo Rossi, Ettore Sottsass, e tanti altri.

Nel corso degli anni, l’azienda è cresciuta anche per quanto riguarda l’ambito delle tecnologie, attraverso un percorso di digital transformation che le ha permesso di poter scegliere dei partner per migliorare quelle che sono le priorità del business.

Uno dei partner che ha supportato questa evoluzione digitale è stato Jabra, multinazionale nota per le sue soluzioni audio e video professionali e consumer, che ha contribuito a rendere il percorso di innovazione dello storico marchio di design agile e efficiente.

Aver dotato il team Alessi di specifiche soluzioni Jabra ha consentito di poter far crescere l’ambito del digital workplace, un mondo in continuo mutamento. In contesti professionali come un open space, poter utilizzare i prodotti delle gamme Speak o Evolve permette di migliorare notevolmente la qualità delle riunioni e, di conseguenza, la produttività. Jabra, dunque, ha supportato Alessi laddove le tecnologie sono sempre più un driver per creare opportunità anche per il business.

“La collaborazione tra Jabra e Alessi è nata in fase progettuale” –, afferma Calogero Valenza, Major Account Manager Large Enterprise di Jabra – “Loro cercavano una soluzione audio da implementare all’interno delle nuove meeting room, che rispettasse anche i canoni qualitativi e di design per i quali Alessi è leader. Da un lato, quindi, la qualità audio cristallina di prodotti che potessero abilitare la comunicazione all’interno degli spazi di lavoro, e dall’altro l’attenzione per la componente design. Abbiamo dunque deciso di proporre ad Alessi gli altoparlanti Speak 710 e Speak 510, e le cuffie Evolve2 65 ed Evolve 20”.

“La gamma Speak – prosegue Valenza – è stata scelta perché Alessi aveva bisogno di una soluzione audio performante ma attenta al design per le loro sale meeting e per gli open space. Gli Speak si adattano perfettamente alle loro metrature ed esigenze. Le cuffie della gamma Evolve, dal canto loro, sono progettate per aiutare le imprese a garantire ai dipendenti concentrazione, collaborazione e flessibilità. Nello specifico, le Evolve si sono rivelate una soluzione perfetta perché assicurano la massima riduzione del rumore, funzione che bene si adatta agli spazi di Alessi, e un’ottima qualità del microfono per offrire ai dipendenti la possibilità di comunicare in modo chiaro e professionale. Inoltre, grazie alla loro ergonomia possono essere indossate tutto il giorno senza alcun fastidio. Entrambe le gamme, in definitiva, rappresentano il connubio perfetto tra design e tecnologia, e rispecchiano le peculiarità sia del brand Jabra, sia di quello di Alessi”, conclude Valenza.

La scelta di Alessi appare decisamente in linea con le odierne tendenze ed esigenze del mondo del lavoro, ambito che negli ultimi anni ha conosciuto una vera e propria rivoluzione.

La stessa Jabra, nello stilare le previsioni relative al mondo professionale, ha ricordato che – secondo un recente studio di Microsoft – il 76% dei dipendenti dichiara che resterebbe più a lungo in un’azienda se potesse beneficiare di un maggiore supporto all’apprendimento e allo sviluppo. Nell’anno in corso, dunque, i lavoratori assisteranno all’aumento dei benefici digitali per la loro attività.

Per Alessi, Jabra – in totale – ha installato 10 cuffie Evolve 20, 2 cuffie Evolve2 65, 6 Speak 710 e 10 Speak 510.