Dardanelli: la stampa è “in grande formato” con Durst P5 500

Scelta dai clienti per l’alta efficienza, la qualità delle immagini, l’affidabilità, la produttività e la versatilità delle sue soluzioni tecnologiche, Durst annuncia di aver riconfermato la storica partnership con Dardanelli, l’azienda degli “esperti della stampa di grande formato” su tutti i materiali. Un’affermazione questa che trova sicuramente conferma nel parco macchine di ultima generazione di Dardanelli, che difatti ha recentemente ampliato con l’installazione della nuova Durst P5 500 D4. Da qualche settimana, infatti, l’ammiraglia wide format di casa Durst è andata ad affiancarsi all’altra 5 metri top di gamma del brand altoatesino già operativa presso il sito produttivo di Calenzano (FI): la roll to roll Rho 512R, installata da Dardanelli nel 2018. Sei anni fa l’obiettivo dell’azienda era quello di “allargare il proprio raggio d’azione sperimentando nuovi canali, nuovi mercati e nuove idee di business”, come raccontava allora Tommaso Presutti, responsabile di produzione e oggi anche socio dell’azienda fondata negli anni Ottanta da nonno Moreno.

L’installazione della Dusrt P5 500 D4 presso la nuova struttura di Dardanelli

In questi anni i cambiamenti non sono certo mancati e, nonostante gli inevitabili rallentamenti dovuti al periodo pandemico, Dardanelli è cresciuta costantemente fino all’apertura, nel 2023, di un secondo sito produttivo. Un investimento strategico, che ha permesso allo stampatore fiorentino di suddividere le linee produttive, ottimizzando gli spazi e migliorando la gestione dei flussi di lavoro. Nella nuova struttura sono state trasferite le macchine piane, tra cui la flatbed Durst Rho P10, le frese e la linea di stampa a sublimazione, mentre le roll-to-roll e i sistemi da 5 metri sono rimasti nella sede storica. Qui ha trovato posto anche Durst P5 500 D4, nuovo fiore all’occhiello del parco macchine aziendale.

A raccontare come è nata l’esigenza di Dardanelli di investire in una nuova 5 metri e soprattutto nella terza Durst è ancora Tommaso Presutti: “Negli ultimi anni, specialmente dopo la crisi sanitaria, il volume di lavoro è aumentato mentre i tempi di consegna si sono ridotti drasticamente. Rho 512R è ancora una macchina eccellente, perfetta per continuare a svolgere il suo lavoro. Tuttavia, avevamo bisogno di una maggiore potenza operativa per migliorare la qualità e affrontare con più facilità i momenti di picco. In questo senso, P5 500 D4, oltre a garantire una produttività eccezionale – quasi doppia rispetto alla 512 – offre una qualità di stampa di livello ancora superiore”.

Le esigenze dell’azienda trovano risposta nella tecnologia Durst

L’inserimento della nuova P5 500 risponde dunque all’esigenza di garantire continuità produttiva anche nei momenti di maggior carico, senza compromessi sulla qualità.

La capacità di soddisfare le esigenze dei clienti mantenendo elevati standard, in effetti, è da sempre uno dei punti di forza di Dardanelli, che si propone come service di stampa a 360 gradi, con un portfolio clienti che spazia da agenzie specializzate nell’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive ad agenzie pubblicitarie e di comunicazione con un focus particolare sugli allestimenti fieristici e congressuali. Da tempo, inoltre, l’azienda ha ampliato il proprio raggio d’azione con allestimenti per showroom, negozi e progetti di interior decoration, fino a coperture di edifici senza limiti di dimensioni. Settori fortemente competitivi, nei quali è essenziale avvalersi di un parco macchine sempre all’avanguardia in grado di stampare su una vasta gamma di materiali quali tessuti in poliestere, ma anche banner, pvc e carte da parati, garantendo sempre una resa cromatica ottimale.

“Durante il processo decisionale, abbiamo valutato diverse opzioni, ma Durst è sempre stata la nostra prima scelta”, sottolinea Tommaso Presutti. “Fin dall’inizio, infatti, abbiamo avuto la certezza di dover investire in un’altra stampante di alta gamma. Per affidabilità tecnologica, qualità di stampa e produttività, Durst P5 500 è stata l’unica opzione ad aver soddisfatto pienamente tutte le nostre esigenze”.

Tra i plus che hanno determinato la scelta di Dardanelli, anche l’efficienza e la professionalità di tutto il team Durst.

“Per noi il servizio post vendita è un elemento altrettanto importante e Durst, in quest’ambito, offre una sicurezza che va oltre l’affidabilità che già contraddistingue le macchine, potendo contare su un partner di fiducia in grado di rispondere tempestivamente a qualunque esigenza”, conclude Tommaso Presutti.