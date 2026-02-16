Amonn Print installa la nuova Durst TAU G3 core LED

Amonn Print, storica azienda altoatesina specializzata da oltre 200 anni nella stampa di etichette in bobina, è tra le prime realtà a livello internazionale ad aver avviato la produzione completa con Durst TAU G3 core LED, la piattaforma di ultima generazione per la stampa digitale industriale di etichette. L’investimento si inserisce in un percorso di crescita orientato al comparto dell’industria alimentare, segmento in cui Amonn Print sta rafforzando il proprio posizionamento.

Progettata per coniugare elevate prestazioni, semplicità operativa e stabilità produttiva, TAU G3 core LED è in grado di raggiungere velocità fino a 80 m/min e circa 60 m/min con inchiostro bianco, con una risoluzione fino a 1200 × 1200 dpi. Tra i plus, anche la riduzione dei consumi di inchiostro bianco, che rappresenta un elemento strategico per le applicazioni ad alta copertura tipiche dell’industria alimentare.

“Con TAU G3 core LED abbiamo compiuto un significativo passo avanti, registrando un incremento di produttività del 20% rispetto al sistema precedente”, afferma Christian Bortolin, General Manager di Amonn Print. “L’installazione è stata completata in poco più di un giorno e abbiamo potuto avviare la produzione quasi immediatamente, operando fin da subito alle massime velocità. Le performance della macchina e l’ottimizzazione dell’utilizzo dell’inchiostro bianco hanno migliorato l’efficienza complessiva del nostro processo produttivo, permettendoci di trasferire progressivamente numerosi lavori dal sistema precedente alla nuova piattaforma digitale”.

Sul piano della stabilità, TAU G3 core LED integra soluzioni avanzate come Durst ARC (Automatic Register Control), che assicura un controllo automatico e costante del registro, e Durst MEP (Material Edge Protection), sviluppato per salvaguardare le testine di stampa in presenza di eventuali criticità dei materiali, contribuendo ad aumentare l’affidabilità operativa. L’interfaccia di gestione, completamente rinnovata, e l’ergonomia ottimizzata facilitano le attività dell’operatore in ambiente industriale, mentre la tecnologia LED contribuisce a ridurre rumorosità e consumi energetici, rispondendo alle crescenti esigenze di sostenibilità del mercato.

L’investimento di Amonn Print si inserisce in una collaborazione pluriennale con Durst, che accompagna l’azienda in un percorso di evoluzione tecnologica. “Condividiamo un approccio orientato all’innovazione e alla qualità: Durst non è semplicemente un fornitore, ma un partner strategico che sostiene concretamente il nostro percorso di crescita”, conclude Bortolin.